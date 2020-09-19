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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1827182818291830>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 08:32

  Slx написав:
  shapo написав:
  Hotab написав:Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.
Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.

А ты, патриот-заробитчанин с правильной локаций в Африке, тоже несёшь ответственность за деградацию медицины, образования, промышленности, отъезд молодых и образованных, загаженную природу, вырубленные и уничтоженные добычей янтаря леса и т. д. в Украине как ты вешаешь это на всех россиян?
Немцев заставили покаяться.
Вот когда пролетишь не над Африкой или Херсоном а над Красной площадью на своей таратайке, тогда и будешь вещать про раскаяние русских.
Правда, не забудь отдать при этом территории западной Украины Польше, Румынии, Венгрии, ибо это клятые кацапы во главе с палачом Сталиным присоединились к Украине.
Заводы, НИИ, вузы которые благодаря им появились в тех же местах и не только вы, убогие нацики, уже успели за 30 лет угробить.
ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун

Шо, еще один недозапоребріковый на форуме не в игноре. Что ж это я? :roll:
У некоторых людей отсутствует части, а то и вся здоровая логика. У нормальных людей она формируется с детства благодаря родителям, воспитателям, учителям школы... ну и реальной жизнью, друзьями.
У ненормальных и идиотов формируется ненормальная и идиотская логика.
Пример нормалной логики.
Народ заслуживает своих правителей. Если рассматривать население страны как одно целое, то с этим просто нельзя не согласиться. Какая-то часть прямо поддержала у*** - они виноваты больше всего. Какая-то часть проигнорила и решила не влиять - чуть меньшая вина. Какая-то часть недостаточно боролась с у*** - намного меньшая, но при этом все равно существующая вина - нужно было делать больше.

Так вот, когда это относится к внутренним делам - это проблемы того же населения. А вот если это относится к внешним (как то, война, например) - это уже проблема ни в чем неповинных людей... по вине населения первой страны с у*** во главе.

Немцы, как уже сказали выше, чистосердечно покаялись и признали вину всего населения. Многие американцы тоже чувствуют вину своих предков за рабство, или свою собственную за некоторые другие войны (даже там, где её не должно быть, если посмотреть с умом, а не эмоциями).
Ну а кол-во в мордоре людей, которые искренне чувствуют свою вину или хотя бы вину своего государства с желанием исправления ее в будущем репарациями и не только - мизер. Вот и не должно быть какого-то уважения к ним у нормального здорового человека, который знает про войну в Украине.

Україна як держава і "патріоти" покаялися за Волинську різню?
А пересічені ?
https://fi202x.blogspot.com/
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 08:45

  flyman написав:
  Slx написав:
Шо, еще один недозапоребріковый на форуме не в игноре. Что ж это я? :roll:
У некоторых людей отсутствует части, а то и вся здоровая логика. У нормальных людей она формируется с детства благодаря родителям, воспитателям, учителям школы... ну и реальной жизнью, друзьями.
У ненормальных и идиотов формируется ненормальная и идиотская логика.
Пример нормалной логики.
Народ заслуживает своих правителей. Если рассматривать население страны как одно целое, то с этим просто нельзя не согласиться. Какая-то часть прямо поддержала у*** - они виноваты больше всего. Какая-то часть проигнорила и решила не влиять - чуть меньшая вина. Какая-то часть недостаточно боролась с у*** - намного меньшая, но при этом все равно существующая вина - нужно было делать больше.

Так вот, когда это относится к внутренним делам - это проблемы того же населения. А вот если это относится к внешним (как то, война, например) - это уже проблема ни в чем неповинных людей... по вине населения первой страны с у*** во главе.

Немцы, как уже сказали выше, чистосердечно покаялись и признали вину всего населения. Многие американцы тоже чувствуют вину своих предков за рабство, или свою собственную за некоторые другие войны (даже там, где её не должно быть, если посмотреть с умом, а не эмоциями).
Ну а кол-во в мордоре людей, которые искренне чувствуют свою вину или хотя бы вину своего государства с желанием исправления ее в будущем репарациями и не только - мизер. Вот и не должно быть какого-то уважения к ним у нормального здорового человека, который знает про войну в Украине.

Україна як держава і "патріоти" покаялися за Волинську різню?
А пересічені ?


Какое каяться.
Они сейчас переписывают историю и ставят по западной Украине и в Киеве памятники бывшим воякам СС Галичина и полицаям участвовашим в Холокосте как, собственно, и новые европецы прибалты для которых они сейчас образец для подражания.
Те в начале войны успевали убить евреев еще до прихода немцев и вешали плакат "Юденфрай"
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 08:59

  Starikan написав:
  ЛАД написав:
  Starikan написав:----------
ЛАД
Они цепляются к российским источникам и самому слову "российский".
Печально, что к ним присоединяются вроде бы разумные люди
----------
Если вы имеете в виду меня - я просто ненавижу Россию и ее население.
Да, Вас.
Ваша ненависть к "населению", простите, не делает Вам чести.
ЛАД, если бы встретились лично, за эту фразу о моей чести я бы дал вам пощечину.
Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать (что вы постоянно делаете на этом форуме, причем это давно заметили многие)?
Я высказал свое отношение к России, какое вам дело до него? Тем более на непрофильной ветке.

1. Зачем Вы высказали "свое отношение к России ... Тем более на непрофильной ветке"?
Обратите внимание, я ни разу не начинал здесь обсуждать политические вопросы, только в ответ на чьи-нибудь выступления.
2. Вы высказали ненависть к целому народу (причём не одному - в РФ не только русские).
Я ответил, что это не делает Вам чести. Но при этом не грозился дать Вам по морде и не допускал личных оскорблений. Вы рассказываете о пощечине при встрече. Не много ли на себя берёте?
Кстати, я когда-то предлагал Вам встретиться вживую, Вы отказались, Ваше право.

Когда Hotab, высказывая Вам поддержку, сравнивает РФ и нацистскую Германию, я могу понять. Лейтенант, воспитанный в современной Украине Вятровичем.
Но Вы-то должны знать, что немецкий народ кается не за войну - войн в истории бесчисленное количество. Каются за преступления во время войны, совершенные нацистами, за геноцид народов, в т.ч. и украинского. И Нюрнберг осудил не войну.

Вы считаете, что имеете право пропагандировать ненависть к народу, но при этом лишаете меня права сказать, что это не делает Вам чести, и обвиняете в том, что я учу "других "правильно" жить и "правильно" думать". Вы своими высказываниями занимаетесь точно тем же. Возможно, в неявной форме, но тем не менее.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:22

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Лейтенант, воспитанный в современной Украине Вятровичем.

Майор,воспитанный на изломе эпох.
Вятровича не знаю ни в лицо,ни его труды. Слышал только на этом форуме.
И ещё в помойном фильме "Брат2" уловил,что идёт накачка рашеванского неокрепшего мозга против Украины "вы ещё за Севастополь ответите".
Чуть позже, в фильме "Адмирал" : "У нас проблема, украинцы бросили фронт! "
Это в то время , когда вообще все повсеместно бросали тот фронт, империя рушилась. Но акцент для рашиста - всюду украинцы предают, всюду они виновны.
  ЛАД написав:немецкий народ кается не за войну - войн в истории бесчисленное количество. Каются за преступления во время войны, совершенные нацистами, за геноцид народов, в т.ч. и украинского. И Нюрнберг осудил не войну.

Когда платили гастарбайтерам, работающим в немецком тылу, это за какое преступление платили?
И какая это война без преступлений? Мирные страдают под бомбами - уже преступление. Потому покаялись немцы за развязывание агрессивной войны и все, что она вызвала: гибель мирных людей.
Кацапье не только не кается, но и уколотое Останкинской иглой активно поддерживает.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 вер, 2020 09:28, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:26

  shapo написав:
  Hotab написав:
  Starikan написав:Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать

Это да..
Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.
Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.

А ты, патриот-заробитчанин с правильной локаций в Африке, тоже несёшь ответственность за деградацию медицины, образования, промышленности, отъезд молодых и образованных, загаженную природу, вырубленные и уничтоженные добычей янтаря леса и т. д. в Украине как ты вешаешь это на всех россиян?
Немцев заставили покаяться.
Вот когда пролетишь не над Африкой или Херсоном а над Красной площадью на своей таратайке, тогда и будешь вещать про раскаяние русских.
Правда, не забудь отдать при этом территории западной Украины Польше, Румынии, Венгрии, ибо это клятые кацапы во главе с палачом Сталиным присоединились к Украине.
Заводы, НИИ, вузы которые благодаря им появились в тех же местах и не только вы, убогие нацики, уже успели за 30 лет угробить.
ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун

Коротенькое видео на эту тему:

Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:35

Вкладчик1234 , бугага, носить на форум пропутинских проституток-ркгионалок - сильнее замараться некуда)))
Она не знает,как меняли ращистских солдат? Амнезия?))
Она не видела ,как под илловайском попал в плен десяток ращистских солдат 6 танковой бигады Мордора?
Неуважаемый, соблюдайте информ гигиену)). Не смотрите рашистских пропагандонов)).
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 вер, 2020 09:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:36

  juristkostya написав:
  Ой+ написав:vetka навіть трудно уявити, де ж такий регіон? В мене знайомі та родичі по всій Україні хворіють, та і сам нещодавно попав.

у меня в Харькове всего одна знакомая с подтверждённым ковид (тест + томография).
А так с марта никто даже простудой не болел.


В мене і в Харкові родичі хворіють, причому Харків набрав темп - сьогодні 424.

  freeze написав:
  stargazer написав:Відразу після віднесення Львова до жовтої зони кількість випадків полетіла вгору - до 280 за попередню добу в області.


И только в Кировоградской области как всегда + 6 :D
Видимо охраняется Святым Духом область с недокоммунизированным названием.


Взагалі то на Львівщині вчора 260, сьогодні 188. Кіровоградська - недоРОЗкомунізована і напевно не тільки по назві, охороняється духом убієнного.

Особисто вважаю, що карантинні заходи та ще і такому пародійному виконанні, гірші за саму болячку. З поїздами створили в червоній зоні страшні незручності, які легко обходяться і несуть хіба негативний ефект навіть на то же поширення ковіду.
Разом із ковідною пошестю Україна переживає тотальне взаємне обдурювання https://wz.lviv.ua/blogs/420654-razom-i ... uriuvannia
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:36

Група українського вченого Ростислава Білого досліджувала антитіла до вірусу MERS. Науковці навіть не уявляли, що їхні розробки виявляться такими актуальними сьогодні.

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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:39

Для опзжных поклонников))



И дальше по плейлиста, до усвоения))
Для совсем упоротых, не имеющих сил смотреть, можно с 8 минуты, где эта ребятня в плену.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 вер, 2020 10:01, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:50

  Hotab написав:бугага, носить на форум пропутинских проституток-ркгионалок - сильнее замараться некуда)))
Она не знает,как меняли ращистских солдат? Амнезия?))
Она не видела ,как под илловайском попал в плен десяток ращистских солдат 6 танковой бигады Мордора?
Неуважаемый, соблюдайте информ гигиену)). Не смотрите ращистских пропагандонов)).

1. Спору нет. Мы все это видели.
Но.
Так называемые "патриоты", которые тогда были у власти, признали, что те рос. граждане - случайно заблудились. И максимум, что предъявили, - "незаконное пересечение границы". Поучается, тогдашняя и нынешняя власть либо прикрывает "оккупантов", либо врёт про "войну"
2. Договор "О дружбе" действовал и во время "войны", пока сам не закончился по сроку
Почему не разорваны дип. отношения?
Почему не объявлен форс-мажор "кредиторам"?
3. По "патриотов-комсомольцев" - действительно, почему бросили Крым, а теперь из Конча-Заспы или теплых заграниц призывают воевать? Почему "Турчинов и ко" ещё не "освободил" Крым?
4. Официально в Украине нет войны. Есть "операция" против "террористических группировок".
Кто-то может сказать, о какой войне речь? С кем воюем? Когда война началась? Какие цели?
Украина - богатая страна!
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