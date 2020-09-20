що за "айс"?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 вер, 2020 18:12
що за "айс"?
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 20 вер, 2020 18:14
Нет, недоучка сломленных эпох, ни одно событие, особенно историческое, невозможно без рассмотрения действий всех его участников и их вины
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 20 вер, 2020 18:15
Наркотик искусственный из амфетаминов, в Канаде его называют голубой лёд.
В Мельбурне его бодяжат азиаты
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 20 вер, 2020 18:16
зато в Австралії перемогли корону
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 20 вер, 2020 18:17
Это местное заболевание вызванное скверной модерацией, к пандемии не относится
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 20 вер, 2020 18:18
shapo ,
Ты де-билоид реально не понимаешь, что на ответственность преступника-насильника никак не влияет то, что происходило с жертвой далее?
Спилась она с горя и стала наркоманкой или ещё там что-то. Ответственность рашистов своя, а последующие действия вождей страны к их ответственности отношения не имеет.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 вер, 2020 18:21, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 20 вер, 2020 18:19
shapo
Діду в тебе ностальгія по совку не тому тоді що жилося краще а тому що тоді ти був молодий та здоровий і пісюн стояв. А зараз сліпий глухий та немічний.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 20 вер, 2020 18:20
Hotab
Ещё раз - здесь, на этой ветке, не место для обсуждения истории. Но "коммуняки" были не только московские, а и вполне себе украинские.
Разговоры о национальности в коммунистической идеологии были недопустимы. Понимаю, что Вы уже "Историю партии" не изучали, но почитайте о Бунде. Была такая еврейская коммунистическая организация, довольно развитая, с претензией на самостоятельность. Эта идея была категорически осуждена и отвергнута.
На политветке как-то выкладывали фото львовских рабочих на демонстрации, приветствующей приход "коммуняк". Они тоже были москалями?
А вообще, хватит загаживать ветку. Здесь не о том.
Не нравятся Вам ссылки на Росбалт - не читайте.
Не хотите колоть российскую вакцину - не колите.
Никто не заставляет.
Додано: Нед 20 вер, 2020 18:21
Кто вам такие глупости сказал?
Во всей Австралии получше, но в штате Виктория карантин с комедантским часом второй месяц - закрыты школы, детсады, не говоря о барах, ношение масок обязательно на улице.Прибывающие самолёты ограничены 50 человека и в сутки в бизнес-классе и сразу селятся в гостиницу на изоляцию.
Даже в Новой Зеландии где ситуация была намного лучше в марте-июле чем в Австралии опять пошли заражения
Даже в Нов
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Нед 20 вер, 2020 18:23
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Это так перекликается с "на Донбассе , там не только рашисты, но и шахтеры". Безусловно, только кто тем крмунякам украинским дал власть,вручил оружие и давал приказы?
Кто дирижировал весь концерт? Чья идея мирового кумунизма и коллективизации? Комуняки из Москвы.
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 вер, 2020 18:24, всього редагувалось 1 раз.
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