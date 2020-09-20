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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1832183318341835>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:36

  flyman написав:
  Ukrainian написав:flyman
А що кацапи уже всіх своїх вакцинували і пропонують вакцину на експорт? Останій раз дививсь то навіть по їхній брехливій статистиці смертність не падає.
В кацапів немає виробничих потужностей навіть себе вакциною забезпечити.
Не говорячи про те що ефективність вакцини не доведена науково

тут була піднята тема, що до вакцини добалять новічок і всі вакциновані хохли помруть, якось так

А що кацапи уже всіх своїх вакцинували і пропонують вакцину на експорт? Останій раз дививсь то навіть по їхній брехливій статистиці смертність не падає.
В кацапів немає виробничих потужностей навіть себе вакциною забезпечити.
Не говорячи про те що ефективність вакцини не доведена науково.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:40

  Ukrainian написав:
  flyman написав:
  Ukrainian написав:flyman
А що кацапи уже всіх своїх вакцинували і пропонують вакцину на експорт? Останій раз дививсь то навіть по їхній брехливій статистиці смертність не падає.
В кацапів немає виробничих потужностей навіть себе вакциною забезпечити.
Не говорячи про те що ефективність вакцини не доведена науково

тут була піднята тема, що до вакцини добалять новічок і всі вакциновані хохли помруть, якось так

А що кацапи уже всіх своїх вакцинували і пропонують вакцину на експорт? Останій раз дививсь то навіть по їхній брехливій статистиці смертність не падає.
В кацапів немає виробничих потужностей навіть себе вакциною забезпечити.
Не говорячи про те що ефективність вакцини не доведена науково.

в них хоть щось є а в незалежної нуль нулячий
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Керівники Майдана "дозволи брати" зброярні в СБУ та інших силових відомствах, фактично випустили джина з бутилки.

Если ты не понял разницы, когда "зброярни " брали украинцы и направили ее против предателя -президента, и "зброярню" брали ФСБ-нмки Гиркины, и вешали триколоры и "рассея приди", то о чем тебе можно рассказывать,джин. Вернее черт.

  shapo написав:по учись с моё

Шта??)))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 вер, 2020 18:50, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:в них хоть щось є

А толку? Ефект нульовий однаково
Поляки щось не поспішають кац вакцину резервувати
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:56

  ЛАД написав:А вообще, ковида нет!
Через недельку возьмём рубеж 1 млн. смертей.
Ну так на 8 млрд. населения Земли это фигня, не стоит внимания.

с точки зрения статистики такое количесво смертей случается при эпидемиях гриппа средней тяжести, но ведь при эридемиях гриппа не иничтожали экономику и массово не нарушают права людей?...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 18:58

  Ukrainian написав:
  flyman написав:
  Ukrainian написав:flyman
А що кацапи уже всіх своїх вакцинували і пропонують вакцину на експорт? Останій раз дививсь то навіть по їхній брехливій статистиці смертність не падає.
В кацапів немає виробничих потужностей навіть себе вакциною забезпечити.
Не говорячи про те що ефективність вакцини не доведена науково

тут була піднята тема, що до вакцини добалять новічок і всі вакциновані хохли помруть, якось так

А що кацапи уже всіх своїх вакцинували і пропонують вакцину на експорт? Останій раз дививсь то навіть по їхній брехливій статистиці смертність не падає.
В кацапів немає виробничих потужностей навіть себе вакциною забезпечити.
Не говорячи про те що ефективність вакцини не доведена науково.

в них хоть щось є а в незалежної нуль нулячий[/quote]

Ничего у них нет.
Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.
Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами.
И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину
beee
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:01

  Тракторист написав:
  ЛАД написав:А вообще, ковида нет!
Через недельку возьмём рубеж 1 млн. смертей.
Ну так на 8 млрд. населения Земли это фигня, не стоит внимания.

с точки зрения статистики такое количесво смертей случается при эпидемиях гриппа средней тяжести, но ведь при эридемиях гриппа не иничтожали экономику и массово не нарушают права людей?...

Сравнивать со смертностью от гриппа целесообразнее не "в целом по миру", а по районам, которые охватывал ранее грипп, и которые охватывает сейчас Ковид.
Так вот, никогда нигде ранее ни один грипп не приводил к тому, что умирало за текущий месяц +50% , в сравнении со средним за прошедшие 5-10 лет.
А Ковид +50% рисовал в Москве, Питере, некоторых итальянских провинциях.
Есть объяснение (помимо Ковид) этим смертям?
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  beee написав:Кацапье - это центр мировой лжи и агрессии.

В гранит!!! И чтоб и внуки помнили!
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:06

  beee написав:
Ничего у них нет.
Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.
Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами.
И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину

Як мінімум, є 1/6 земної суші і одна з найпотужніших в світі армій.

І ще, якби не Росія і комуністи, то не було би ні УРСР, ні України (від Сяну до Дону).

Хоча про що тут балакати, "патріоти" бачать себе в ЄС "хоч тушкою хоч чучелом", чи навіть в складі РП, Румунії та Угорщини. А дехто із Канади вчить любити Батьківщину.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 вер, 2020 19:10, всього редагувалось 1 раз.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:09

  flyman написав:
  shapo написав:
  medeivalb написав:Австралия штат Виктория.

https://7news.com.au/the-morning-show/g ... -c-1221236

“There’s been over 1,200 suicides since March compared to just over 200 deaths with the virus.

Там количество самоубийств по разным причинам всегда было высоким, а вот зимний(по нашим широта) алкоголизм пошёл сильно на спад в марте и до сегодняшнего дня из-за закрытия баров в локдаун

самогон там недоступна технологія?

а вот в продвинутой Германии самагонные апараты уже доступны в продаже... ;)

жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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