Ukrainian написав:flyman А що кацапи уже всіх своїх вакцинували і пропонують вакцину на експорт? Останій раз дививсь то навіть по їхній брехливій статистиці смертність не падає. В кацапів немає виробничих потужностей навіть себе вакциною забезпечити. Не говорячи про те що ефективність вакцини не доведена науково
тут була піднята тема, що до вакцини добалять новічок і всі вакциновані хохли помруть, якось так
А що кацапи уже всіх своїх вакцинували і пропонують вакцину на експорт? Останій раз дививсь то навіть по їхній брехливій статистиці смертність не падає. В кацапів немає виробничих потужностей навіть себе вакциною забезпечити. Не говорячи про те що ефективність вакцини не доведена науково.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Ukrainian написав:flyman А що кацапи уже всіх своїх вакцинували і пропонують вакцину на експорт? Останій раз дививсь то навіть по їхній брехливій статистиці смертність не падає. В кацапів немає виробничих потужностей навіть себе вакциною забезпечити. Не говорячи про те що ефективність вакцини не доведена науково
тут була піднята тема, що до вакцини добалять новічок і всі вакциновані хохли помруть, якось так
А що кацапи уже всіх своїх вакцинували і пропонують вакцину на експорт? Останій раз дививсь то навіть по їхній брехливій статистиці смертність не падає. В кацапів немає виробничих потужностей навіть себе вакциною забезпечити. Не говорячи про те що ефективність вакцини не доведена науково.
flyman написав:Керівники Майдана "дозволи брати" зброярні в СБУ та інших силових відомствах, фактично випустили джина з бутилки.
Если ты не понял разницы, когда "зброярни " брали украинцы и направили ее против предателя -президента, и "зброярню" брали ФСБ-нмки Гиркины, и вешали триколоры и "рассея приди", то о чем тебе можно рассказывать,джин. Вернее черт.
shapo написав:по учись с моё
Шта??)))
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 вер, 2020 18:50, всього редагувалось 3 разів.
Ukrainian написав:flyman А що кацапи уже всіх своїх вакцинували і пропонують вакцину на експорт? Останій раз дививсь то навіть по їхній брехливій статистиці смертність не падає. В кацапів немає виробничих потужностей навіть себе вакциною забезпечити. Не говорячи про те що ефективність вакцини не доведена науково
тут була піднята тема, що до вакцини добалять новічок і всі вакциновані хохли помруть, якось так
А що кацапи уже всіх своїх вакцинували і пропонують вакцину на експорт? Останій раз дививсь то навіть по їхній брехливій статистиці смертність не падає. В кацапів немає виробничих потужностей навіть себе вакциною забезпечити. Не говорячи про те що ефективність вакцини не доведена науково.
в них хоть щось є а в незалежної нуль нулячий[/quote]
Ничего у них нет. Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки. Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами. И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину
ЛАД написав:А вообще, ковида нет! Через недельку возьмём рубеж 1 млн. смертей. Ну так на 8 млрд. населения Земли это фигня, не стоит внимания.
с точки зрения статистики такое количесво смертей случается при эпидемиях гриппа средней тяжести, но ведь при эридемиях гриппа не иничтожали экономику и массово не нарушают права людей?...
Сравнивать со смертностью от гриппа целесообразнее не "в целом по миру", а по районам, которые охватывал ранее грипп, и которые охватывает сейчас Ковид. Так вот, никогда нигде ранее ни один грипп не приводил к тому, что умирало за текущий месяц +50% , в сравнении со средним за прошедшие 5-10 лет. А Ковид +50% рисовал в Москве, Питере, некоторых итальянских провинциях. Есть объяснение (помимо Ковид) этим смертям?
beee написав: Ничего у них нет. Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки. Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами. И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину
Як мінімум, є 1/6 земної суші і одна з найпотужніших в світі армій.
І ще, якби не Росія і комуністи, то не було би ні УРСР, ні України (від Сяну до Дону).
Хоча про що тут балакати, "патріоти" бачать себе в ЄС "хоч тушкою хоч чучелом", чи навіть в складі РП, Румунії та Угорщини. А дехто із Канади вчить любити Батьківщину.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 вер, 2020 19:10, всього редагувалось 1 раз.