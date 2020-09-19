Додано: Суб 19 вер, 2020 20:23

ЛАД написав: yama написав: .......

... как по мне после Илловайска первым делом надо было закрыть все "краники " на нашей восточной границе и полностью разорвать все торговые отношения , запретив даже транзит . Кардинально , не выгодно , но честно .

.... .......... как по мне после Илловайска первым делом надо было закрыть"краники " на нашей восточной границе и полностью разорвать все торговые отношения , запретив даже транзит . Кардинально , не выгодно , но честно .....

Ну-ну.

А Вы не расскажете, как бы на это среагировала вся Европа, которая осталась бы без российского газа?

Где бы мы были с Вашей честностью?

О какой поддержке мы могли бы говорить? Не только военной, но даже политической?

Это была бы лучшая агитация в пользу Путина. Ну-ну.А Вы не расскажете, как бы на это среагировала вся Европа, которая осталась бы без российского газа?Где бы мы были с Вашей честностью?О какой поддержке мы могли бы говорить? Не только военной, но даже политической?Это была бы лучшая агитация в пользу Путина.

а мне как бы было бы пофиг на Европу , наоборот вариант шантажа - или эти упыри убираются вон вместе со своими наемниками и отдают захваченные территории ( в том числе Крым) или никакая Европа газа не получит . Можете поспособствовать ( Европа) ? - милости просим - не можете - мерзните без газа . Вот это называется независимая суверенная страна. Вариант последующего развития предсказать сложно , либо нас бы с потрохами отдали РФ на растерзание что бы от Украины ничего не осталось и вся территория полностью стала под контроль РФ для безопасности транспортировки газа в Европу , вполне допускаю что Европа нас бы слила в обмен на газ, да что тут допускать так оно и есть сейчас. Получается нам на пол шишечки .... и мы согласны . Но партизанское движение по крайней мере на западе из послевоенного опыта побороть будет очень сложно и диверсии на газопроводах были бы постоянным явлением.Но у нас кишка тонка играть по крупному и вабанк , мы готовы терпеть на пол шишечки по четвергам и вторникам . Компромиссы нас ни к чему за этих 7 лет не привели пора "рубить " к чертям ВСЕ торговые и транзитные отношение с РФ .