Форуми / Валюта / Валютний ринок / Эпидемия коронавируса в мире Эпидемия коронавируса в мире + Додати

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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1832183318341835 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Нед 20 вер, 2020 19:11 Тракторист написав: flyman написав: shapo написав: Там количество самоубийств по разным причинам всегда было высоким, а вот зимний(по нашим широта) алкоголизм пошёл сильно на спад в марте и до сегодняшнего дня из-за закрытия баров в локдаун Там количество самоубийств по разным причинам всегда было высоким, а вот зимний(по нашим широта) алкоголизм пошёл сильно на спад в марте и до сегодняшнего дня из-за закрытия баров в локдаун

самогон там недоступна технологія? самогон там недоступна технологія?

а вот в продвинутой Германии самагонные апараты уже доступны в продаже...



а вот в продвинутой Германии самагонные апараты уже доступны в продаже...

на аліекспрес, думаю є теж є як готові апарати, так і їх складові частини на аліекспрес, думаю є теж є як готові апарати, так і їх складові частини https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21625 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1168 раз. Подякували: 1575 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 19:14 flyman написав: beee написав:

Ничего у них нет.

Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.

Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами.

И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину Ничего у них нет.Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами.И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину

Як мінімум, є 1/6 земної суші і одна з найпотужніших в світі армій. Як мінімум, є 1/6 земної суші і одна з найпотужніших в світі армій.



1/9



1/9 Zebra

Повідомлень: 8865 З нами з: 21.09.12 Подякував: 1013 раз. Подякували: 1473 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 19:16



Разумеется, украинцев в этом завидном клубе нет. И в расчетах использовано предположение о том, что все текущие кандидаты в вакцины, проходящие 3-й этап КИ, выйдут в коммерцию. Соответственно, если часть из них провалятся, и вакцины будут производить не все желающие, то 51% легко превратятся в 60-70-80%.



Без вакцинации в 2021-м популяционным иммунитетом не будет еще и пахнуть, даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по заболеваемости. Так что пристегните ремни и готовьтесь к долгосрочному ухудшению ситуации - и эпидемиологической, и экономической - вместо проецирования ненависти друг на друга по трижды уже успевшим надоесть вопросам армовира...



По оценкам Oxfam, объединения крупнейших волонтерских организаций по борьбе с бедностью, богатейшие страны, репрезентующие всего 13% мирового населения (т.н. золотой миллиард), уже зарезервировали 51% всего предложения ковид-вакцин на 2021-й год.Разумеется, украинцев в этом завидном клубе нет. И в расчетах использовано предположение о том, что все текущие кандидаты в вакцины, проходящие 3-й этап КИ, выйдут в коммерцию. Соответственно, если часть из них провалятся, и вакцины будут производить не все желающие, то 51% легко превратятся в 60-70-80%.Без вакцинации в 2021-м популяционным иммунитетом не будет еще и пахнуть, даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по заболеваемости. Так что пристегните ремни и готовьтесь к долгосрочному ухудшению ситуации - и эпидемиологической, и экономической - вместо проецирования ненависти друг на друга по трижды уже успевшим надоесть вопросам армовира... zРадио

Повідомлень: 7453 З нами з: 02.05.18 Подякував: 1340 раз. Подякували: 3080 раз. Профіль 7 5 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 19:21 Re: Эпидемия коронавируса в мире zРадио написав: даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по заболеваемости. даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по заболеваемости.

Вариант выпилить дедушек мне уже кажется не таким и плохим. Бюджету легче, ну и мусорного электората, тянущего страну назад , будет поменьше. Вариант выпилить дедушек мне уже кажется не таким и плохим. Бюджету легче, ну и мусорного электората, тянущего страну назад , будет поменьше. Hotab

Повідомлень: 3086 З нами з: 15.02.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1134 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 19:23 Hotab написав: А Ковид +50% рисовал в Москве, Питере, некоторых итальянских провинциях.

Есть объяснение (помимо Ковид) этим смертям? А Ковид +50% рисовал в Москве, Питере, некоторых итальянских провинциях.Есть объяснение (помимо Ковид) этим смертям?

что касается итальянских провинций, то более-менее будет ясность после раследований страховых компаний и после обнародования годовой статистики по числу смертей на 1000 человек населения и данных о средней продолжительности жизни, которые позволят понять уровень искажения статистики связанный с короновирусом...



что каксается Москвы, Питера, да и Украины, то не стоит доверять статистике стран 3-го мира в которых откровенно используется фактор устрошения населения на государственном уровне... что касается итальянских провинций, то более-менее будет ясность после раследований страховых компаний и после обнародования годовой статистики по числу смертей на 1000 человек населения и данных о средней продолжительности жизни, которые позволят понять уровень искажения статистики связанный с короновирусом...что каксается Москвы, Питера, да и Украины, то не стоит доверять статистике стран 3-го мира в которых откровенно используется фактор устрошения населения на государственном уровне... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4874 З нами з: 06.08.08 Подякував: 258 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 19:24 zРадио написав: По оценкам Oxfam, объединения крупнейших волонтерских организаций по борьбе с бедностью, богатейшие страны, репрезентующие всего 13% мирового населения (т.н. золотой миллиард), уже зарезервировали 51% всего предложения ковид-вакцин на 2021-й год.



Разумеется, украинцев в этом завидном клубе нет. И в расчетах использовано предположение о том, что все текущие кандидаты в вакцины, проходящие 3-й этап КИ, выйдут в коммерцию. Соответственно, если часть из них провалятся, и вакцины будут производить не все желающие, то 51% легко превратятся в 60-70-80%.



Без вакцинации в 2021-м популяционным иммунитетом не будет еще и пахнуть, даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по заболеваемости. Так что пристегните ремни и готовьтесь к долгосрочному ухудшению ситуации - и эпидемиологической, и экономической - вместо проецирования ненависти друг на друга по трижды уже успевшим надоесть вопросам армовира...



По оценкам Oxfam, объединения крупнейших волонтерских организаций по борьбе с бедностью, богатейшие страны, репрезентующие всего 13% мирового населения (т.н. золотой миллиард), уже зарезервировали 51% всего предложения ковид-вакцин на 2021-й год.Разумеется, украинцев в этом завидном клубе нет. И в расчетах использовано предположение о том, что все текущие кандидаты в вакцины, проходящие 3-й этап КИ, выйдут в коммерцию. Соответственно, если часть из них провалятся, и вакцины будут производить не все желающие, то 51% легко превратятся в 60-70-80%.Без вакцинации в 2021-м популяционным иммунитетом не будет еще и пахнуть, даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по заболеваемости. Так что пристегните ремни и готовьтесь к долгосрочному ухудшению ситуации - и эпидемиологической, и экономической - вместо проецирования ненависти друг на друга по трижды уже успевшим надоесть вопросам армовира...

Канади теж на картинці немає як і нитя на канадських форумах.

В Канаді якщо на магазині написано тільки в масці то 98% будуть в масках і не потрібно поліції чи охорони. Добровільно.

В Україні так можуть? Канади теж на картинці немає як і нитя на канадських форумах.В Канаді якщо на магазині написано тільки в масці то 98% будуть в масках і не потрібно поліції чи охорони. Добровільно.В Україні так можуть? "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

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Повідомлень: 9009 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 19:29 Hotab написав: zРадио написав: даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по заболеваемости. даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по заболеваемости.

Вариант выпилить дедушек мне уже кажется не таким и плохим. Бюджету легче, ну и мусорного электората, тянущего страну назад , будет поменьше. Вариант выпилить дедушек мне уже кажется не таким и плохим. Бюджету легче, ну и мусорного электората, тянущего страну назад , будет поменьше.

Конфуций учил «Не делай/желай другим того, чего не желаешь себе»... Конфуций учил «Не делай/желай другим того, чего не желаешь себе»... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4874 З нами з: 06.08.08 Подякував: 258 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1832183318341835 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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