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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1826182718281829

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 12:27

Интересная здесь намечается тенденция. Любопытно наблюдать. Такое впечатление, что один и тот же бузотер здесь мутит воду под разными никами. Причём во всех вопросах. И медицины и политики. То мямлет, что вируса нет. То про то, что кацапы хорошие. Снимай давай усы. Мы тебя раскусили.
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 14:20

  Hotab написав:
  Starikan написав:Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать

Это да..
Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.
Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.


Я был прав когда утром писал, что
ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие
от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Австралия штат Виктория.

https://7news.com.au/the-morning-show/g ... -c-1221236

“There’s been over 1,200 suicides since March compared to just over 200 deaths with the virus.
medeivalb
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 16:00

  shapo написав:
  Hotab написав:
  Starikan написав:Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать

Это да..
Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.
Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.


Я был прав когда утром писал, что
ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие
от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун

Дед, так ты ж не на пост ответил, и выдаешь несвязный понос.
Вот смотри. Я пишу, что фашистскую расею и ее низкий народец очень даже есть за что ненавидеть всем украинцам.
Что отвечаешь ты? А почему ты сейчас не в окопе? Это при чем вообще? В окопе я сейчас или нет,был ранее в нем или не был,это отменяется , что рашеваны в основе своей сволота??
Вкладчик апппдирует тоже какой то бред: а почему Турчинов не объявил войну? Повторяю вопрос: при чем здесь Турчинов,Порох и вообще весь тот же самый лепет об объявлении войны ?
Факт агрессии есть? Да, и вы оба ватника его не отрицаете.
Рашистский народец это поддерживает ? Да.

Итог: рашисткое население во главе с Путлером заслужило ненависть и презрение украинцев? Очевидный ответ.
Но ватному деду это не дойдет никогда.
Hotab
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