Интересная здесь намечается тенденция. Любопытно наблюдать. Такое впечатление, что один и тот же бузотер здесь мутит воду под разными никами. Причём во всех вопросах. И медицины и политики. То мямлет, что вируса нет. То про то, что кацапы хорошие. Снимай давай усы. Мы тебя раскусили.
Starikan написав:Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать
Это да.. Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную. Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.
Я был прав когда утром писал, что ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун
Starikan написав:Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать
Это да.. Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную. Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.
Я был прав когда утром писал, что ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун
Дед, так ты ж не на пост ответил, и выдаешь несвязный понос. Вот смотри. Я пишу, что фашистскую расею и ее низкий народец очень даже есть за что ненавидеть всем украинцам. Что отвечаешь ты? А почему ты сейчас не в окопе? Это при чем вообще? В окопе я сейчас или нет,был ранее в нем или не был,это отменяется , что рашеваны в основе своей сволота?? Вкладчик апппдирует тоже какой то бред: а почему Турчинов не объявил войну? Повторяю вопрос: при чем здесь Турчинов,Порох и вообще весь тот же самый лепет об объявлении войны ? Факт агрессии есть? Да, и вы оба ватника его не отрицаете. Рашистский народец это поддерживает ? Да.
Итог: рашисткое население во главе с Путлером заслужило ненависть и презрение украинцев? Очевидный ответ. Но ватному деду это не дойдет никогда.