stm написав:Почему-то никто не заметил что во Львове подключили роженицу 33 года из-за насморка к ИВЛ, через 2 дня у плода не наблюдалось сердцебиение. Вот так лучшая система Семашко, когда плод должен максимально долго находится внутри, + обычный насморк, от которого правда нехватает кислорода, оборвали 1 маленькую жизнь ибо на 31 неделе можно было спокойно кесарить...
Вы решили почудить без баяна? Во-первых, у нас нет системы Семашко - у нас есть система пост-Семашко, не финансируемая 30 лет. А во-вторых, причем здесь вообще система доступа к медуслугам, если речь о протоколе лечения?
Пациентке что - не хватило места на операционном столе из-за клятой системы Семашко? Или имела место врачебная ошибка?
stm написав:Почему-то никто не заметил что во Львове подключили роженицу 33 года из-за насморка к ИВЛ, через 2 дня у плода не наблюдалось сердцебиение. Вот так лучшая система Семашко, когда плод должен максимально долго находится внутри, + обычный насморк, от которого правда нехватает кислорода, оборвали 1 маленькую жизнь ибо на 31 неделе можно было спокойно кесарить...
Вы решили почудить без баяна? Во-первых, у нас нет системы Семашко - у нас есть система пост-Семашко, не финансируемая 30 лет. А во-вторых, причем здесь вообще система доступа к медуслугам, если речь о протоколе лечения?
Пациентке что - не хватило места на операционном столе из-за клятой системы Семашко? Или имела место врачебная ошибка?
Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии. Креативных врачей готовых переть против системы дай Бог что б 5% было, поэтому обычный такой врач, по обычной такой системе, не измерял показатели 33 летней пациентки, потому что смертность среди этой группы пол доли процентов. Злая шутка жизни. Если ты попадаешь в систему которая настроена плохо, твои шансы на выживание стремятся к "не выжила потому, что был слабый иммунитет..." Но можно и как с окнами: штраф в 1 млн. за старые рамы на улице научного института или объяснительная и догана физруку за то, что провел занятия детей в спортзале (не признанным аварийным) вместо улицы. Тоже можно, а чё... )
stm написав:Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.
Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватило
Просто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!
PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично...
stm написав:Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.
Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватило
Просто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!
PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично...
Я понимаю как задевают и кого конкретно мои слова доброй ночи, спекулировать далее на чужой, дикой и несправедливой трагедии больше не буду, если выпишут догану врачу вообще только грустно улыбнусь очередному случаю "с окнами".
Starikan написав:Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать
Это да.. Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную. Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.
stm написав:Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.
Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватило
Просто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!
PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично...
Я понимаю как задевают и кого конкретно мои слова доброй ночи, спекулировать далее на чужой, дикой и несправедливой трагедии больше не буду, если выпишут догану врачу вообще только грустно улыбнусь очередному случаю "с окнами".
Если родственники будут настойчивыми, то могут подвести государство за халатность его медицинского персонала под статью 2 (право на жизнь) Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года.
stm написав:Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии. Креативных врачей готовых переть против системы дай Бог что б 5% было,
Это что за поток сознания? Какие ещё "креативные врачи"? Врач должен лечить строго по процедурам и методикам, иначе не бывает.
Если бы вы имели в виду что нет просто хороших врачей, то тут можно согласится на 100%. Так откуда они возьмутся при нищенской украинской зарплате, и активном переманивании любого грамотного специалиста за рубеж. И система тут совсем не при чем. Ни одна "система" не сможет работать при тотальном хроническом недофинансировании в течении 30 лет.
Starikan написав:Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать
Это да.. Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную. Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.
А ты, патриот-заробитчанин с правильной локаций в Африке, тоже несёшь ответственность за деградацию медицины, образования, промышленности, отъезд молодых и образованных, загаженную природу, вырубленные и уничтоженные добычей янтаря леса и т. д. в Украине как ты вешаешь это на всех россиян? Немцев заставили покаяться. Вот когда пролетишь не над Африкой или Херсоном а над Красной площадью на своей таратайке, тогда и будешь вещать про раскаяние русских. Правда, не забудь отдать при этом территории западной Украины Польше, Румынии, Венгрии, ибо это клятые кацапы во главе с палачом Сталиным присоединились к Украине. Заводы, НИИ, вузы которые благодаря им появились в тех же местах и не только вы, убогие нацики, уже успели за 30 лет угробить. ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун
stm написав:Нет, Зрадио, имело место ошибка системы, которая не перестроилась под новые реалии.
Слишком громкие слова как для полного профана в вопросе, вам не кажется? И вы не должны воспринимать это как обиду. Я лично - такой же. В принципе, людей, которые вам разложат эту дико-узкоспециализированную область знаний, на данном форуме нет. Но ни мне, ни кому-то другому из форумчан, почему то, не хватило наглости со спесью и гонором предъявлять подобные обвинения. А вам - хватило
Просто чтобы вы задумались о том, о чем вряд ли задумывались, раз эта дискуссия возникла - среди недоношенных тоже есть своя смертность. В пост-советской ли больнице, или в супер-современной где-нибудь в Австрии - она ненулевая! На систематизации вероятностей протоколы (в которых вы ничего не смыслите) и составляются!
PS: про "креативность" врачей - вообще перл перловый, это даже комментировать негигиенично...
Я понимаю как задевают и кого конкретно мои слова доброй ночи, спекулировать далее на чужой, дикой и несправедливой трагедии больше не буду, если выпишут догану врачу вообще только грустно улыбнусь очередному случаю "с окнами".
Вы бы хоть вначале разобрались о разнице между врачебной ошибкой и врачебной халатностью и их последствиям для врача в цивилизованных странах, да и вообще пересмотрели американский сериал "Скорая помощь" - он сделан профессионалами знавшими предмет изнутри