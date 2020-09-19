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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1825182618271828

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 00:05

  stm написав:Почему-то никто не заметил что во Львове подключили роженицу 33 года из-за насморка к ИВЛ, через 2 дня у плода не наблюдалось сердцебиение. Вот так лучшая система Семашко, когда плод должен максимально долго находится внутри, + обычный насморк, от которого правда нехватает кислорода, оборвали 1 маленькую жизнь ибо на 31 неделе можно было спокойно кесарить...


Вы решили почудить без баяна? Во-первых, у нас нет системы Семашко - у нас есть система пост-Семашко, не финансируемая 30 лет. А во-вторых, причем здесь вообще система доступа к медуслугам, если речь о протоколе лечения?

Пациентке что - не хватило места на операционном столе из-за клятой системы Семашко? Или имела место врачебная ошибка?
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 00:26

  zРадио написав:
  stm написав:Почему-то никто не заметил что во Львове подключили роженицу 33 года из-за насморка к ИВЛ, через 2 дня у плода не наблюдалось сердцебиение. Вот так лучшая система Семашко, когда плод должен максимально долго находится внутри, + обычный насморк, от которого правда нехватает кислорода, оборвали 1 маленькую жизнь ибо на 31 неделе можно было спокойно кесарить...


Вы решили почудить без баяна? Во-первых, у нас нет системы Семашко - у нас есть система пост-Семашко, не финансируемая 30 лет. А во-вторых, причем здесь вообще система доступа к медуслугам, если речь о протоколе лечения?

Пациентке что - не хватило места на операционном столе из-за клятой системы Семашко? Или имела место врачебная ошибка?

Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии. Креативных врачей готовых переть против системы дай Бог что б 5% было, поэтому обычный такой врач, по обычной такой системе, не измерял показатели 33 летней пациентки, потому что смертность среди этой группы пол доли процентов. Злая шутка жизни. Если ты попадаешь в систему которая настроена плохо, твои шансы на выживание стремятся к "не выжила потому, что был слабый иммунитет..."
Но можно и как с окнами: штраф в 1 млн. за старые рамы на улице научного института или объяснительная и догана физруку за то, что провел занятия детей в спортзале (не признанным аварийным) вместо улицы. Тоже можно, а чё... )
stm
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 00:52

  stm написав:Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.


Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватило :oops:

Просто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!

PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично...
zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 01:18

  zРадио написав:
  stm написав:Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.


Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватило :oops:

Просто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!

PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично...

Я понимаю как задевают и кого конкретно мои слова ;) доброй ночи, спекулировать далее на чужой, дикой и несправедливой трагедии больше не буду, если выпишут догану врачу вообще только грустно улыбнусь очередному случаю "с окнами".
stm
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 01:29

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Starikan написав:Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать

Это да..
Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.
Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 03:45

  stm написав:
  zРадио написав:
  stm написав:Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.


Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватило :oops:

Просто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!

PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично...

Я понимаю как задевают и кого конкретно мои слова ;) доброй ночи, спекулировать далее на чужой, дикой и несправедливой трагедии больше не буду, если выпишут догану врачу вообще только грустно улыбнусь очередному случаю "с окнами".

Если родственники будут настойчивыми, то могут подвести государство за халатность его медицинского персонала под статью 2 (право на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

Приблизительно аналогичное дело, например, "Мехмет Шентюрк и Бекир Шентюрк против Турции" - 65 000 евро морального ущерба и 4 000 евро судебных затрат:
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118722
http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145422
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