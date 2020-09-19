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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1827182818291830

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 09:53

Япония до сих пор в состоянии войны с СССР (теперь РФ).
Так что не нужно рассказывать, что "если войну официально оформить - то Земля налетит на небесную ось"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:04

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:. Спору нет. Мы все это видели.
Но.

Никаких "но". Когда вам говорят,что фашистская рассея напала на Украину, вы приводите сюда щлюх Бондаренко, которые говорят "какие ваши доказательства, ваши доказательства никакие не доказательства".
Причем здесь Бондаренко? Лична вам, неуважаемый, все известно об агрессии рашистлв в Украине? Или что-то пока непонятно? И не надо рассказывать о турчинрвых. Мы говорим о пятой колоне, шапошных вкладчиков.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:07

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:. Спору нет. Мы все это видели.
Но.

Никаких "но". Когда вам говорят,что фашистская рассея напала на Украину, вы приводите сюда щлюх Бондаренко, которые говорят "какие ваши доказательства, ваши доказательства никакие не доказательства".
Причем здесь Бондаренко? Лична вам, неуважаемый, все известно об агрессии рашистлв в Украине? Или что-то пока непонятно? И не надо рассказывать о турчинрвых. Мы говорим о пятой колоне, шапошных вкладчиков.

Мне известно.
Но без официальных документов - это всего лишь моё и Ваше личное мнение.
А по документам - у нас "операция"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:15

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:А по документам - у нас "операция"

Тоесть если собака в суде не скажет что она покусала гражданина, то гражданин не имеет права клеветать на собаку и говорит что он покусаный.

А все пассажиры рейса MH17 просто грёбаные самоубийцы: ведь Россия не сказала что сбила самолёт - значит самолёт никто не сбивал и то что он не долетел до Малазии это причуды пилота и пассажиров.
Mind the gap.
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  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
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vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:17

  Вкладчик1234 написав:
  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:. Спору нет. Мы все это видели.
Но.

Никаких "но". Когда вам говорят,что фашистская рассея напала на Украину, вы приводите сюда щлюх Бондаренко, которые говорят "какие ваши доказательства, ваши доказательства никакие не доказательства".
Причем здесь Бондаренко? Лична вам, неуважаемый, все известно об агрессии рашистлв в Украине? Или что-то пока непонятно? И не надо рассказывать о турчинрвых. Мы говорим о пятой колоне, шапошных вкладчиков.

Мне известно.
Но без официальных документов - это всего лишь моё и Ваше личное мнение.
А по документам - у нас "операция"

Этот херой сломленных эпох никогда не признает что его кумиры сдали Крым и участвовали в развязывании войны на Донбассе когда Гиркина с его бандой можно было прибить как муху.
Так-же сравнивая Россию с нацистской Германией никогда не ответит почему с таким же агрессором не прекратили сообщение, торговлю и не разорвали дипотношений
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:19

  vitaliy_berdinskikh написав:
  Вкладчик1234 написав:А по документам - у нас "операция"

Тоесть если собака в суде не скажет что она покусала гражданина, то гражданин не имеет права клеветать на собаку и говорит что он покусаный.

В данном случае, "гражданин" сам утверждает, что повреждения есть. Но он не знает, как их получил. Может собака (неизвестно какая, вроде агрессивная), а может группировка блох с собаки (неизвестно какой)
Гражданин не уверен, была ли это собака вообще, и конечно не может на неё указать.

Зачем гражданин отмазывает собаку, которая его покусала?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 10:34

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:В данном случае, "гражданин" сам утверждает, что повреждения есть. Но он не знает, как их получил.

Ты про самолёт или про анексию Крыма и войну на Донбассе? В обеих случаях гражданин знает как получил повреждения. Ты же, такое впечатление, хочешь чтобы гражданин обязательно начал кусать собаку - иначе не считово.
Mind the gap.
You can't go over your budgets if you don't check!
  • Рахунок в польському банку для українського туриста cutt.ly/konto_w_Polsce
  • Переказ грошей з України за кордон та з-за кордону в Україну cutt.ly/faster_and_cheaper_than_swift
vitaliy_berdinskikh
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 11:18

Древний принцип "разделяй и властвуй" ("divide et impera") во всей красе: https://www.anews.com/p/129117264-razde ... -istoriya/

На просторах СССР я впервые ощутил этот принцип на официальном уровне в 1986 году (события в Казахстане) и, по молодости, был сначала немало удивлен.
Но после 1991 года я уже ничему не удивлялся и далее удивляться не буду.
Кстати, в апелляционных и кассационных судах коллегии судей ("тройки") формируются и работают на постоянной основе.
Знаю несколько таких интернациональных "троек", которые были сформированы еще до событий 2014 года и до сих пор не распались.
При этом, как принимали решения против человека и гражданина - так и продолжают принимать. И это объединяет их еще сильнее, чем разъединяют их национальные различия.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 12:19

  Igneus написав:Древний принцип "разделяй и властвуй" ("divide et impera") во всей красе: https://www.anews.com/p/129117264-razde ... -istoriya/

На просторах СССР я впервые ощутил этот принцип на официальном уровне в 1986 году (события в Казахстане) и, по молодости, был сначала немало удивлен.
Но после 1991 года я уже ничему не удивлялся и далее удивляться не буду.
Кстати, в апелляционных и кассационных судах коллегии судей ("тройки") формируются и работают на постоянной основе.
Знаю несколько таких интернациональных "троек", которые были сформированы еще до событий 2014 года и до сих пор не распались.
При этом, как принимали решения против человека и гражданина - так и продолжают принимать. И это объединяет их еще сильнее, чем разъединяют их национальные различия.

Что там было в Алма-Ате в 1986г где я тогда преподавал в ААСИ студент которого и убил дружинника на новой площади?
Было элементарное презрение Горбачева к Средней Азии который там ни разу не был в отличие от Брежнева и нарушение многолетней традиции СССР когда во главе автономного образования должен стоять местный кадр, а замом у него русский.
После 1991г началось то что и происходит при распаде империй - ее части начинают воевать друг с другом и СССР не исключение.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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