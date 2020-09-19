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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1826182718281829

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 12:27

Интересная здесь намечается тенденция. Любопытно наблюдать. Такое впечатление, что один и тот же бузотер здесь мутит воду под разными никами. Причём во всех вопросах. И медицины и политики. То мямлет, что вируса нет. То про то, что кацапы хорошие. Снимай давай усы. Мы тебя раскусили.
beee
 
Повідомлень: 76
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П'ят 18 вер, 2020 14:01
ЛОБ

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