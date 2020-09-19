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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1825182618271828 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Нед 20 вер, 2020 00:05 stm написав: Почему-то никто не заметил что во Львове подключили роженицу 33 года из-за насморка к ИВЛ, через 2 дня у плода не наблюдалось сердцебиение. Вот так лучшая система Семашко, когда плод должен максимально долго находится внутри, + обычный насморк, от которого правда нехватает кислорода, оборвали 1 маленькую жизнь ибо на 31 неделе можно было спокойно кесарить... Почему-то никто не заметил что во Львове подключили роженицу 33 года из-за насморка к ИВЛ, через 2 дня у плода не наблюдалось сердцебиение. Вот так лучшая система Семашко, когда плод должен максимально долго находится внутри, + обычный насморк, от которого правда нехватает кислорода, оборвали 1 маленькую жизнь ибо на 31 неделе можно было спокойно кесарить...



Вы решили почудить без баяна? Во-первых, у нас нет системы Семашко - у нас есть система пост-Семашко, не финансируемая 30 лет. А во-вторых, причем здесь вообще система доступа к медуслугам, если речь о протоколе лечения?



Пациентке что - не хватило места на операционном столе из-за клятой системы Семашко? Или имела место врачебная ошибка? Вы решили почудить без баяна? Во-первых, у нас нет системы Семашко - у нас есть система пост-Семашко, не финансируемая 30 лет. А во-вторых, причем здесь вообще система доступа к медуслугам, если речь о протоколе лечения?Пациентке что - не хватило места на операционном столе из-за клятой системы Семашко? Или имела место врачебная ошибка? zРадио

Повідомлень: 7446 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1337 раз. Подякували: 3079 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 00:26 zРадио написав: stm написав: Почему-то никто не заметил что во Львове подключили роженицу 33 года из-за насморка к ИВЛ, через 2 дня у плода не наблюдалось сердцебиение. Вот так лучшая система Семашко, когда плод должен максимально долго находится внутри, + обычный насморк, от которого правда нехватает кислорода, оборвали 1 маленькую жизнь ибо на 31 неделе можно было спокойно кесарить... Почему-то никто не заметил что во Львове подключили роженицу 33 года из-за насморка к ИВЛ, через 2 дня у плода не наблюдалось сердцебиение. Вот так лучшая система Семашко, когда плод должен максимально долго находится внутри, + обычный насморк, от которого правда нехватает кислорода, оборвали 1 маленькую жизнь ибо на 31 неделе можно было спокойно кесарить...



Вы решили почудить без баяна? Во-первых, у нас нет системы Семашко - у нас есть система пост-Семашко, не финансируемая 30 лет. А во-вторых, причем здесь вообще система доступа к медуслугам, если речь о протоколе лечения?



Пациентке что - не хватило места на операционном столе из-за клятой системы Семашко? Или имела место врачебная ошибка? Вы решили почудить без баяна? Во-первых, у нас нет системы Семашко - у нас есть система пост-Семашко, не финансируемая 30 лет. А во-вторых, причем здесь вообще система доступа к медуслугам, если речь о протоколе лечения?Пациентке что - не хватило места на операционном столе из-за клятой системы Семашко? Или имела место врачебная ошибка?

Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии. Креативных врачей готовых переть против системы дай Бог что б 5% было, поэтому обычный такой врач, по обычной такой системе, не измерял показатели 33 летней пациентки, потому что смертность среди этой группы пол доли процентов. Злая шутка жизни. Если ты попадаешь в систему которая настроена плохо, твои шансы на выживание стремятся к "не выжила потому, что был слабый иммунитет..."

Но можно и как с окнами: штраф в 1 млн. за старые рамы на улице научного института или объяснительная и догана физруку за то, что провел занятия детей в спортзале (не признанным аварийным) вместо улицы. Тоже можно, а чё... ) Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии. Креативных врачей готовых переть против системы дай Бог что б 5% было, поэтому обычный такой врач, по обычной такой системе, не измерял показатели 33 летней пациентки, потому что смертность среди этой группы пол доли процентов. Злая шутка жизни. Если ты попадаешь в систему которая настроена плохо, твои шансы на выживание стремятся к "не выжила потому, что был слабый иммунитет..."Но можно и как с окнами: штраф в 1 млн. за старые рамы на улице научного института или объяснительная и догана физруку за то, что провел занятия детей в спортзале (не признанным аварийным) вместо улицы. Тоже можно, а чё... ) stm

Повідомлень: 2546 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 447 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 00:52 stm написав: Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.

Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.



Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватило



Просто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!



PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично... Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватилоПросто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично... zРадио

Повідомлень: 7446 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1337 раз. Подякували: 3079 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 01:18 zРадио написав: stm написав: Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.

Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.



Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватило



Просто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!



PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично... Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватилоПросто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично...

Я понимаю как задевают и кого конкретно мои слова доброй ночи, спекулировать далее на чужой, дикой и несправедливой трагедии больше не буду, если выпишут догану врачу вообще только грустно улыбнусь очередному случаю "с окнами". Я понимаю как задевают и кого конкретно мои словадоброй ночи, спекулировать далее на чужой, дикой и несправедливой трагедии больше не буду, если выпишут догану врачу вообще только грустно улыбнусь очередному случаю "с окнами". stm

Повідомлень: 2546 З нами з: 04.03.15 Подякував: 66 раз. Подякували: 447 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 01:29 Re: Эпидемия коронавируса в мире Starikan написав: Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать

Это да..

Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.

Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша. Это да..Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша. Hotab

Повідомлень: 3067 З нами з: 15.02.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 03:45 stm написав: zРадио написав: stm написав: Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.

Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.



Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватило



Просто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!



PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично... Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватилоПросто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично...

Я понимаю как задевают и кого конкретно мои слова доброй ночи, спекулировать далее на чужой, дикой и несправедливой трагедии больше не буду, если выпишут догану врачу вообще только грустно улыбнусь очередному случаю "с окнами". Я понимаю как задевают и кого конкретно мои словадоброй ночи, спекулировать далее на чужой, дикой и несправедливой трагедии больше не буду,

Если родственники будут настойчивыми, то могут подвести государство за халатность его медицинского персонала под статью 2 (право на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.



Приблизительно аналогичное дело, например, "Мехмет Шентюрк и Бекир Шентюрк против Турции" - 65 000 евро морального ущерба и 4 000 евро судебных затрат:

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-118722

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-145422 Если родственники будут настойчивыми, то могут подвести государство за халатность его медицинского персонала под статью 2 (право на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.Приблизительно аналогичное дело, например,- 65 000 евро морального ущерба и 4 000 евро судебных затрат: Igneus Повідомлень: 716 З нами з: 29.08.18 Подякував: 287 раз. Подякували: 369 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 06:59 stm написав: Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии. Креативных врачей готовых переть против системы дай Бог что б 5% было, Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии. Креативных врачей готовых переть против системы дай Бог что б 5% было,



Это что за поток сознания?

Какие ещё "креативные врачи"?

Врач должен лечить строго по процедурам и методикам, иначе не бывает.



Если бы вы имели в виду что нет просто хороших врачей, то тут можно согласится на 100%.

Так откуда они возьмутся при нищенской украинской зарплате, и активном переманивании любого грамотного специалиста за рубеж.

И система тут совсем не при чем.

Ни одна "система" не сможет работать при тотальном хроническом недофинансировании в течении 30 лет. Это что за поток сознания?Какие ещё "креативные врачи"?Врач должен лечить строго по процедурам и методикам, иначе не бывает.Если бы вы имели в виду что нет просто хороших врачей, то тут можно согласится на 100%.Так откуда они возьмутся при нищенской украинской зарплате, и активном переманивании любого грамотного специалиста за рубеж.И система тут совсем не при чем.Ни одна "система" не сможет работать при тотальном хроническом недофинансировании в течении 30 лет. Теперь уже точно не вернусь Shram Повідомлень: 3153 З нами з: 26.03.16 Подякував: 167 раз. Подякували: 964 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 07:53 Hotab написав: Starikan написав: Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать

Это да..

Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.

Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша. Это да..Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.

А ты, патриот-заробитчанин с правильной локаций в Африке, тоже несёшь ответственность за деградацию медицины, образования, промышленности, отъезд молодых и образованных, загаженную природу, вырубленные и уничтоженные добычей янтаря леса и т. д. в Украине как ты вешаешь это на всех россиян?

Немцев заставили покаяться.

Вот когда пролетишь не над Африкой или Херсоном а над Красной площадью на своей таратайке, тогда и будешь вещать про раскаяние русских.

Правда, не забудь отдать при этом территории западной Украины Польше, Румынии, Венгрии, ибо это клятые кацапы во главе с палачом Сталиным присоединились к Украине.

Заводы, НИИ, вузы которые благодаря им появились в тех же местах и не только вы, убогие нацики, уже успели за 30 лет угробить.

ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун А ты, патриот-заробитчанин с правильной локаций в Африке, тоже несёшь ответственность за деградацию медицины, образования, промышленности, отъезд молодых и образованных, загаженную природу, вырубленные и уничтоженные добычей янтаря леса и т. д. в Украине как ты вешаешь это на всех россиян?Немцев заставили покаяться.Вот когда пролетишь не над Африкой или Херсоном а над Красной площадью на своей таратайке, тогда и будешь вещать про раскаяние русских.Правда, не забудь отдать при этом территории западной Украины Польше, Румынии, Венгрии, ибо это клятые кацапы во главе с палачом Сталиным присоединились к Украине.Заводы, НИИ, вузы которые благодаря им появились в тех же местах и не только вы, убогие нацики, уже успели за 30 лет угробить.ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4069 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 07:58 stm написав: zРадио написав: stm написав: Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.

Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.



Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватило



Просто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!



PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично... Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватилоПросто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично...

Я понимаю как задевают и кого конкретно мои слова доброй ночи, спекулировать далее на чужой, дикой и несправедливой трагедии больше не буду, если выпишут догану врачу вообще только грустно улыбнусь очередному случаю "с окнами". Я понимаю как задевают и кого конкретно мои словадоброй ночи, спекулировать далее на чужой, дикой и несправедливой трагедии больше не буду, если выпишут догану врачу вообще только грустно улыбнусь очередному случаю "с окнами".

Вы бы хоть вначале разобрались о разнице между врачебной ошибкой и врачебной халатностью и их последствиям для врача в цивилизованных странах, да и вообще пересмотрели американский сериал "Скорая помощь" - он сделан профессионалами знавшими предмет изнутри Вы бы хоть вначале разобрались о разнице между врачебной ошибкой и врачебной халатностью и их последствиям для врача в цивилизованных странах, да и вообще пересмотрели американский сериал "Скорая помощь" - он сделан профессионалами знавшими предмет изнутри Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4069 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1825182618271828 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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