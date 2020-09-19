Faceless написав: Кто ещё дурачится... Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем. И да, эти могут подмешать.
местной ТЕЦ отрезали газ за долги а на кону отопительный сезон . старики , больные люди , младенцы хорошо переживут эту зиму и следующие 50 зим Там поможет глобальное потепление
местная ТЕЦ воровала деньги и накопила долги, но прикрывается стариками, больными людьми и младенцами. Ничего не жмёт ?
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский ""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
unicdima написав:Я раніше думав, що сотня трупів в день змусить наших вільнолюдей взятися за розум, але бачу, що цей поріг треба підвищувати в кілька разів і то не факт.
Уже закрывали всю страну от 20 зараженных. Теперь эта пугалка не работает Нужны пруфы "как в Бергамо". В этом году ледовые катки не будут готовить под морги? Почему? Как было использовано время локдаунов? "Мы по-прежнему мало знаем о вирусе"? Зачем тогда эти локдауны? Таким образом, можно "бороться с вирусом" десятилетиями, как со спидом, и не побороть
У нас каждый день сотня трупов от ДТП и пьяных поножовщин. Но никто не перекрывает дороги, и не объявляет "сухой закон".
От онкологии и сердечно-сосудистых - мрут вообще безсчётно. И никто не объявляет эпидемию, не делает "фонды борьбы с ..." и т.д. Так чего вдруг от бетмен-гриппа всполошились? Готовьтесь уже к следующему
Который, уже пятьсоттысячный раз, нужно рассказать отличие этого вируса от всего перечисленного.Он не лечится, пока что.И результат от заражения не зависит от человека.Всё перечисленное или лечится или зависит от действий самого человека.
Лечится, по крайней мере до бессимптомного состояния, когда вы не можете никого заразить и ведёте обычную жизнь, вспоминая о ВИЧ после напоминалки в смартфоне о том, что надо сегодня принять таблетку. Уже сотни тысяч людей живут в таком режиме больше двух десятков лет.
Faceless написав: Кто ещё дурачится... Вы действительно считаете риск от транзита газа по трубам аналогичным с риском при массовой вакцинации неведомым коктейлем, изготовленным по конкретному заказу для конкретной страны агрессором, где вообще регулярно звучат призывы к ликвидации Украины как государства? Не смешно совсем. И да, эти могут подмешать.
местной ТЕЦ отрезали газ за долги а на кону отопительный сезон . старики , больные люди , младенцы хорошо переживут эту зиму и следующие 50 зим Там поможет глобальное потепление
да кому нужен якийсь там ТЕЦ, шас борьба за виживання людства з короною, а ти про такі дрібниці
Лечится, по крайней мере до бессимптомного состояния, когда вы не можете никого заразить и ведёте обычную жизнь, вспоминая о ВИЧ после напоминалки в смартфоне о том, что надо сегодня принять таблетку. Уже сотни тысяч людей живут в таком режиме больше двух десятков лет.
чекати 20 років будем ліки від корони, коли придумають "пожиттєве лікування"?
Лечится, по крайней мере до бессимптомного состояния, когда вы не можете никого заразить и ведёте обычную жизнь, вспоминая о ВИЧ после напоминалки в смартфоне о том, что надо сегодня принять таблетку. Уже сотни тысяч людей живут в таком режиме больше двух десятков лет.
ЛАД написав:Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский". Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди
Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население.
Да, Вас. Ваша ненависть к "населению", простите, не делает Вам чести.
ЛАД, если бы встретились лично, за эту фразу о моей чести я бы дал вам пощечину. Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать (что вы постоянно делаете на этом форуме, причем это давно заметили многие)? Я высказал свое отношение к России, какое вам дело до него? Тем более на непрофильной ветке.
Мир погибнет не от ядерной войны и болезней, а от соцсетей, форумов и блогеров. Не читаю нытиков и загонщиков в валюту: somilitark Moneta Trast Амвросий goldfinger centurionus ruvex Qwerty Игорь Алексеевич Lion+