Додано: Нед 20 вер, 2020 18:20

Hotab

Ещё раз - здесь, на этой ветке, не место для обсуждения истории. Но "коммуняки" были не только московские, а и вполне себе украинские.

Разговоры о национальности в коммунистической идеологии были недопустимы. Понимаю, что Вы уже "Историю партии" не изучали, но почитайте о Бунде. Была такая еврейская коммунистическая организация, довольно развитая, с претензией на самостоятельность. Эта идея была категорически осуждена и отвергнута.

На политветке как-то выкладывали фото львовских рабочих на демонстрации, приветствующей приход "коммуняк". Они тоже были москалями?

А вообще, хватит загаживать ветку. Здесь не о том.

Не нравятся Вам ссылки на Росбалт - не читайте.

Не хотите колоть российскую вакцину - не колите.

Никто не заставляет.