Додано: Нед 20 вер, 2020 09:53

Япония до сих пор в состоянии войны с СССР (теперь РФ).

Так что не нужно рассказывать, что "если войну официально оформить - то Земля налетит на небесную ось"

Украина - богатая страна!

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