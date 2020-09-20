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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1831183218331834> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Нед 20 вер, 2020 20:15 Hotab написав: Тракторист написав: что касается итальянских провинций, что касается итальянских провинций,

Ну тогда и по другим странам была куча избыточной смертности весной.

Вот статья от июня, осенью мы похоже повторим ту весну.



https://www.bbc.com/ukrainian/features-53106838 Ну тогда и по другим странам была куча избыточной смертности весной.Вот статья от июня, осенью мы похоже повторим ту весну.

что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств... что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств... жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса... Тракторист

Повідомлень: 4877 З нами з: 06.08.08 Подякував: 257 раз. Подякували: 768 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 20:20 beee написав: .....

Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.

.... .....Так каккогда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.....

Вы или Ваши родители умерли с голоду?

Судя по тому, что Вы сегодня ещё пишете на форуме, то, вроде, нет.

Но вот старики по мусоркам намного меньше лазили. Вы или Ваши родители умерли с голоду?Судя по тому, что Вы сегодня ещё пишете на форуме, то, вроде, нет.Но вот старики по мусоркам намного меньше лазили. ЛАД 2 Повідомлень: 17236 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4545 раз. Подякували: 4226 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 20:24 Тракторист написав: Hotab написав: Тракторист написав: что касается итальянских провинций, что касается итальянских провинций,

Ну тогда и по другим странам была куча избыточной смертности весной.

Вот статья от июня, осенью мы похоже повторим ту весну.



https://www.bbc.com/ukrainian/features-53106838 Ну тогда и по другим странам была куча избыточной смертности весной.Вот статья от июня, осенью мы похоже повторим ту весну.

что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств... что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств...

Даже в истерике позабывали про тех стариков.

А сами медики "от греха подальше" самоизолировались.

Но всех убила конечно корона Даже в истерике позабывали про тех стариков.А сами медики "от греха подальше" самоизолировались.Но всех убила конечно корона Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12617 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7150 раз. Подякували: 3333 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 20:24 Тракторист написав: Hotab написав: Тракторист написав: что касается итальянских провинций, что касается итальянских провинций,

Ну тогда и по другим странам была куча избыточной смертности весной.

Вот статья от июня, осенью мы похоже повторим ту весну.



https://www.bbc.com/ukrainian/features-53106838 Ну тогда и по другим странам была куча избыточной смертности весной.Вот статья от июня, осенью мы похоже повторим ту весну.

что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств... что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств...

Ну уже все, кто хотел, умерли от страха и от суицидов перед Ковид? Осенью не будет второй волны, или они вдруг снова забоятся и начнут от страха умирать? Ну уже все, кто хотел, умерли от страха и от суицидов перед Ковид? Осенью не будет второй волны, или они вдруг снова забоятся и начнут от страха умирать? Hotab

Повідомлень: 3081 З нами з: 15.02.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1135 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 20:27 Если продолжать нагнетать истерику, то будут умирать и от зубной боли, и от аппендицита, и от геморроя, т.к. все медики будут на самоизоляции, а все больницы "приготовлены под ковид". Украина - богатая страна!

ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте Вкладчик1234

Форумчанин року Повідомлень: 12617 З нами з: 18.04.15 Подякував: 7150 раз. Подякували: 3333 раз. Профіль 3 2 3 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 20:32 Вкладчик1234 , ясно-понятно. Если чел умирает от 2-сторонней пневмонии и у него найден Ковид, то это умер от страха. Годится. Hotab

Повідомлень: 3081 З нами з: 15.02.09 Подякував: 121 раз. Подякували: 1135 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 20:34 Faceless, Вы не собираетесь прекратить этот шабаш?

Продолжаете гнуть "линию партии"? Удаляете особо безграмотные (пост, где он желает смерти старикам, даже не знаю, как назвать) посты Hotab'а и мои ответы (вероятно, не только мои). Причём, "письма счастья" почему-то не приходят.



Или это всё "оживляет" ветку? ЛАД 2 Повідомлень: 17236 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4545 раз. Подякували: 4226 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 20:47 ЛАД написав: beee написав: .....

Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.

.... .....Так каккогда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.....

Вы или Ваши родители умерли с голоду?

Судя по тому, что Вы сегодня ещё пишете на форуме, то, вроде, нет.

Но вот старики по мусоркам намного меньше лазили. Вы или Ваши родители умерли с голоду?Судя по тому, что Вы сегодня ещё пишете на форуме, то, вроде, нет.Но вот старики по мусоркам намного меньше лазили.



Моя бабушка пережила голод. Всю жизнь и по сей день живёт с животным страхом выживания. Котлеты из крапивы ей часто снятся. Поэтому повторяю. И не нужно здесь это удалять. Никакой вакцины в рф нет. Будут ждать вакцину от настоящих, а не поддельных учёных Моя бабушка пережила голод. Всю жизнь и по сей день живёт с животным страхом выживания. Котлеты из крапивы ей часто снятся. Поэтому повторяю. И не нужно здесь это удалять. Никакой вакцины в рф нет. Будут ждать вакцину от настоящих, а не поддельных учёных beee Повідомлень: 80 З нами з: 26.11.19 Подякував: 0 раз. Подякували: 28 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 20:50 beee написав: Ничего у них нет.

Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.

Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами.

И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину Ничего у них нет.Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами.И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину



Если бы ты,недоумок,знал сколько бывших советских ученых успешно работают в США,Канаде, европе, Австралии, Израиле после того как развалился СССР и сравнил это с "достижениями" незалежной Украины, то пошел бы и повесился Если бы ты,недоумок,знал сколько бывших советских ученых успешно работают в США,Канаде, европе, Австралии, Израиле после того как развалился СССР и сравнил это с "достижениями" незалежной Украины, то пошел бы и повесился Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4084 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 20:53 Hotab написав: shapo написав: Ты меня решил терминологией поразить, недоучка?

По учись с моё, потом тут строчи Ты меня решил терминологией поразить, недоучка?По учись с моё, потом тут строчи

Какое мне дело до твоих нквд-ных школ))

Виктим-блейминг это нынче любимое дело кацапской идеологии.

Польша сама виновна,что ее Гитлер расчленил вместе со Сталиным.

Финны виновны сами, что добровольно не отдали земельку,на которую комуняки открыли пасть

Грузия с Украиной посмели выбрать иной вектор - тоже сами виновны. Все предсказуемо, дед тупорылый. Хоть "проученный с мое"))) Какое мне дело до твоих нквд-ных школ))Виктим-блейминг это нынче любимое дело кацапской идеологии.Польша сама виновна,что ее Гитлер расчленил вместе со Сталиным.Финны виновны сами, что добровольно не отдали земельку,на которую комуняки открыли пастьГрузия с Украиной посмели выбрать иной вектор - тоже сами виновны. Все предсказуемо, дед тупорылый. Хоть "проученный с мое")))



Заробитчанин пристроившийся в Африке от незалежной Украины, твои майданные вожди не жертвы, а соучастники, и пойдут за соучастие рано или поздно под суд Заробитчанин пристроившийся в Африке от незалежной Украины, твои майданные вожди не жертвы, а соучастники, и пойдут за соучастие рано или поздно под суд Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4084 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1831183218331834> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7229 1650156

ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01