Вкладчик1234 написав:

unicdima написав: Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт. Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт.

Уже закрывали всю страну от 20 зараженных.Теперь эта пугалка не работаетНужны пруфы "как в Бергамо".В этом году ледовые катки не будут готовить под морги? Почему?Как было использовано время локдаунов? "Мы по-прежнему мало знаем о вирусе"? Зачем тогда эти локдауны? Таким образом, можно "бороться с вирусом" десятилетиями, как со спидом, и не поборотьУ нас каждый день сотня трупов от ДТП и пьяных поножовщин. Но никто не перекрывает дороги, и не объявляет "сухой закон".От онкологии и сердечно-сосудистых - мрут вообще безсчётно. И никто не объявляет эпидемию, не делает "фонды борьбы с ..." и т.д. Так чего вдруг от бетмен-гриппа всполошились? Готовьтесь уже к следующему