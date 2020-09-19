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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1825182618271828

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 00:05

  stm написав:Почему-то никто не заметил что во Львове подключили роженицу 33 года из-за насморка к ИВЛ, через 2 дня у плода не наблюдалось сердцебиение. Вот так лучшая система Семашко, когда плод должен максимально долго находится внутри, + обычный насморк, от которого правда нехватает кислорода, оборвали 1 маленькую жизнь ибо на 31 неделе можно было спокойно кесарить...


Вы решили почудить без баяна? Во-первых, у нас нет системы Семашко - у нас есть система пост-Семашко, не финансируемая 30 лет. А во-вторых, причем здесь вообще система доступа к медуслугам, если речь о протоколе лечения?

Пациентке что - не хватило места на операционном столе из-за клятой системы Семашко? Или имела место врачебная ошибка?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 00:26

  zРадио написав:
  stm написав:Почему-то никто не заметил что во Львове подключили роженицу 33 года из-за насморка к ИВЛ, через 2 дня у плода не наблюдалось сердцебиение. Вот так лучшая система Семашко, когда плод должен максимально долго находится внутри, + обычный насморк, от которого правда нехватает кислорода, оборвали 1 маленькую жизнь ибо на 31 неделе можно было спокойно кесарить...


Вы решили почудить без баяна? Во-первых, у нас нет системы Семашко - у нас есть система пост-Семашко, не финансируемая 30 лет. А во-вторых, причем здесь вообще система доступа к медуслугам, если речь о протоколе лечения?

Пациентке что - не хватило места на операционном столе из-за клятой системы Семашко? Или имела место врачебная ошибка?

Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии. Креативных врачей готовых переть против системы дай Бог что б 5% было, поэтому обычный такой врач, по обычной такой системе, не измерял показатели 33 летней пациентки, потому что смертность среди этой группы пол доли процентов. Злая шутка жизни. Если ты попадаешь в систему которая настроена плохо, твои шансы на выживание стремятся к "не выжила потому, что был слабый иммунитет..."
Но можно и как с окнами: штраф в 1 млн. за старые рамы на улице научного института или объяснительная и догана физруку за то, что провел занятия детей в спортзале (не признанным аварийным) вместо улицы. Тоже можно, а чё... )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 00:52

  stm написав:Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.


Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватило :oops:

Просто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!

PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 01:18

  zРадио написав:
  stm написав:Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.


Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватило :oops:

Просто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!

PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично...

Я понимаю как задевают и кого конкретно мои слова ;) доброй ночи, спекулировать далее на чужой, дикой и несправедливой трагедии больше не буду, если выпишут догану врачу вообще только грустно улыбнусь очередному случаю "с окнами".
stm
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