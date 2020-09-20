RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1831183218331834>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:15

  Hotab написав:
  Тракторист написав:что касается итальянских провинций,

Ну тогда и по другим странам была куча избыточной смертности весной.
Вот статья от июня, осенью мы похоже повторим ту весну.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-53106838

что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4877
З нами з: 06.08.08
Подякував: 257 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:20

  beee написав:.....
Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.
....

Вы или Ваши родители умерли с голоду?
Судя по тому, что Вы сегодня ещё пишете на форуме, то, вроде, нет. :)
Но вот старики по мусоркам намного меньше лазили.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17236
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4545 раз.
Подякували: 4226 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:24

  Тракторист написав:
  Hotab написав:
  Тракторист написав:что касается итальянских провинций,

Ну тогда и по другим странам была куча избыточной смертности весной.
Вот статья от июня, осенью мы похоже повторим ту весну.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-53106838

что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств...

Даже в истерике позабывали про тех стариков.
А сами медики "от греха подальше" самоизолировались.
Но всех убила конечно корона :)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12617
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7150 раз.
Подякували: 3333 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:24

  Тракторист написав:
  Hotab написав:
  Тракторист написав:что касается итальянских провинций,

Ну тогда и по другим странам была куча избыточной смертности весной.
Вот статья от июня, осенью мы похоже повторим ту весну.

https://www.bbc.com/ukrainian/features-53106838

что касается избыточной смертности, то она в первую очередь формируется неадекватными действиями правительств и нагнетания истерии через средства массовой информации (хотя в этом случае более уместно слово дезинформации), которая вызывает стресс у большой части населения, а в результате стресса происхот ослабление имунитета и обострение хронических заболеваний + не стоит забывать что часть людей из-за этой истерии была доведена до самоубийств...

Ну уже все, кто хотел, умерли от страха и от суицидов перед Ковид? Осенью не будет второй волны, или они вдруг снова забоятся и начнут от страха умирать?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3081
З нами з: 15.02.09
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:27

Если продолжать нагнетать истерику, то будут умирать и от зубной боли, и от аппендицита, и от геморроя, т.к. все медики будут на самоизоляции, а все больницы "приготовлены под ковид".
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 12617
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7150 раз.
Подякували: 3333 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:32

Вкладчик1234 , ясно-понятно. Если чел умирает от 2-сторонней пневмонии и у него найден Ковид, то это умер от страха. Годится.
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3081
З нами з: 15.02.09
Подякував: 121 раз.
Подякували: 1135 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:34

Faceless, Вы не собираетесь прекратить этот шабаш?
Продолжаете гнуть "линию партии"? Удаляете особо безграмотные (пост, где он желает смерти старикам, даже не знаю, как назвать) посты Hotab'а и мои ответы (вероятно, не только мои). Причём, "письма счастья" почему-то не приходят.

Или это всё "оживляет" ветку?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 17236
З нами з: 31.08.10
Подякував: 4545 раз.
Подякували: 4226 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:47

  ЛАД написав:
  beee написав:.....
Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.
....

Вы или Ваши родители умерли с голоду?
Судя по тому, что Вы сегодня ещё пишете на форуме, то, вроде, нет. :)
Но вот старики по мусоркам намного меньше лазили.


Моя бабушка пережила голод. Всю жизнь и по сей день живёт с животным страхом выживания. Котлеты из крапивы ей часто снятся. Поэтому повторяю. И не нужно здесь это удалять. Никакой вакцины в рф нет. Будут ждать вакцину от настоящих, а не поддельных учёных
beee
 
Повідомлень: 80
З нами з: 26.11.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 28 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:50

  beee написав:Ничего у них нет.
Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.
Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами.
И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину


Если бы ты,недоумок,знал сколько бывших советских ученых успешно работают в США,Канаде, европе, Австралии, Израиле после того как развалился СССР и сравнил это с "достижениями" незалежной Украины, то пошел бы и повесился
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4084
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:53

  Hotab написав:
  shapo написав:Ты меня решил терминологией поразить, недоучка?
По учись с моё, потом тут строчи

Какое мне дело до твоих нквд-ных школ))
Виктим-блейминг это нынче любимое дело кацапской идеологии.
Польша сама виновна,что ее Гитлер расчленил вместе со Сталиным.
Финны виновны сами, что добровольно не отдали земельку,на которую комуняки открыли пасть
Грузия с Украиной посмели выбрать иной вектор - тоже сами виновны. Все предсказуемо, дед тупорылый. Хоть "проученный с мое")))


Заробитчанин пристроившийся в Африке от незалежной Украины, твои майданные вожди не жертвы, а соучастники, и пойдут за соучастие рано или поздно под суд
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
Повідомлень: 4084
З нами з: 29.05.18
Подякував: 102 раз.
Подякували: 722 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1831183218331834>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио, Вкладчик1234 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в мире 1 ... 721, 722, 723
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
7229 1650156
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 18 вер, 2020 14:01
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (215)
20.09.2020 21:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.