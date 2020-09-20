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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1832183318341835

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:11

  Тракторист написав:
  flyman написав:
  shapo написав:Там количество самоубийств по разным причинам всегда было высоким, а вот зимний(по нашим широта) алкоголизм пошёл сильно на спад в марте и до сегодняшнего дня из-за закрытия баров в локдаун

самогон там недоступна технологія?

а вот в продвинутой Германии самагонные апараты уже доступны в продаже... ;)


на аліекспрес, думаю є теж є як готові апарати, так і їх складові частини
https://fi202x.blogspot.com/
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:14

  flyman написав:
  beee написав:
Ничего у них нет.
Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.
Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами.
И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину

Як мінімум, є 1/6 земної суші і одна з найпотужніших в світі армій.


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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:16

По оценкам Oxfam, объединения крупнейших волонтерских организаций по борьбе с бедностью, богатейшие страны, репрезентующие всего 13% мирового населения (т.н. золотой миллиард), уже зарезервировали 51% всего предложения ковид-вакцин на 2021-й год.

Разумеется, украинцев в этом завидном клубе нет. И в расчетах использовано предположение о том, что все текущие кандидаты в вакцины, проходящие 3-й этап КИ, выйдут в коммерцию. Соответственно, если часть из них провалятся, и вакцины будут производить не все желающие, то 51% легко превратятся в 60-70-80%.

Без вакцинации в 2021-м популяционным иммунитетом не будет еще и пахнуть, даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по заболеваемости. Так что пристегните ремни и готовьтесь к долгосрочному ухудшению ситуации - и эпидемиологической, и экономической - вместо проецирования ненависти друг на друга по трижды уже успевшим надоесть вопросам армовира...

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zРадио
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:21

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  zРадио написав:даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по заболеваемости.

Вариант выпилить дедушек мне уже кажется не таким и плохим. Бюджету легче, ну и мусорного электората, тянущего страну назад , будет поменьше.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:23

  Hotab написав:А Ковид +50% рисовал в Москве, Питере, некоторых итальянских провинциях.
Есть объяснение (помимо Ковид) этим смертям?

что касается итальянских провинций, то более-менее будет ясность после раследований страховых компаний и после обнародования годовой статистики по числу смертей на 1000 человек населения и данных о средней продолжительности жизни, которые позволят понять уровень искажения статистики связанный с короновирусом...

что каксается Москвы, Питера, да и Украины, то не стоит доверять статистике стран 3-го мира в которых откровенно используется фактор устрошения населения на государственном уровне...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:24

  zРадио написав:По оценкам Oxfam, объединения крупнейших волонтерских организаций по борьбе с бедностью, богатейшие страны, репрезентующие всего 13% мирового населения (т.н. золотой миллиард), уже зарезервировали 51% всего предложения ковид-вакцин на 2021-й год.

Разумеется, украинцев в этом завидном клубе нет. И в расчетах использовано предположение о том, что все текущие кандидаты в вакцины, проходящие 3-й этап КИ, выйдут в коммерцию. Соответственно, если часть из них провалятся, и вакцины будут производить не все желающие, то 51% легко превратятся в 60-70-80%.

Без вакцинации в 2021-м популяционным иммунитетом не будет еще и пахнуть, даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по заболеваемости. Так что пристегните ремни и готовьтесь к долгосрочному ухудшению ситуации - и эпидемиологической, и экономической - вместо проецирования ненависти друг на друга по трижды уже успевшим надоесть вопросам армовира...

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Канади теж на картинці немає як і нитя на канадських форумах.
В Канаді якщо на магазині написано тільки в масці то 98% будуть в масках і не потрібно поліції чи охорони. Добровільно.
В Україні так можуть?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 19:29

  Hotab написав:
  zРадио написав:даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по заболеваемости.

Вариант выпилить дедушек мне уже кажется не таким и плохим. Бюджету легче, ну и мусорного электората, тянущего страну назад , будет поменьше.

Конфуций учил «Не делай/желай другим того, чего не желаешь себе»...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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