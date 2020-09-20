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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1827182818291830 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Нед 20 вер, 2020 17:35 flyman ,

комуняки це не нація,



Комуняки - это кацапы. Они поехали на западную Украину сажать в тюрьму, увозить в Сибирь, убивать.

Мало свидетельсив зверств нквд во Львовских тюрьмах в конце июня 1941 года? Вплоть до полючей проводки в половых органах. Это вот такие Шаповские предки.

Ну и заодно ответ на вопрос "а чего ж это лесные братья выступили против "советов" и готовы были хоть с Гитлером дружить. Этот убивал чужих, а московитские комуняки своих же. Комуняки - это кацапы. Они поехали на западную Украину сажать в тюрьму, увозить в Сибирь, убивать.Мало свидетельсив зверств нквд во Львовских тюрьмах в конце июня 1941 года? Вплоть до полючей проводки в половых органах. Это вот такие Шаповские предки.Ну и заодно ответ на вопрос "а чего ж это лесные братья выступили против "советов" и готовы были хоть с Гитлером дружить. Этот убивал чужих, а московитские комуняки своих же. Hotab

Повідомлень: 3074 З нами з: 15.02.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 17:43 Hotab

Знание истории у Вас на уровне армейских политинформаций для солдат, призванных из глухой деревни.

А человеческая жизнь сейчас ценится та же мало, как и 100 лет назад. Просто сегодня модно/принято прикрывать преступления "заботой о человеческих жизнях". Раньше использовали, в основном, другие объяснения. Англичане в Индии рассказывали о цивилизаторской роли. Так же было и в Африке. Работорговцы были честнее. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 вер, 2020 17:49, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17233 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4545 раз. Подякували: 4226 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 17:45 ЛАД написав: Hotab

Знание истории у Вас на уровне армейских политинформаций для солдат, призванных из глухой деревни. Знание истории у Вас на уровне армейских политинформаций для солдат, призванных из глухой деревни.

Лад, закройте свою варежку.Слишком часто лупите в штангу. То лейтенант с Вятровичем, то солдат . Я не солдат, и не замполит. Политинформации мне не ведомы.

Если вам на "сране юа" не рассказывают о зверствах нквд-ников и красноармейцев на ЗУ, это не значит, что этого не было. Лад, закройте свою варежку.Слишком часто лупите в штангу. То лейтенант с Вятровичем, то солдат . Я не солдат, и не замполит. Политинформации мне не ведомы.Если вам на "сране юа" не рассказывают о зверствах нквд-ников и красноармейцев на ЗУ, это не значит, что этого не было. Hotab

Повідомлень: 3074 З нами з: 15.02.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1131 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 1827182818291830 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01