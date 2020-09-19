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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:27
Интересная здесь намечается тенденция. Любопытно наблюдать. Такое впечатление, что один и тот же бузотер здесь мутит воду под разными никами. Причём во всех вопросах. И медицины и политики. То мямлет, что вируса нет. То про то, что кацапы хорошие. Снимай давай усы. Мы тебя раскусили.
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