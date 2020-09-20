ЛАД написав:А вообще, ковида нет! Через недельку возьмём рубеж 1 млн. смертей. Ну так на 8 млрд. населения Земли это фигня, не стоит внимания.
с точки зрения статистики такое количесво смертей случается при эпидемиях гриппа средней тяжести, но ведь при эридемиях гриппа не иничтожали экономику и массово не нарушают права людей?...
Сравнивать со смертностью от гриппа целесообразнее не "в целом по миру", а по районам, которые охватывал ранее грипп, и которые охватывает сейчас Ковид. Так вот, никогда нигде ранее ни один грипп не приводил к тому, что умирало за текущий месяц +50% , в сравнении со средним за прошедшие 5-10 лет. А Ковид +50% рисовал в Москве, Питере, некоторых итальянских провинциях. Есть объяснение (помимо Ковид) этим смертям?
shapo написав:Там количество самоубийств по разным причинам всегда было высоким, а вот зимний(по нашим широта) алкоголизм пошёл сильно на спад в марте и до сегодняшнего дня из-за закрытия баров в локдаун
самогон там недоступна технологія?
а вот в продвинутой Германии самагонные апараты уже доступны в продаже...
на аліекспрес, думаю є теж є як готові апарати, так і їх складові частини
По оценкам Oxfam, объединения крупнейших волонтерских организаций по борьбе с бедностью, богатейшие страны, репрезентующие всего 13% мирового населения (т.н. золотой миллиард), уже зарезервировали 51% всего предложения ковид-вакцин на 2021-й год.
Разумеется, украинцев в этом завидном клубе нет. И в расчетах использовано предположение о том, что все текущие кандидаты в вакцины, проходящие 3-й этап КИ, выйдут в коммерцию. Соответственно, если часть из них провалятся, и вакцины будут производить не все желающие, то 51% легко превратятся в 60-70-80%.
Без вакцинации в 2021-м популяционным иммунитетом не будет еще и пахнуть, даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по заболеваемости. Так что пристегните ремни и готовьтесь к долгосрочному ухудшению ситуации - и эпидемиологической, и экономической - вместо проецирования ненависти друг на друга по трижды уже успевшим надоесть вопросам армовира...
Hotab написав:А Ковид +50% рисовал в Москве, Питере, некоторых итальянских провинциях. Есть объяснение (помимо Ковид) этим смертям?
что касается итальянских провинций, то более-менее будет ясность после раследований страховых компаний и после обнародования годовой статистики по числу смертей на 1000 человек населения и данных о средней продолжительности жизни, которые позволят понять уровень искажения статистики связанный с короновирусом...
что каксается Москвы, Питера, да и Украины, то не стоит доверять статистике стран 3-го мира в которых откровенно используется фактор устрошения населения на государственном уровне...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
zРадио написав:По оценкам Oxfam, объединения крупнейших волонтерских организаций по борьбе с бедностью, богатейшие страны, репрезентующие всего 13% мирового населения (т.н. золотой миллиард), уже зарезервировали 51% всего предложения ковид-вакцин на 2021-й год.
Разумеется, украинцев в этом завидном клубе нет. И в расчетах использовано предположение о том, что все текущие кандидаты в вакцины, проходящие 3-й этап КИ, выйдут в коммерцию. Соответственно, если часть из них провалятся, и вакцины будут производить не все желающие, то 51% легко превратятся в 60-70-80%.
Без вакцинации в 2021-м популяционным иммунитетом не будет еще и пахнуть, даже если осенью нас ждет итальянский сценарий по заболеваемости. Так что пристегните ремни и готовьтесь к долгосрочному ухудшению ситуации - и эпидемиологической, и экономической - вместо проецирования ненависти друг на друга по трижды уже успевшим надоесть вопросам армовира...
Канади теж на картинці немає як і нитя на канадських форумах. В Канаді якщо на магазині написано тільки в масці то 98% будуть в масках і не потрібно поліції чи охорони. Добровільно. В Україні так можуть?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
"Язык ненависти в интернете - это не только преступление, он также несет угрозу свободе слова и участию в демократических процессах", - заявила еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.
В своих оценках Еврокомиссия руководствовалась кодексом поведения по противодействию языку ненависти в интернете, вступившим в действие в 2016 году.
"Никто не должен чувствовать себя незащищенным из-за угроз и незаконного контента, разжигающего ненависть и остающегося в Сети", - добавил вице-президент Еврокомиссии по вопросам единого цифрового рынка Андрус Ансип. В сообщении Еврокомиссии добавляется, что удаление контента компаниями происходит с соблюдением принципа свободы слова.