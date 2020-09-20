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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 18311832183318341835> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Нед 20 вер, 2020 18:24 Hotab написав: shapo ,

, ни одно событие, особенно историческое, невозможно без рассмотрения действий всех его участников и их вины



Ты де-билоид реально не понимаешь, что на ответственность преступника-насильника никак не влияет то, что происходило с жертвой далее?

Спилась она с горя и стала наркоманкой или ещё там что-то. Ответственность рашистов своя, а последующие действия вождей страны к их ответственности отношения не имеет. Ты де-билоид реально не понимаешь, что на ответственность преступника-насильника никак не влияет то, что происходило с жертвой далее?Спилась она с горя и стала наркоманкой или ещё там что-то. Ответственность рашистов своя, а последующие действия вождей страны к их ответственности отношения не имеет.

Ага, а тот кто привёл её к насильнику и помогал держать за ноги, конечно, ни при чем.

Все, утомил африканский заробитчанин своей тупостью Ага, а тот кто привёл её к насильнику и помогал держать за ноги, конечно, ни при чем.Все, утомил африканский заробитчанин своей тупостью Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4086 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 723 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 18:26 shapo , о как воспитанник совка и рашефашистской школы быстро пришел к предсказуемому виктим-блеймингу)). Hotab

Повідомлень: 3086 З нами з: 15.02.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1134 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 18:26 Ukrainian написав: shapo

Діду в тебе ностальгія по совку не тому тоді що жилося краще а тому що тоді ти був молодий та здоровий і пісюн стояв. А зараз сліпий глухий та немічний. Діду в тебе ностальгія по совку не тому тоді що жилося краще а тому що тоді ти був молодий та здоровий і пісюн стояв. А зараз сліпий глухий та немічний.

Смени пластинку, тупорылый нацик, и возвращайся наконец разбудовывать державу вместо кацапов и жидов Смени пластинку, тупорылый нацик, и возвращайся наконец разбудовывать державу вместо кацапов и жидов Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4086 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 723 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 18:27 flyman

А що кацапи уже всіх своїх вакцинували і пропонують вакцину на експорт? Останій раз дививсь то навіть по їхній брехливій статистиці смертність не падає.

В кацапів немає виробничих потужностей навіть себе вакциною забезпечити.

Не говорячи про те що ефективність вакцини не доведена науково "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9009 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 18:28 Hotab

Я когда-то на политветке приводил цифры из украинской Вики (или из другого украинского источника) о количестве уничтоженных заключённых при отступлении Красной Армии в 1941.

Сейчас и здесь не буду этим заниматься. Если Вам интересно, поищите сами и не пишите бред о массовом уничтожении. ЛАД 2 Повідомлень: 17236 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4545 раз. Подякували: 4226 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 18:28 Hotab написав: shapo , о как воспитанник совка и рашефашистской школы быстро пришел к предсказуемому виктим-блеймингу)). , о как воспитанник совка и рашефашистской школы быстро пришел к предсказуемому виктим-блеймингу)).

Ты меня решил терминологией поразить, недоучка?

По учись с моё, потом тут строчи Ты меня решил терминологией поразить, недоучка?По учись с моё, потом тут строчи Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4086 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 723 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 18:29 shapo написав: Ukrainian написав: shapo

Діду в тебе ностальгія по совку не тому тоді що жилося краще а тому що тоді ти був молодий та здоровий і пісюн стояв. А зараз сліпий глухий та немічний. Діду в тебе ностальгія по совку не тому тоді що жилося краще а тому що тоді ти був молодий та здоровий і пісюн стояв. А зараз сліпий глухий та немічний.

Смени пластинку, тупорылый нацик, и возвращайся наконец разбудовывать державу вместо кацапов и жидов Смени пластинку, тупорылый нацик, и возвращайся наконец разбудовывать державу вместо кацапов и жидов

Спочатку потрібно дочекатись поки твоє покоління передохне, до того часу толку не буде. Спочатку потрібно дочекатись поки твоє покоління передохне, до того часу толку не буде. "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9009 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 18:34 Hotab написав: ЛАД написав: Но "коммуняки" были не только московские, а и вполне себе украинские. Но "коммуняки" были не только московские, а и вполне себе украинские.

Это так перекликается с "на Донбассе , там не только рашисты, но и шахтеры". Безусловно, только кто тем крмунякам украинским дал власть,вручил оружие и давал приказы?

Кто дирижировал весь концерт? Чья идея мирового кумунизма и коллективизации? Комуняки из Москвы. Это так перекликается с "на Донбассе , там не только рашисты, но и шахтеры". Безусловно, только кто тем крмунякам украинским дал власть,вручил оружие и давал приказы?Кто дирижировал весь концерт? Чья идея мирового кумунизма и коллективизации? Комуняки из Москвы.

Керівники Майдана "дозволи брати" зброярні в СБУ та інших силових відомствах, фактично випустили джина з бутилки.



Тобто якщо "вишиваті" можна, то чому не можна "ваті"?



І в Донбасі прийшла "отвєтка".



А ти і тобі подібні ділити народ України на "правильних українців" і "неправильних", от і маєте результат. Чи то очікував іншого, якщо народ ділити і нацьковувати. Керівники Майдана "дозволи брати" зброярні в СБУ та інших силових відомствах, фактично випустили джина з бутилки.Тобто якщо "вишиваті" можна, то чому не можна "ваті"?І в Донбасі прийшла "отвєтка".А ти і тобі подібні ділити народ України на "правильних українців" і "неправильних", от і маєте результат. Чи то очікував іншого, якщо народ ділити і нацьковувати. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21625 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1168 раз. Подякували: 1575 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 18:35 Ukrainian написав: flyman

А що кацапи уже всіх своїх вакцинували і пропонують вакцину на експорт? Останій раз дививсь то навіть по їхній брехливій статистиці смертність не падає.

В кацапів немає виробничих потужностей навіть себе вакциною забезпечити.

Не говорячи про те що ефективність вакцини не доведена науково А що кацапи уже всіх своїх вакцинували і пропонують вакцину на експорт? Останій раз дививсь то навіть по їхній брехливій статистиці смертність не падає.В кацапів немає виробничих потужностей навіть себе вакциною забезпечити.Не говорячи про те що ефективність вакцини не доведена науково

тут була піднята тема, що до вакцини добалять новічок і всі вакциновані укропи помруть, якось так, і Путєн без єдиного пострілу овладіє ненькою тут була піднята тема, що до вакцини добалять новічок і всі вакциновані укропи помруть, якось так, і Путєн без єдиного пострілу овладіє ненькою Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 вер, 2020 18:38, всього редагувалось 1 раз. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21625 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1168 раз. Подякували: 1575 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 18:36 shapo написав: Hotab написав: shapo , о как воспитанник совка и рашефашистской школы быстро пришел к предсказуемому виктим-блеймингу)). , о как воспитанник совка и рашефашистской школы быстро пришел к предсказуемому виктим-блеймингу)).

Ты меня решил терминологией поразить, недоучка?

По учись с моё, потом тут строчи Ты меня решил терминологией поразить, недоучка?По учись с моё, потом тут строчи

Какое мне дело до твоих нквд-ных школ))

Виктим-блейминг это нынче любимое дело кацапской идеологии.

Польша сама виновна,что ее Гитлер расчленил вместе со Сталиным.

Финны виновны сами, что добровольно не отдали земельку,на которую комуняки открыли пасть

Грузия с Украиной посмели выбрать иной вектор - тоже сами виновны. Все предсказуемо, дед тупорылый. Хоть "проученный с мое"))) Какое мне дело до твоих нквд-ных школ))Виктим-блейминг это нынче любимое дело кацапской идеологии.Польша сама виновна,что ее Гитлер расчленил вместе со Сталиным.Финны виновны сами, что добровольно не отдали земельку,на которую комуняки открыли пастьГрузия с Украиной посмели выбрать иной вектор - тоже сами виновны. Все предсказуемо, дед тупорылый. Хоть "проученный с мое"))) Hotab

Повідомлень: 3086 З нами з: 15.02.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1134 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 18311832183318341835> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7229 1650076

ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01