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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1827182818291830>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 12:27

Интересная здесь намечается тенденция. Любопытно наблюдать. Такое впечатление, что один и тот же бузотер здесь мутит воду под разными никами. Причём во всех вопросах. И медицины и политики. То мямлет, что вируса нет. То про то, что кацапы хорошие. Снимай давай усы. Мы тебя раскусили.
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 14:20

  Hotab написав:
  Starikan написав:Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать

Это да..
Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.
Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.


Я был прав когда утром писал, что
ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие
от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 15:18

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Австралия штат Виктория.

https://7news.com.au/the-morning-show/g ... -c-1221236

“There’s been over 1,200 suicides since March compared to just over 200 deaths with the virus.
medeivalb
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 16:00

  shapo написав:
  Hotab написав:
  Starikan написав:Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать

Это да..
Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.
Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.


Я был прав когда утром писал, что
ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие
от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун

Дед, так ты ж не на пост ответил, и выдаешь несвязный понос.
Вот смотри. Я пишу, что фашистскую расею и ее низкий народец очень даже есть за что ненавидеть всем украинцам.
Что отвечаешь ты? А почему ты сейчас не в окопе? Это при чем вообще? В окопе я сейчас или нет,был ранее в нем или не был,это отменяется , что рашеваны в основе своей сволота??
Вкладчик апппдирует тоже какой то бред: а почему Турчинов не объявил войну? Повторяю вопрос: при чем здесь Турчинов,Порох и вообще весь тот же самый лепет об объявлении войны ?
Факт агрессии есть? Да, и вы оба ватника его не отрицаете.
Рашистский народец это поддерживает ? Да.

Итог: рашисткое население во главе с Путлером заслужило ненависть и презрение украинцев? Очевидный ответ.
Но ватному деду это не дойдет никогда.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 16:48

Итог: рашисткое население во главе с Путлером заслужило ненависть и презрение украинцев? Очевидный ответ.
Но ватному деду это не дойдет никогда.


У них пол рашки ходило в футболках с искандерами. А от залпов градов они вообще в экстазе - вся страна верещит от ликования. Им на физиологическом уровне нужно кого-то бомбить.
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:10

  shapo написав:
  Hotab написав:
  Starikan написав:Кто вы вообще такой, чтобы учить других "правильно" жить и "правильно" думать

Это да..
Когда с теплотой о кацапье , а одновременно "какие ваши доказательства" , лопочет ватный дед Шапо - это понятно. Там патологическая ошибка в определении своей локации. И нежелание найти свою комфортную.
Но когда якобы украинцы задвигают темы "не все так однозначно, есть хорошие кацапы", мне хочется им напомнить стыд и раскаивание всей немецкий нации за то,что они привели к власти НСДАП и Гитлера. В кацапии и близко пока нет этого раскаивания на сегодня. А пока нет - я ненавижу эту нацию агрессивных убийц. И каждый из них несёт ответственность за своего обнульоныша.


Я был прав когда утром писал, что
ПС Пост этот провисит недолго т. к. безликий оператор его уберёт в отличие
от своего и твоего дерьма, пишущий на языке ненавидимых тобой русских клоун

та от цікаво, тут розпиналися про каяття німців, а пост про те, де каяття українців за Волинську різню потерли швиденько.
Про що може бути іти мова, про яке примирення, якщо далі рулить "партія війни", яка і підписані Мінські домовленості не збирається виконувати.
Плюс лозунги в стилі: "не будем прививатися кацапською вакциною від ковіда".
Раніше було: "не будим грітися кацапським газом".
Вірусу пофіг на національність та мову. Пора би хоть це розуміти.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 вер, 2020 17:27, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:24

Faceless, Вы начали "строго выдерживать политику партии"?
Здесь не политветке. И я ни разу не начинал здесь обсуждение политвопросов.
Вы удалили мой пост. Не возражаю.
Но тогда будьте любезны, удалите и посты Starikan'а с пощечинами, и посты Hotab'а совершенно не по теме. И высеры насчёт "неугодных" источников.
Не превращайте ветку в цензор.нет или другие такие же "форумы".
Кстати, на том же росбалте раньше бывали интересные комментарии. Сейчас там пишут только примитивные боты, причём с обеих сторон - как с российской, так и с нашей. То, что там сейчас в "комментариях" иначе, чем совсем не назовешь.
Хотите, чтобы и здесь было так же?

P.s. Думал, что чистила Ирина. От Вас не ожидал, надеялся на более взвешенный подход.
Ещё раз - похоже, что национализм даже в умеренных дозах очень плох.

P.p.s. При Вашем попустительстве ветка превращается (скорее, уже превратилась) в филиал "политдискуссий".
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 вер, 2020 17:31, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:27

flyman ,
де каяття українців за Волинську різню потерли швиденько.

Каяття тут должно быть совместным. Человеческая жизнь не стоила ни копья в начале 20 века, впрочем и в средине. И украинцев вырезАли ничуть не меньше, чем украинцы. Но никто не покаялся ни разу за украинцев: ни комуняки,ни поляки. И, если мне не изменяет память, Украина предлагала диалог о совместном прощении. Но ответа не было, кто-то разогревает одностороннюю вину украинцев.
Почему украинцы должны сделать это в одностороннем порядке?
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 вер, 2020 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:30

та от цікаво, тут розпиналися про каяття німців, а пост про те, де каяття українців за Волинську різню потерли швиденько.
Про що може бути іти мова, про яке примирення, якщо далі рулить "партія війни", яка і підписані Мінські домовленості не збирається виконувати.
Плюс лозунги в стилі: "не будем прививатися кацапською вакциною від ковіда".
Раніше було: "не будим грітися кацапським газом".
Вірусу пофіг на національність та мову. Пора би хоть це розуміти.

И какие же пункты минских соглашений не выполняет партия вийны?
Востаннє редагувалось beee в Нед 20 вер, 2020 17:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:31

  Hotab написав:flyman ,
де каяття українців за Волинську різню потерли швиденько.

Каяття тут должно быть совместным. Человеческая жизнь не стоила ни копья в начале 20 века, впрочем и в средине. И украинцев вырезАли ничуть не меньше, чем украинцы. Но никто не покаялся ни разу за украинцев: ни комуняки,ни поляки.
Почему украинцы должны сделать это в одностороннем порядке?

комуняки це не нація, а з поляками (як із ОРДЛО) не буде примирення доти, поки не керуватиме в Україні "еліта" (номенклатурщики із совка та їх нащадки) яка ділять українців на свідомітів та вату, і тим часом під шумок обкрадає народ.
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