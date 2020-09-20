shapo написав:Там количество самоубийств по разным причинам всегда было высоким, а вот зимний(по нашим широта) алкоголизм пошёл сильно на спад в марте и до сегодняшнего дня из-за закрытия баров в локдаун
самогон там недоступна технологія?
а вот в продвинутой Германии самагонные апараты уже доступны в продаже...
на аліекспрес, думаю є теж є як готові апарати, так і їх складові частини
beee написав: Ничего у них нет. Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки. Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами. И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину
Як мінімум, є 1/6 земної суші і одна з найпотужніших в світі армій.
По оценкам Oxfam, объединения крупнейших волонтерских организаций по борьбе с бедностью, богатейшие страны, репрезентующие всего 13% мирового населения (т.н. золотой миллиард), уже зарезервировали 51% всего предложения ковид-вакцин на 2021-й год.
Разумеется, украинцев в этом завидном клубе нет. И в расчетах использовано предположение о том, что все текущие кандидаты в вакцины, проходящие 3-й этап КИ, выйдут в коммерцию. Соответственно, если часть из них провалятся, и вакцины будут производить не все желающие, то 51% легко превратятся в 60-70-80%.
Без вакцинации в 2021-м популяционным иммунитетом не будет еще и пахнуть, даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по заболеваемости. Так что пристегните ремни и готовьтесь к долгосрочному ухудшению ситуации - и эпидемиологической, и экономической - вместо проецирования ненависти друг на друга по трижды уже успевшим надоесть вопросам армовира...
Hotab написав:А Ковид +50% рисовал в Москве, Питере, некоторых итальянских провинциях. Есть объяснение (помимо Ковид) этим смертям?
что касается итальянских провинций, то более-менее будет ясность после раследований страховых компаний и после обнародования годовой статистики по числу смертей на 1000 человек населения и данных о средней продолжительности жизни, которые позволят понять уровень искажения статистики связанный с короновирусом...
что каксается Москвы, Питера, да и Украины, то не стоит доверять статистике стран 3-го мира в которых откровенно используется фактор устрошения населения на государственном уровне...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
zРадио написав:По оценкам Oxfam, объединения крупнейших волонтерских организаций по борьбе с бедностью, богатейшие страны, репрезентующие всего 13% мирового населения (т.н. золотой миллиард), уже зарезервировали 51% всего предложения ковид-вакцин на 2021-й год.
Разумеется, украинцев в этом завидном клубе нет. И в расчетах использовано предположение о том, что все текущие кандидаты в вакцины, проходящие 3-й этап КИ, выйдут в коммерцию. Соответственно, если часть из них провалятся, и вакцины будут производить не все желающие, то 51% легко превратятся в 60-70-80%.
Без вакцинации в 2021-м популяционным иммунитетом не будет еще и пахнуть, даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по заболеваемости. Так что пристегните ремни и готовьтесь к долгосрочному ухудшению ситуации - и эпидемиологической, и экономической - вместо проецирования ненависти друг на друга по трижды уже успевшим надоесть вопросам армовира...
Канади теж на картинці немає як і нитя на канадських форумах. В Канаді якщо на магазині написано тільки в масці то 98% будуть в масках і не потрібно поліції чи охорони. Добровільно. В Україні так можуть?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД