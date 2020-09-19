|
|
|
Эпидемия коронавируса в мире
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 вер, 2020 00:05
stm написав:
Почему-то никто не заметил что во Львове подключили роженицу 33 года из-за насморка к ИВЛ, через 2 дня у плода не наблюдалось сердцебиение. Вот так лучшая система Семашко, когда плод должен максимально долго находится внутри, + обычный насморк, от которого правда нехватает кислорода, оборвали 1 маленькую жизнь ибо на 31 неделе можно было спокойно кесарить...
Вы решили почудить без баяна? Во-первых, у нас нет системы Семашко - у нас есть система пост-Семашко, не финансируемая 30 лет. А во-вторых, причем здесь вообще система доступа к медуслугам, если речь о протоколе лечения?
Пациентке что - не хватило места на операционном столе из-за клятой системы Семашко? Или имела место врачебная ошибка?
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7446
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1337 раз.
- Подякували: 3079 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: Нед 20 вер, 2020 00:26
zРадио написав: stm написав:
Почему-то никто не заметил что во Львове подключили роженицу 33 года из-за насморка к ИВЛ, через 2 дня у плода не наблюдалось сердцебиение. Вот так лучшая система Семашко, когда плод должен максимально долго находится внутри, + обычный насморк, от которого правда нехватает кислорода, оборвали 1 маленькую жизнь ибо на 31 неделе можно было спокойно кесарить...
Вы решили почудить без баяна? Во-первых, у нас нет системы Семашко - у нас есть система пост-Семашко, не финансируемая 30 лет. А во-вторых, причем здесь вообще система доступа к медуслугам, если речь о протоколе лечения?
Пациентке что - не хватило места на операционном столе из-за клятой системы Семашко? Или имела место врачебная ошибка?
Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии. Креативных врачей готовых переть против системы дай Бог что б 5% было, поэтому обычный такой врач, по обычной такой системе, не измерял показатели 33 летней пациентки, потому что смертность среди этой группы пол доли процентов. Злая шутка жизни. Если ты попадаешь в систему которая настроена плохо, твои шансы на выживание стремятся к "не выжила потому, что был слабый иммунитет..."
Но можно и как с окнами: штраф в 1 млн. за старые рамы на улице научного института или объяснительная и догана физруку за то, что провел занятия детей в спортзале (не признанным аварийным) вместо улицы. Тоже можно, а чё... )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2546
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 20 вер, 2020 00:52
stm написав:
Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.
Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватило
Просто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!
PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 7446
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 1337 раз.
- Подякували: 3079 раз.
-
- Профіль
-
7
5
3
Додано: Нед 20 вер, 2020 01:18
zРадио написав: stm написав:
Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.
Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватило
Просто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!
PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично...
Я понимаю как задевают и кого конкретно мои слова
доброй ночи, спекулировать далее на чужой, дикой и несправедливой трагедии больше не буду, если выпишут догану врачу вообще только грустно улыбнусь очередному случаю "с окнами".
-
stm
-
-
- Повідомлень: 2546
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 66 раз.
- Подякували: 447 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|7229
|1649820
|
П'ят 18 вер, 2020 14:01
ЛОБ
|