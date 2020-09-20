beee написав:Ничего у них нет. Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки. Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами. И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину
Если бы ты,недоумок,знал сколько бывших советских ученых успешно работают в США,Канаде, европе, Австралии, Израиле после того как развалился СССР и сравнил это с "достижениями" незалежной Украины, то пошел бы и повесился
Тобто в Росії не залишилось толкових вчених усі виїхали? То про яку вакцину та інші досягнення путінської Росії ти тут розпинаєшся
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
shapo написав:Смени пластинку, тупорылый нацик, и возвращайся наконец разбудовывать державу вместо кацапов и жидов
Спочатку потрібно дочекатись поки твоє покоління передохне, до того часу толку не буде.
Хорошую отмазку придумал,приспособленец-патриот на выезде. С Украины выехали десятки тысяч от бездарного руководства пришедших 29 лет назад к власти циничных барыг и перекрасившихся коммунистов/комсомольцев ставших в одночасье националистами, но только единицы таких как ты вещают из-за бугра как они любят родину и учат этому других.
beee написав:..... Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки. ....
Вы или Ваши родители умерли с голоду? Судя по тому, что Вы сегодня ещё пишете на форуме, то, вроде, нет. Но вот старики по мусоркам намного меньше лазили.
Моя бабушка пережила голод. Всю жизнь и по сей день живёт с животным страхом выживания. Котлеты из крапивы ей часто снятся. Поэтому повторяю. И не нужно здесь это удалять. Никакой вакцины в рф нет. Будут ждать вакцину от настоящих, а не поддельных учёных
Моя тетя пережила блокаду в Питере и чудом не умерла от дистрофии. Не знаю, что ей снилось, но крошки со стола она не выбрасывала до самой смерти - съедала. Что дальше? Здесь всё это удалять нужно, т.к. никакого отношения к теме ветки не имеет.
shapo написав:Если бы ты,недоумок,знал сколько бывших советских ученых успешно работают в США,Канаде, европе, Австралии, Израиле после того как развалился СССР и сравнил это с "достижениями" незалежной Украины, то пошел бы и повесился
Тобто в Росії не залишилось толкових вчених усі виїхали? То про яку вакцину та інші досягнення путінської Росії ти тут розпинаєшся
Найди где я распинался о российских ,а не советских ученых, и российской вакцине,дешевый лжец