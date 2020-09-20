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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 вер, 2020 18:24
Hotab написав:shapo
,
, ни одно событие, особенно историческое, невозможно без рассмотрения действий всех его участников и их вины
Ты де-билоид реально не понимаешь, что на ответственность преступника-насильника никак не влияет то, что происходило с жертвой далее?
Спилась она с горя и стала наркоманкой или ещё там что-то. Ответственность рашистов своя, а последующие действия вождей страны к их ответственности отношения не имеет.
Ага, а тот кто привёл её к насильнику и помогал держать за ноги, конечно, ни при чем.
Все, утомил африканский заробитчанин своей тупостью
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Додано: Нед 20 вер, 2020 18:26
shapo , о как воспитанник совка и рашефашистской школы быстро пришел к предсказуемому виктим-блеймингу)).
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Додано: Нед 20 вер, 2020 18:26
Ukrainian написав:shapo
Діду в тебе ностальгія по совку не тому тоді що жилося краще а тому що тоді ти був молодий та здоровий і пісюн стояв. А зараз сліпий глухий та немічний.
Смени пластинку, тупорылый нацик, и возвращайся наконец разбудовывать державу вместо кацапов и жидов
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Додано: Нед 20 вер, 2020 18:27
flyman
А що кацапи уже всіх своїх вакцинували і пропонують вакцину на експорт? Останій раз дививсь то навіть по їхній брехливій статистиці смертність не падає.
В кацапів немає виробничих потужностей навіть себе вакциною забезпечити.
Не говорячи про те що ефективність вакцини не доведена науково
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Додано: Нед 20 вер, 2020 18:28
Hotab
Я когда-то на политветке приводил цифры из украинской Вики (или из другого украинского источника) о количестве уничтоженных заключённых при отступлении Красной Армии в 1941.
Сейчас и здесь не буду этим заниматься. Если Вам интересно, поищите сами и не пишите бред о массовом уничтожении.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 18:28
Hotab написав:shapo
, о как воспитанник совка и рашефашистской школы быстро пришел к предсказуемому виктим-блеймингу)).
Ты меня решил терминологией поразить, недоучка?
По учись с моё, потом тут строчи
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Додано: Нед 20 вер, 2020 18:29
shapo написав: Ukrainian написав:shapo
Діду в тебе ностальгія по совку не тому тоді що жилося краще а тому що тоді ти був молодий та здоровий і пісюн стояв. А зараз сліпий глухий та немічний.
Смени пластинку, тупорылый нацик, и возвращайся наконец разбудовывать державу вместо кацапов и жидов
Спочатку потрібно дочекатись поки твоє покоління передохне, до того часу толку не буде.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Додано: Нед 20 вер, 2020 18:34
Hotab написав: ЛАД написав:
Но "коммуняки" были не только московские, а и вполне себе украинские.
Это так перекликается с "на Донбассе , там не только рашисты, но и шахтеры". Безусловно, только кто тем крмунякам украинским дал власть,вручил оружие и давал приказы?
Кто дирижировал весь концерт? Чья идея мирового кумунизма и коллективизации? Комуняки из Москвы.
Керівники Майдана "дозволи брати" зброярні в СБУ та інших силових відомствах, фактично випустили джина з бутилки.
Тобто якщо "вишиваті" можна, то чому не можна "ваті"?
І в Донбасі прийшла "отвєтка".
А ти і тобі подібні ділити народ України на "правильних українців" і "неправильних", от і маєте результат. Чи то очікував іншого, якщо народ ділити і нацьковувати.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 18:35
Ukrainian написав:flyman
А що кацапи уже всіх своїх вакцинували і пропонують вакцину на експорт? Останій раз дививсь то навіть по їхній брехливій статистиці смертність не падає.
В кацапів немає виробничих потужностей навіть себе вакциною забезпечити.
Не говорячи про те що ефективність вакцини не доведена науково
тут була піднята тема, що до вакцини добалять новічок і всі вакциновані укропи помруть, якось так, і Путєн без єдиного пострілу овладіє ненькою
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 20 вер, 2020 18:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 18:36
shapo написав: Hotab написав:shapo
, о как воспитанник совка и рашефашистской школы быстро пришел к предсказуемому виктим-блеймингу)).
Ты меня решил терминологией поразить, недоучка?
По учись с моё, потом тут строчи
Какое мне дело до твоих нквд-ных школ))
Виктим-блейминг это нынче любимое дело кацапской идеологии.
Польша сама виновна,что ее Гитлер расчленил вместе со Сталиным.
Финны виновны сами, что добровольно не отдали земельку,на которую комуняки открыли пасть
Грузия с Украиной посмели выбрать иной вектор - тоже сами виновны. Все предсказуемо, дед тупорылый. Хоть "проученный с мое")))
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