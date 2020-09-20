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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 183018311832183318341835>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:12

  shapo написав:Они слишком хорошо живут чтобы этим заниматься.
Вот айс сейчас пошёл, а это ещё хуже


що за "айс"?
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:14

  Hotab написав:shapo ,
летит вся твоя дерьмовая "патриотическая" позиция

Баран, у тебя таки водянка у темечка.
Я тебе ещё раз, что при чем тут действия турчинова, пороха, ВР, Николая второго?
Есть рашисты и их вторжение. Ты , чучело, само это признало.
Действия власти, командиров частей в Крыму, СБУ в Крыму и Донецке заслуживает рассмотрения, но не в контексте скотского рашистсого народа и их вождя.

Нет, недоучка сломленных эпох, ни одно событие, особенно историческое, невозможно без рассмотрения действий всех его участников и их вины
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:15

  flyman написав:
  shapo написав:Они слишком хорошо живут чтобы этим заниматься.
Вот айс сейчас пошёл, а это ещё хуже


що за "айс"?

Наркотик искусственный из амфетаминов, в Канаде его называют голубой лёд.
В Мельбурне его бодяжат азиаты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:16

  shapo написав:
  flyman написав:
  shapo написав:Они слишком хорошо живут чтобы этим заниматься.
Вот айс сейчас пошёл, а это ещё хуже


що за "айс"?

Наркотик искусственный из амфетаминов, в Канаде его называют голубой лёд.
В Мельбурне его бодяжат азиаты

зато в Австралії перемогли корону
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:17

  zРадио написав:Неизвестные миру симптомы ковида, особенной разновидностью которого заболела эта ветка:

- агрессивность;
- потеря памяти;
- обсессивно-компульсивное растройство;
- снижение когнитивных способностей;
- ксенофобия...

Это местное заболевание вызванное скверной модерацией, к пандемии не относится
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:18

shapo ,
, ни одно событие, особенно историческое, невозможно без рассмотрения действий всех его участников и их вины

Ты де-билоид реально не понимаешь, что на ответственность преступника-насильника никак не влияет то, что происходило с жертвой далее?
Спилась она с горя и стала наркоманкой или ещё там что-то. Ответственность рашистов своя, а последующие действия вождей страны к их ответственности отношения не имеет.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 вер, 2020 18:21, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:19

shapo
Діду в тебе ностальгія по совку не тому тоді що жилося краще а тому що тоді ти був молодий та здоровий і пісюн стояв. А зараз сліпий глухий та немічний. :roll:
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:20

Hotab
Ещё раз - здесь, на этой ветке, не место для обсуждения истории. Но "коммуняки" были не только московские, а и вполне себе украинские.
Разговоры о национальности в коммунистической идеологии были недопустимы. Понимаю, что Вы уже "Историю партии" не изучали, но почитайте о Бунде. Была такая еврейская коммунистическая организация, довольно развитая, с претензией на самостоятельность. Эта идея была категорически осуждена и отвергнута.
На политветке как-то выкладывали фото львовских рабочих на демонстрации, приветствующей приход "коммуняк". Они тоже были москалями?
А вообще, хватит загаживать ветку. Здесь не о том.
Не нравятся Вам ссылки на Росбалт - не читайте.
Не хотите колоть российскую вакцину - не колите.
Никто не заставляет.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:21

  flyman написав:
  shapo написав:
  flyman написав:
що за "айс"?

Наркотик искусственный из амфетаминов, в Канаде его называют голубой лёд.
В Мельбурне его бодяжат азиаты

зато в Австралії перемогли корону

Кто вам такие глупости сказал?
Во всей Австралии получше, но в штате Виктория карантин с комедантским часом второй месяц - закрыты школы, детсады, не говоря о барах, ношение масок обязательно на улице.Прибывающие самолёты ограничены 50 человека и в сутки в бизнес-классе и сразу селятся в гостиницу на изоляцию.
Даже в Новой Зеландии где ситуация была намного лучше в марте-июле чем в Австралии опять пошли заражения
Даже в Нов
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:23

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  ЛАД написав:Но "коммуняки" были не только московские, а и вполне себе украинские.

Это так перекликается с "на Донбассе , там не только рашисты, но и шахтеры". Безусловно, только кто тем крмунякам украинским дал власть,вручил оружие и давал приказы?
Кто дирижировал весь концерт? Чья идея мирового кумунизма и коллективизации? Комуняки из Москвы.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 вер, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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