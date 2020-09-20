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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 вер, 2020 12:27
Интересная здесь намечается тенденция. Любопытно наблюдать. Такое впечатление, что один и тот же бузотер здесь мутит воду под разными никами. Причём во всех вопросах. И медицины и политики. То мямлет, что вируса нет. То про то, что кацапы хорошие. Снимай давай усы. Мы тебя раскусили.
Додано: Нед 20 вер, 2020 14:20
Я был прав когда утром писал, что
ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие
от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 20 вер, 2020 15:18
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Австралия штат Виктория.
“There’s been over 1,200 suicides since March compared to just over 200 deaths with the virus.
Додано: Нед 20 вер, 2020 16:00
Дед, так ты ж не на пост ответил, и выдаешь несвязный понос.
Вот смотри. Я пишу, что фашистскую расею и ее низкий народец очень даже есть за что ненавидеть всем украинцам.
Что отвечаешь ты? А почему ты сейчас не в окопе? Это при чем вообще? В окопе я сейчас или нет,был ранее в нем или не был,это отменяется , что рашеваны в основе своей сволота??
Вкладчик апппдирует тоже какой то бред: а почему Турчинов не объявил войну? Повторяю вопрос: при чем здесь Турчинов,Порох и вообще весь тот же самый лепет об объявлении войны ?
Факт агрессии есть? Да, и вы оба ватника его не отрицаете.
Рашистский народец это поддерживает ? Да.
Итог: рашисткое население во главе с Путлером заслужило ненависть и презрение украинцев? Очевидный ответ.
Но ватному деду это не дойдет никогда.
Додано: Нед 20 вер, 2020 16:48
У них пол рашки ходило в футболках с искандерами. А от залпов градов они вообще в экстазе - вся страна верещит от ликования. Им на физиологическом уровне нужно кого-то бомбить.
Додано: Нед 20 вер, 2020 17:10
та от цікаво, тут розпиналися про каяття німців, а пост про те, де каяття українців за Волинську різню потерли швиденько.
Про що може бути іти мова, про яке примирення, якщо далі рулить "партія війни", яка і підписані Мінські домовленості не збирається виконувати.
Плюс лозунги в стилі: "не будем прививатися кацапською вакциною від ковіда".
Раніше було: "не будим грітися кацапським газом".
Вірусу пофіг на національність та мову. Пора би хоть це розуміти.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 вер, 2020 17:27, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 17:24
Faceless, Вы начали "строго выдерживать политику партии"?
Здесь не политветке. И я ни разу не начинал здесь обсуждение политвопросов.
Вы удалили мой пост. Не возражаю.
Но тогда будьте любезны, удалите и посты Starikan'а с пощечинами, и посты Hotab'а совершенно не по теме. И высеры насчёт "неугодных" источников.
Не превращайте ветку в цензор.нет или другие такие же "форумы".
Кстати, на том же росбалте раньше бывали интересные комментарии. Сейчас там пишут только примитивные боты, причём с обеих сторон - как с российской, так и с нашей. То, что там сейчас в "комментариях" иначе, чем совсем не назовешь.
Хотите, чтобы и здесь было так же?
P.s. Думал, что чистила Ирина. От Вас не ожидал, надеялся на более взвешенный подход.
Ещё раз - похоже, что национализм даже в умеренных дозах очень плох.
P.p.s. При Вашем попустительстве ветка превращается (скорее, уже превратилась) в филиал "политдискуссий".
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 вер, 2020 17:31, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 20 вер, 2020 17:27
flyman ,
Каяття тут должно быть совместным. Человеческая жизнь не стоила ни копья в начале 20 века, впрочем и в средине. И украинцев вырезАли ничуть не меньше, чем украинцы. Но никто не покаялся ни разу за украинцев: ни комуняки,ни поляки. И, если мне не изменяет память, Украина предлагала диалог о совместном прощении. Но ответа не было, кто-то разогревает одностороннюю вину украинцев.
Почему украинцы должны сделать это в одностороннем порядке?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 вер, 2020 17:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 вер, 2020 17:30
И какие же пункты минских соглашений не выполняет партия вийны?
Востаннє редагувалось beee в Нед 20 вер, 2020 17:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 вер, 2020 17:31
комуняки це не нація, а з поляками (як із ОРДЛО) не буде примирення доти, поки не керуватиме в Україні "еліта" (номенклатурщики із совка та їх нащадки) яка ділять українців на свідомітів та вату, і тим часом під шумок обкрадає народ.
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