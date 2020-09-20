что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств...
Даже в истерике позабывали про тех стариков. А сами медики "от греха подальше" самоизолировались. Но всех убила конечно корона
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств...
Ну уже все, кто хотел, умерли от страха и от суицидов перед Ковид? Осенью не будет второй волны, или они вдруг снова забоятся и начнут от страха умирать?
Faceless, Вы не собираетесь прекратить этот шабаш? Продолжаете гнуть "линию партии"? Удаляете особо безграмотные (пост, где он желает смерти старикам, даже не знаю, как назвать) посты Hotab'а и мои ответы (вероятно, не только мои). Причём, "письма счастья" почему-то не приходят.
beee написав:..... Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки. ....
Вы или Ваши родители умерли с голоду? Судя по тому, что Вы сегодня ещё пишете на форуме, то, вроде, нет. Но вот старики по мусоркам намного меньше лазили.
Моя бабушка пережила голод. Всю жизнь и по сей день живёт с животным страхом выживания. Котлеты из крапивы ей часто снятся. Поэтому повторяю. И не нужно здесь это удалять. Никакой вакцины в рф нет. Будут ждать вакцину от настоящих, а не поддельных учёных
beee написав:Ничего у них нет. Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки. Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами. И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину
Если бы ты,недоумок,знал сколько бывших советских ученых успешно работают в США,Канаде, европе, Австралии, Израиле после того как развалился СССР и сравнил это с "достижениями" незалежной Украины, то пошел бы и повесился
shapo написав:Ты меня решил терминологией поразить, недоучка? По учись с моё, потом тут строчи
Какое мне дело до твоих нквд-ных школ)) Виктим-блейминг это нынче любимое дело кацапской идеологии. Польша сама виновна,что ее Гитлер расчленил вместе со Сталиным. Финны виновны сами, что добровольно не отдали земельку,на которую комуняки открыли пасть Грузия с Украиной посмели выбрать иной вектор - тоже сами виновны. Все предсказуемо, дед тупорылый. Хоть "проученный с мое")))
Заробитчанин пристроившийся в Африке от незалежной Украины, твои майданные вожди не жертвы, а соучастники, и пойдут за соучастие рано или поздно под суд