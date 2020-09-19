Hotab написав:Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную. Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.
А ты, патриот-заробитчанин с правильной локаций в Африке, тоже несёшь ответственность за деградацию медицины, образования, промышленности, отъезд молодых и образованных, загаженную природу, вырубленные и уничтоженные добычей янтаря леса и т. д. в Украине как ты вешаешь это на всех россиян? Немцев заставили покаяться. Вот когда пролетишь не над Африкой или Херсоном а над Красной площадью на своей таратайке, тогда и будешь вещать про раскаяние русских. Правда, не забудь отдать при этом территории западной Украины Польше, Румынии, Венгрии, ибо это клятые кацапы во главе с палачом Сталиным присоединились к Украине. Заводы, НИИ, вузы которые благодаря им появились в тех же местах и не только вы, убогие нацики, уже успели за 30 лет угробить. ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун
Шо, еще один недозапоребріковый на форуме не в игноре. Что ж это я? У некоторых людей отсутствует части, а то и вся здоровая логика. У нормальных людей она формируется с детства благодаря родителям, воспитателям, учителям школы... ну и реальной жизнью, друзьями. У ненормальных и идиотов формируется ненормальная и идиотская логика. Пример нормалной логики. Народ заслуживает своих правителей. Если рассматривать население страны как одно целое, то с этим просто нельзя не согласиться. Какая-то часть прямо поддержала у*** - они виноваты больше всего. Какая-то часть проигнорила и решила не влиять - чуть меньшая вина. Какая-то часть недостаточно боролась с у*** - намного меньшая, но при этом все равно существующая вина - нужно было делать больше.
Так вот, когда это относится к внутренним делам - это проблемы того же населения. А вот если это относится к внешним (как то, война, например) - это уже проблема ни в чем неповинных людей... по вине населения первой страны с у*** во главе.
Немцы, как уже сказали выше, чистосердечно покаялись и признали вину всего населения. Многие американцы тоже чувствуют вину своих предков за рабство, или свою собственную за некоторые другие войны (даже там, где её не должно быть, если посмотреть с умом, а не эмоциями). Ну а кол-во в мордоре людей, которые искренне чувствуют свою вину или хотя бы вину своего государства с желанием исправления ее в будущем репарациями и не только - мизер. Вот и не должно быть какого-то уважения к ним у нормального здорового человека, который знает про войну в Украине.
Україна як держава і "патріоти" покаялися за Волинську різню? А пересічені ?
Slx написав: Шо, еще один недозапоребріковый на форуме не в игноре. Что ж это я? У некоторых людей отсутствует части, а то и вся здоровая логика. У нормальных людей она формируется с детства благодаря родителям, воспитателям, учителям школы... ну и реальной жизнью, друзьями. У ненормальных и идиотов формируется ненормальная и идиотская логика. Пример нормалной логики. Народ заслуживает своих правителей. Если рассматривать население страны как одно целое, то с этим просто нельзя не согласиться. Какая-то часть прямо поддержала у*** - они виноваты больше всего. Какая-то часть проигнорила и решила не влиять - чуть меньшая вина. Какая-то часть недостаточно боролась с у*** - намного меньшая, но при этом все равно существующая вина - нужно было делать больше.
Так вот, когда это относится к внутренним делам - это проблемы того же населения. А вот если это относится к внешним (как то, война, например) - это уже проблема ни в чем неповинных людей... по вине населения первой страны с у*** во главе.
Немцы, как уже сказали выше, чистосердечно покаялись и признали вину всего населения. Многие американцы тоже чувствуют вину своих предков за рабство, или свою собственную за некоторые другие войны (даже там, где её не должно быть, если посмотреть с умом, а не эмоциями). Ну а кол-во в мордоре людей, которые искренне чувствуют свою вину или хотя бы вину своего государства с желанием исправления ее в будущем репарациями и не только - мизер. Вот и не должно быть какого-то уважения к ним у нормального здорового человека, который знает про войну в Украине.
Україна як держава і "патріоти" покаялися за Волинську різню? А пересічені ?
Какое каяться. Они сейчас переписывают историю и ставят по западной Украине и в Киеве памятники бывшим воякам СС Галичина и полицаям участвовашим в Холокосте как, собственно, и новые европецы прибалты для которых они сейчас образец для подражания. Те в начале войны успевали убить евреев еще до прихода немцев и вешали плакат "Юденфрай"
Starikan написав:---------- ЛАД Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский". Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди ---------- Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население.
Да, Вас. Ваша ненависть к "населению", простите, не делает Вам чести.
ЛАД, если бы встретились лично, за эту фразу о моей чести я бы дал вам пощечину. Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать (что вы постоянно делаете на этом форуме, причем это давно заметили многие)? Я высказал свое отношение к России, какое вам дело до него? Тем более на непрофильной ветке.
1. Зачем Вы высказали "свое отношение к России ... Тем более на непрофильной ветке"? Обратите внимание, я ни разу не начинал здесь обсуждать политические вопросы, только в ответ на чьи-нибудь выступления. 2. Вы высказали ненависть к целому народу (причём не одному - в РФ не только русские). Я ответил, что это не делает Вам чести. Но при этом не грозился дать Вам по морде и не допускал личных оскорблений. Вы рассказываете о пощечине при встрече. Не много ли на себя берёте? Кстати, я когда-то предлагал Вам встретиться вживую, Вы отказались, Ваше право.
Когда Hotab, высказывая Вам поддержку, сравнивает РФ и нацистскую Германию, я могу понять. Лейтенант, воспитанный в современной Украине Вятровичем. Но Вы-то должны знать, что немецкий народ кается не за войну - войн в истории бесчисленное количество. Каются за преступления во время войны, совершенные нацистами, за геноцид народов, в т.ч. и украинского. И Нюрнберг осудил не войну.
Вы считаете, что имеете право пропагандировать ненависть к народу, но при этом лишаете меня права сказать, что это не делает Вам чести, и обвиняете в том, что я учу "других "правильно" жить и "правильно" думать". Вы своими высказываниями занимаетесь точно тем же. Возможно, в неявной форме, но тем не менее.
ЛАД написав:Лейтенант, воспитанный в современной Украине Вятровичем.
Майор,воспитанный на изломе эпох. Вятровича не знаю ни в лицо,ни его труды. Слышал только на этом форуме. И ещё в помойном фильме "Брат2" уловил,что идёт накачка рашеванского неокрепшего мозга против Украины "вы ещё за Севастополь ответите". Чуть позже, в фильме "Адмирал" : "У нас проблема, украинцы бросили фронт! " Это в то время , когда вообще все повсеместно бросали тот фронт, империя рушилась. Но акцент для рашиста - всюду украинцы предают, всюду они виновны.
ЛАД написав:немецкий народ кается не за войну - войн в истории бесчисленное количество. Каются за преступления во время войны, совершенные нацистами, за геноцид народов, в т.ч. и украинского. И Нюрнберг осудил не войну.
Когда платили гастарбайтерам, работающим в немецком тылу, это за какое преступление платили? И какая это война без преступлений? Мирные страдают под бомбами - уже преступление. Потому покаялись немцы за развязывание агрессивной войны и все, что она вызвала: гибель мирных людей. Кацапье не только не кается, но и уколотое Останкинской иглой активно поддерживает.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 вер, 2020 09:28, всього редагувалось 1 раз.
Starikan написав:Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать
Это да.. Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную. Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.
А ты, патриот-заробитчанин с правильной локаций в Африке, тоже несёшь ответственность за деградацию медицины, образования, промышленности, отъезд молодых и образованных, загаженную природу, вырубленные и уничтоженные добычей янтаря леса и т. д. в Украине как ты вешаешь это на всех россиян? Немцев заставили покаяться. Вот когда пролетишь не над Африкой или Херсоном а над Красной площадью на своей таратайке, тогда и будешь вещать про раскаяние русских. Правда, не забудь отдать при этом территории западной Украины Польше, Румынии, Венгрии, ибо это клятые кацапы во главе с палачом Сталиным присоединились к Украине. Заводы, НИИ, вузы которые благодаря им появились в тех же местах и не только вы, убогие нацики, уже успели за 30 лет угробить. ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун
Коротенькое видео на эту тему:
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234 , бугага, носить на форум пропутинских проституток-ркгионалок - сильнее замараться некуда))) Она не знает,как меняли ращистских солдат? Амнезия?)) Она не видела ,как под илловайском попал в плен десяток ращистских солдат 6 танковой бигады Мордора? Неуважаемый, соблюдайте информ гигиену)). Не смотрите рашистских пропагандонов)).
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 вер, 2020 09:38, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ написав:vetka навіть трудно уявити, де ж такий регіон? В мене знайомі та родичі по всій Україні хворіють, та і сам нещодавно попав.
у меня в Харькове всего одна знакомая с подтверждённым ковид (тест + томография). А так с марта никто даже простудой не болел.
В мене і в Харкові родичі хворіють, причому Харків набрав темп - сьогодні 424.
freeze написав:
stargazer написав:Відразу після віднесення Львова до жовтої зони кількість випадків полетіла вгору - до 280 за попередню добу в області.
И только в Кировоградской области как всегда + 6 Видимо охраняется Святым Духом область с недокоммунизированным названием.
Взагалі то на Львівщині вчора 260, сьогодні 188. Кіровоградська - недоРОЗкомунізована і напевно не тільки по назві, охороняється духом убієнного.
Особисто вважаю, що карантинні заходи та ще і такому пародійному виконанні, гірші за саму болячку. З поїздами створили в червоній зоні страшні незручності, які легко обходяться і несуть хіба негативний ефект навіть на то же поширення ковіду.
Hotab написав:бугага, носить на форум пропутинских проституток-ркгионалок - сильнее замараться некуда))) Она не знает,как меняли ращистских солдат? Амнезия?)) Она не видела ,как под илловайском попал в плен десяток ращистских солдат 6 танковой бигады Мордора? Неуважаемый, соблюдайте информ гигиену)). Не смотрите ращистских пропагандонов)).
1. Спору нет. Мы все это видели. Но. Так называемые "патриоты", которые тогда были у власти, признали, что те рос. граждане - случайно заблудились. И максимум, что предъявили, - "незаконное пересечение границы". Поучается, тогдашняя и нынешняя власть либо прикрывает "оккупантов", либо врёт про "войну" 2. Договор "О дружбе" действовал и во время "войны", пока сам не закончился по сроку Почему не разорваны дип. отношения? Почему не объявлен форс-мажор "кредиторам"? 3. По "патриотов-комсомольцев" - действительно, почему бросили Крым, а теперь из Конча-Заспы или теплых заграниц призывают воевать? Почему "Турчинов и ко" ещё не "освободил" Крым? 4. Официально в Украине нет войны. Есть "операция" против "террористических группировок". Кто-то может сказать, о какой войне речь? С кем воюем? Когда война началась? Какие цели?
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте