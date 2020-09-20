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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1827182818291830

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:35

flyman ,
комуняки це не нація,

Комуняки - это кацапы. Они поехали на западную Украину сажать в тюрьму, увозить в Сибирь, убивать.
Мало свидетельсив зверств нквд во Львовских тюрьмах в конце июня 1941 года? Вплоть до полючей проводки в половых органах. Это вот такие Шаповские предки.
Ну и заодно ответ на вопрос "а чего ж это лесные братья выступили против "советов" и готовы были хоть с Гитлером дружить. Этот убивал чужих, а московитские комуняки своих же.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:43

Hotab
Знание истории у Вас на уровне армейских политинформаций для солдат, призванных из глухой деревни.
А человеческая жизнь сейчас ценится та же мало, как и 100 лет назад. Просто сегодня модно/принято прикрывать преступления "заботой о человеческих жизнях". Раньше использовали, в основном, другие объяснения. Англичане в Индии рассказывали о цивилизаторской роли. Так же было и в Африке. Работорговцы были честнее.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 вер, 2020 17:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 17:45

  ЛАД написав:Hotab
Знание истории у Вас на уровне армейских политинформаций для солдат, призванных из глухой деревни.

Лад, закройте свою варежку.Слишком часто лупите в штангу. То лейтенант с Вятровичем, то солдат . Я не солдат, и не замполит. Политинформации мне не ведомы.
Если вам на "сране юа" не рассказывают о зверствах нквд-ников и красноармейцев на ЗУ, это не значит, что этого не было.
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