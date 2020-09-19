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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1827182818291830> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Нед 20 вер, 2020 08:32 Slx написав: shapo написав: Hotab написав: Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.

Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша. Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.

А ты, патриот-заробитчанин с правильной локаций в Африке, тоже несёшь ответственность за деградацию медицины, образования, промышленности, отъезд молодых и образованных, загаженную природу, вырубленные и уничтоженные добычей янтаря леса и т. д. в Украине как ты вешаешь это на всех россиян?

Немцев заставили покаяться.

Вот когда пролетишь не над Африкой или Херсоном а над Красной площадью на своей таратайке, тогда и будешь вещать про раскаяние русских.

Правда, не забудь отдать при этом территории западной Украины Польше, Румынии, Венгрии, ибо это клятые кацапы во главе с палачом Сталиным присоединились к Украине.

Заводы, НИИ, вузы которые благодаря им появились в тех же местах и не только вы, убогие нацики, уже успели за 30 лет угробить.

ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун А ты, патриот-заробитчанин с правильной локаций в Африке, тоже несёшь ответственность за деградацию медицины, образования, промышленности, отъезд молодых и образованных, загаженную природу, вырубленные и уничтоженные добычей янтаря леса и т. д. в Украине как ты вешаешь это на всех россиян?Немцев заставили покаяться.Вот когда пролетишь не над Африкой или Херсоном а над Красной площадью на своей таратайке, тогда и будешь вещать про раскаяние русских.Правда, не забудь отдать при этом территории западной Украины Польше, Румынии, Венгрии, ибо это клятые кацапы во главе с палачом Сталиным присоединились к Украине.Заводы, НИИ, вузы которые благодаря им появились в тех же местах и не только вы, убогие нацики, уже успели за 30 лет угробить.ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун

Шо, еще один недозапоребріковый на форуме не в игноре. Что ж это я?

У некоторых людей отсутствует части, а то и вся здоровая логика. У нормальных людей она формируется с детства благодаря родителям, воспитателям, учителям школы... ну и реальной жизнью, друзьями.

У ненормальных и идиотов формируется ненормальная и идиотская логика.

Пример нормалной логики.

Народ заслуживает своих правителей. Если рассматривать население страны как одно целое, то с этим просто нельзя не согласиться. Какая-то часть прямо поддержала у*** - они виноваты больше всего. Какая-то часть проигнорила и решила не влиять - чуть меньшая вина. Какая-то часть недостаточно боролась с у*** - намного меньшая, но при этом все равно существующая вина - нужно было делать больше.



Так вот, когда это относится к внутренним делам - это проблемы того же населения. А вот если это относится к внешним (как то, война, например) - это уже проблема ни в чем неповинных людей... по вине населения первой страны с у*** во главе.



Немцы, как уже сказали выше, чистосердечно покаялись и признали вину всего населения. Многие американцы тоже чувствуют вину своих предков за рабство, или свою собственную за некоторые другие войны (даже там, где её не должно быть, если посмотреть с умом, а не эмоциями).

Ну а кол-во в мордоре людей, которые искренне чувствуют свою вину или хотя бы вину своего государства с желанием исправления ее в будущем репарациями и не только - мизер. Вот и не должно быть какого-то уважения к ним у нормального здорового человека, который знает про войну в Украине. Шо, еще один недозапоребріковый на форуме не в игноре. Что ж это я?У некоторых людей отсутствует части, а то и вся здоровая логика. У нормальных людей она формируется с детства благодаря родителям, воспитателям, учителям школы... ну и реальной жизнью, друзьями.У ненормальных и идиотов формируется ненормальная и идиотская логика.Пример нормалной логики.Народ заслуживает своих правителей. Если рассматривать население страны как одно целое, то с этим просто нельзя не согласиться. Какая-то часть прямо поддержала у*** - они виноваты больше всего. Какая-то часть проигнорила и решила не влиять - чуть меньшая вина. Какая-то часть недостаточно боролась с у*** - намного меньшая, но при этом все равно существующая вина - нужно было делать больше.Так вот, когда это относится к внутренним делам - это проблемы того же населения. А вот если это относится к внешним (как то, война, например) - это уже проблема ни в чем неповинных людей... по вине населения первой страны с у*** во главе.Немцы, как уже сказали выше, чистосердечно покаялись и признали вину всего населения. Многие американцы тоже чувствуют вину своих предков за рабство, или свою собственную за некоторые другие войны (даже там, где её не должно быть, если посмотреть с умом, а не эмоциями).Ну а кол-во в мордоре людей, которые искренне чувствуют свою вину или- мизер. Вот и не должно быть какого-то уважения к ним у нормального здорового человека, который знает про войну в Украине.

Україна як держава і "патріоти" покаялися за Волинську різню?

А пересічені ? Україна як держава і "патріоти" покаялися за Волинську різню?А пересічені ? https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21603 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1168 раз. Подякували: 1573 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 08:45 flyman написав: Slx написав:

Шо, еще один недозапоребріковый на форуме не в игноре. Что ж это я?

У некоторых людей отсутствует части, а то и вся здоровая логика. У нормальных людей она формируется с детства благодаря родителям, воспитателям, учителям школы... ну и реальной жизнью, друзьями.

У ненормальных и идиотов формируется ненормальная и идиотская логика.

Пример нормалной логики.

Народ заслуживает своих правителей. Если рассматривать население страны как одно целое, то с этим просто нельзя не согласиться. Какая-то часть прямо поддержала у*** - они виноваты больше всего. Какая-то часть проигнорила и решила не влиять - чуть меньшая вина. Какая-то часть недостаточно боролась с у*** - намного меньшая, но при этом все равно существующая вина - нужно было делать больше.



Так вот, когда это относится к внутренним делам - это проблемы того же населения. А вот если это относится к внешним (как то, война, например) - это уже проблема ни в чем неповинных людей... по вине населения первой страны с у*** во главе.



Немцы, как уже сказали выше, чистосердечно покаялись и признали вину всего населения. Многие американцы тоже чувствуют вину своих предков за рабство, или свою собственную за некоторые другие войны (даже там, где её не должно быть, если посмотреть с умом, а не эмоциями).

Ну а кол-во в мордоре людей, которые искренне чувствуют свою вину или хотя бы вину своего государства с желанием исправления ее в будущем репарациями и не только - мизер. Вот и не должно быть какого-то уважения к ним у нормального здорового человека, который знает про войну в Украине. Шо, еще один недозапоребріковый на форуме не в игноре. Что ж это я?У некоторых людей отсутствует части, а то и вся здоровая логика. У нормальных людей она формируется с детства благодаря родителям, воспитателям, учителям школы... ну и реальной жизнью, друзьями.У ненормальных и идиотов формируется ненормальная и идиотская логика.Пример нормалной логики.Народ заслуживает своих правителей. Если рассматривать население страны как одно целое, то с этим просто нельзя не согласиться. Какая-то часть прямо поддержала у*** - они виноваты больше всего. Какая-то часть проигнорила и решила не влиять - чуть меньшая вина. Какая-то часть недостаточно боролась с у*** - намного меньшая, но при этом все равно существующая вина - нужно было делать больше.Так вот, когда это относится к внутренним делам - это проблемы того же населения. А вот если это относится к внешним (как то, война, например) - это уже проблема ни в чем неповинных людей... по вине населения первой страны с у*** во главе.Немцы, как уже сказали выше, чистосердечно покаялись и признали вину всего населения. Многие американцы тоже чувствуют вину своих предков за рабство, или свою собственную за некоторые другие войны (даже там, где её не должно быть, если посмотреть с умом, а не эмоциями).Ну а кол-во в мордоре людей, которые искренне чувствуют свою вину или- мизер. Вот и не должно быть какого-то уважения к ним у нормального здорового человека, который знает про войну в Украине.

Україна як держава і "патріоти" покаялися за Волинську різню?

А пересічені ? Україна як держава і "патріоти" покаялися за Волинську різню?А пересічені ?



Какое каяться.

Они сейчас переписывают историю и ставят по западной Украине и в Киеве памятники бывшим воякам СС Галичина и полицаям участвовашим в Холокосте как, собственно, и новые европецы прибалты для которых они сейчас образец для подражания.

Те в начале войны успевали убить евреев еще до прихода немцев и вешали плакат "Юденфрай" Какое каяться.Они сейчас переписывают историю и ставят по западной Украине и в Киеве памятники бывшим воякам СС Галичина и полицаям участвовашим в Холокосте как, собственно, и новые европецы прибалты для которых они сейчас образец для подражания.Те в начале войны успевали убить евреев еще до прихода немцев и вешали плакат "Юденфрай" Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4072 З нами з: 29.05.18 Подякував: 103 раз. Подякували: 721 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 08:59 Starikan написав: ЛАД написав: Starikan написав: ----------

ЛАД

Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".

Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди

----------

Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население. ----------Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди----------Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население. Да, Вас.

Ваша ненависть к "населению", простите, не делает Вам чести. Да, Вас.Ваша ненависть к "населению", простите, не делает Вам чести. ЛАД, если бы встретились лично, за эту фразу о моей чести я бы дал вам пощечину.

Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать (что вы постоянно делаете на этом форуме, причем это давно заметили многие)?

Я высказал свое отношение к России, какое вам дело до него? Тем более на непрофильной ветке. ЛАД, если бы встретились лично, за эту фразу о моей чести я бы дал вам пощечину.Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать (что вы постоянно делаете на этом форуме, причем это давно заметили многие)?Я высказал свое отношение к России, какое вам дело до него? Тем более на непрофильной ветке.

1. Зачем Вы высказали "свое отношение к России ... Тем более на непрофильной ветке"?

Обратите внимание, я ни разу не начинал здесь обсуждать политические вопросы, только в ответ на чьи-нибудь выступления.

2. Вы высказали ненависть к целому народу (причём не одному - в РФ не только русские).

Я ответил, что это не делает Вам чести. Но при этом не грозился дать Вам по морде и не допускал личных оскорблений. Вы рассказываете о пощечине при встрече. Не много ли на себя берёте?

Кстати, я когда-то предлагал Вам встретиться вживую, Вы отказались, Ваше право.



Когда Hotab, высказывая Вам поддержку, сравнивает РФ и нацистскую Германию, я могу понять. Лейтенант, воспитанный в современной Украине Вятровичем.

Но Вы-то должны знать, что немецкий народ кается не за войну - войн в истории бесчисленное количество. Каются за преступления во время войны, совершенные нацистами, за геноцид народов, в т.ч. и украинского. И Нюрнберг осудил не войну.



Вы считаете, что имеете право пропагандировать ненависть к народу, но при этом лишаете меня права сказать, что это не делает Вам чести, и обвиняете в том, что я учу "других "правильно" жить и "правильно" думать". Вы своими высказываниями занимаетесь точно тем же. Возможно, в неявной форме, но тем не менее. 1. Зачем Вы высказали "свое отношение к России ... Тем более на непрофильной ветке"?Обратите внимание, яне начинал здесь обсуждать политические вопросы, только в ответ на чьи-нибудь выступления.2. Вы высказали ненависть к целому народу (причём не одному - в РФ не только русские).Я ответил, что это не делает Вам чести. Но при этом не грозился дать Вам по морде и не допускал личных оскорблений. Вы рассказываете о пощечине при встрече. Не много ли на себя берёте?Кстати, я когда-то предлагал Вам встретиться вживую, Вы отказались, Ваше право.Когда, высказывая Вам поддержку, сравнивает РФ и нацистскую Германию, я могу понять. Лейтенант, воспитанный в современной Украине Вятровичем.Но Вы-то должны знать, что немецкий народ кается не за войну - войн в истории бесчисленное количество. Каются за преступления во время войны, совершенные нацистами, за геноцид народов, в т.ч. и украинского. И Нюрнберг осудил не войну.Вы считаете, что имеете право пропагандировать ненависть к народу, но при этом лишаете меня права сказать, что это не делает Вам чести, и обвиняете в том, что я учу "других "правильно" жить и "правильно" думать". Вы своими высказываниями занимаетесь точно тем же. Возможно, в неявной форме, но тем не менее. ЛАД 2 Повідомлень: 17232 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4544 раз. Подякували: 4227 раз. Профіль 2 2 5 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 09:22 Re: Эпидемия коронавируса в мире ЛАД написав: Лейтенант, воспитанный в современной Украине Вятровичем. Лейтенант, воспитанный в современной Украине Вятровичем.

Майор,воспитанный на изломе эпох.

Вятровича не знаю ни в лицо,ни его труды. Слышал только на этом форуме.

И ещё в помойном фильме "Брат2" уловил,что идёт накачка рашеванского неокрепшего мозга против Украины "вы ещё за Севастополь ответите".

Чуть позже, в фильме "Адмирал" : "У нас проблема, украинцы бросили фронт! "

Это в то время , когда вообще все повсеместно бросали тот фронт, империя рушилась. Но акцент для рашиста - всюду украинцы предают, всюду они виновны.

ЛАД написав: немецкий народ кается не за войну - войн в истории бесчисленное количество. Каются за преступления во время войны, совершенные нацистами, за геноцид народов, в т.ч. и украинского. И Нюрнберг осудил не войну. немецкий народ кается не за войну - войн в истории бесчисленное количество. Каются за преступления во время войны, совершенные нацистами, за геноцид народов, в т.ч. и украинского. И Нюрнберг осудил не войну.

Когда платили гастарбайтерам, работающим в немецком тылу, это за какое преступление платили?

И какая это война без преступлений? Мирные страдают под бомбами - уже преступление. Потому покаялись немцы за развязывание агрессивной войны и все, что она вызвала: гибель мирных людей.

Кацапье не только не кается, но и уколотое Останкинской иглой активно поддерживает. Майор,воспитанный на изломе эпох.Вятровича не знаю ни в лицо,ни его труды. Слышал только на этом форуме.И ещё в помойном фильме "Брат2" уловил,что идёт накачка рашеванского неокрепшего мозга против Украины "вы ещё за Севастополь ответите".Чуть позже, в фильме "Адмирал" : "У нас проблема, украинцы бросили фронт! "Это в то время , когда вообще все повсеместно бросали тот фронт, империя рушилась. Но акцент для рашиста - всюду украинцы предают, всюду они виновны.Когда платили гастарбайтерам, работающим в немецком тылу, это за какое преступление платили?И какая это война без преступлений? Мирные страдают под бомбами - уже преступление. Потому покаялись немцы за развязывание агрессивной войны и все, что она вызвала: гибель мирных людей.Кацапье не только не кается, но и уколотое Останкинской иглой активно поддерживает. Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 вер, 2020 09:28, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 3071 З нами з: 15.02.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 09:26 shapo написав: Hotab написав: Starikan написав: Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать

Это да..

Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.

Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша. Это да..Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.

А ты, патриот-заробитчанин с правильной локаций в Африке, тоже несёшь ответственность за деградацию медицины, образования, промышленности, отъезд молодых и образованных, загаженную природу, вырубленные и уничтоженные добычей янтаря леса и т. д. в Украине как ты вешаешь это на всех россиян?

Немцев заставили покаяться.

Вот когда пролетишь не над Африкой или Херсоном а над Красной площадью на своей таратайке, тогда и будешь вещать про раскаяние русских.

Правда, не забудь отдать при этом территории западной Украины Польше, Румынии, Венгрии, ибо это клятые кацапы во главе с палачом Сталиным присоединились к Украине.

Заводы, НИИ, вузы которые благодаря им появились в тех же местах и не только вы, убогие нацики, уже успели за 30 лет угробить.

ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун А ты, патриот-заробитчанин с правильной локаций в Африке, тоже несёшь ответственность за деградацию медицины, образования, промышленности, отъезд молодых и образованных, загаженную природу, вырубленные и уничтоженные добычей янтаря леса и т. д. в Украине как ты вешаешь это на всех россиян?Немцев заставили покаяться.Вот когда пролетишь не над Африкой или Херсоном а над Красной площадью на своей таратайке, тогда и будешь вещать про раскаяние русских.Правда, не забудь отдать при этом территории западной Украины Польше, Румынии, Венгрии, ибо это клятые кацапы во главе с палачом Сталиным присоединились к Украине.Заводы, НИИ, вузы которые благодаря им появились в тех же местах и не только вы, убогие нацики, уже успели за 30 лет угробить.ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун

Коротенькое видео на эту тему:



Коротенькое видео на эту тему: Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12617 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7149 раз. Подякували: 3332 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 09:35 Вкладчик1234 , бугага, носить на форум пропутинских проституток-ркгионалок - сильнее замараться некуда)))

Она не знает,как меняли ращистских солдат? Амнезия?))

Она не видела ,как под илловайском попал в плен десяток ращистских солдат 6 танковой бигады Мордора?

Неуважаемый, соблюдайте информ гигиену)). Не смотрите рашистских пропагандонов)). Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 вер, 2020 09:38, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 3071 З нами з: 15.02.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 09:36 juristkostya написав: Ой+ написав: vetka навіть трудно уявити, де ж такий регіон? В мене знайомі та родичі по всій Україні хворіють, та і сам нещодавно попав. vetka навіть трудно уявити, де ж такий регіон? В мене знайомі та родичі по всій Україні хворіють, та і сам нещодавно попав.

у меня в Харькове всего одна знакомая с подтверждённым ковид (тест + томография).

А так с марта никто даже простудой не болел. у меня в Харькове всего одна знакомая с подтверждённым ковид (тест + томография).А так с марта никто даже простудой не болел.



В мене і в Харкові родичі хворіють, причому Харків набрав темп - сьогодні 424.



freeze написав: stargazer написав: Відразу після віднесення Львова до жовтої зони кількість випадків полетіла вгору - до 280 за попередню добу в області. Відразу після віднесення Львова до жовтої зони кількість випадків полетіла вгору - до 280 за попередню добу в області.



И только в Кировоградской области как всегда + 6

Видимо охраняется Святым Духом область с недокоммунизированным названием. И только в Кировоградской области как всегда + 6Видимо охраняется Святым Духом область с недокоммунизированным названием.



Взагалі то на Львівщині вчора 260, сьогодні 188. Кіровоградська - недоРОЗкомунізована і напевно не тільки по назві, охороняється духом убієнного.



Особисто вважаю, що карантинні заходи та ще і такому пародійному виконанні, гірші за саму болячку. З поїздами створили в червоній зоні страшні незручності, які легко обходяться і несуть хіба негативний ефект навіть на то же поширення ковіду.

https://wz.lviv.ua/blogs/420654-razom-i ... uriuvannia Разом із ковідною пошестю Україна переживає тотальне взаємне обдурювання В мене і в Харкові родичі хворіють, причому Харків набрав темп - сьогодні 424.Взагалі то на Львівщині вчора 260, сьогодні 188. Кіровоградська - недоРОЗкомунізована і напевно не тільки по назві, охороняється духом убієнного.Особисто вважаю, що карантинні заходи та ще і такому пародійному виконанні, гірші за саму болячку. З поїздами створили в червоній зоні страшні незручності, які легко обходяться і несуть хіба негативний ефект навіть на то же поширення ковіду. Не так добре з грошима, як погано без них. Ой+

Повідомлень: 3654 З нами з: 19.04.12 Подякував: 51 раз. Подякували: 445 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 09:36



https://kunsht.com.ua/11072-2/ Група українського вченого Ростислава Білого досліджувала антитіла до вірусу MERS. Науковці навіть не уявляли, що їхні розробки виявляться такими актуальними сьогодні.

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Повідомлень: 9602 З нами з: 01.06.14 Подякував: 200 раз. Подякували: 654 раз. Профіль Вебсайт ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 09:39 Для опзжных поклонников))







И дальше по плейлиста, до усвоения))

Для совсем упоротых, не имеющих сил смотреть, можно с 8 минуты, где эта ребятня в плену. Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 вер, 2020 10:01, всього редагувалось 1 раз. Hotab

Повідомлень: 3071 З нами з: 15.02.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 09:50 Hotab написав: бугага, носить на форум пропутинских проституток-ркгионалок - сильнее замараться некуда)))

Она не знает,как меняли ращистских солдат? Амнезия?))

Она не видела ,как под илловайском попал в плен десяток ращистских солдат 6 танковой бигады Мордора?

Неуважаемый, соблюдайте информ гигиену)). Не смотрите ращистских пропагандонов)). бугага, носить на форум пропутинских проституток-ркгионалок - сильнее замараться некуда)))Она не знает,как меняли ращистских солдат? Амнезия?))Она не видела ,как под илловайском попал в плен десяток ращистских солдат 6 танковой бигады Мордора?Неуважаемый, соблюдайте информ гигиену)). Не смотрите ращистских пропагандонов)).

1. Спору нет. Мы все это видели.

Но.

Так называемые "патриоты", которые тогда были у власти, признали, что те рос. граждане - случайно заблудились. И максимум, что предъявили, - "незаконное пересечение границы". Поучается, тогдашняя и нынешняя власть либо прикрывает "оккупантов", либо врёт про "войну"

2. Договор "О дружбе" действовал и во время "войны", пока сам не закончился по сроку

Почему не разорваны дип. отношения?

Почему не объявлен форс-мажор "кредиторам"?

3. По "патриотов-комсомольцев" - действительно, почему бросили Крым, а теперь из Конча-Заспы или теплых заграниц призывают воевать? Почему "Турчинов и ко" ещё не "освободил" Крым?

4. Официально в Украине нет войны. Есть "операция" против "террористических группировок".

Кто-то может сказать, о какой войне речь? С кем воюем? Когда война началась? Какие цели? 1. Спору нет. Мы все это видели.Но.Так называемые "патриоты", которые тогда были у власти, признали, что те рос. граждане - случайно заблудились. И максимум, что предъявили, - "незаконное пересечение границы". Поучается, тогдашняя и нынешняя власть либо прикрывает "оккупантов", либо врёт про "войну"2. Договор "О дружбе" действовал и во время "войны", пока сам не закончился по срокуПочему не разорваны дип. отношения?Почему не объявлен форс-мажор "кредиторам"?3. По "патриотов-комсомольцев" - действительно, почему бросили Крым, а теперь из Конча-Заспы или теплых заграниц призывают воевать? Почему "Турчинов и ко" ещё не "освободил" Крым?4. Официально в Украине нет войны. Есть "операция" против "террористических группировок".Кто-то может сказать, о какой войне речь? С кем воюем? Когда война началась? Какие цели? Украина - богатая страна!

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7229 1649997

ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01