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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 1831183218331834 Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Нед 20 вер, 2020 20:53 shapo написав: beee написав: Ничего у них нет.

Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.

Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами.

И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину Ничего у них нет.Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами.И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину



Если бы ты,недоумок,знал сколько бывших советских ученых успешно работают в США,Канаде, европе, Австралии, Израиле после того как развалился СССР и сравнил это с "достижениями" незалежной Украины, то пошел бы и повесился Если бы ты,недоумок,знал сколько бывших советских ученых успешно работают в США,Канаде, европе, Австралии, Израиле после того как развалился СССР и сравнил это с "достижениями" незалежной Украины, то пошел бы и повесился

Тобто в Росії не залишилось толкових вчених усі виїхали? То про яку вакцину та інші досягнення путінської Росії ти тут розпинаєшся Тобто в Росії не залишилось толкових вчених усі виїхали? То про яку вакцину та інші досягнення путінської Росії ти тут розпинаєшся "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9008 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 20:58 Ukrainian написав: shapo написав: Смени пластинку, тупорылый нацик, и возвращайся наконец разбудовывать державу вместо кацапов и жидов Смени пластинку, тупорылый нацик, и возвращайся наконец разбудовывать державу вместо кацапов и жидов

Спочатку потрібно дочекатись поки твоє покоління передохне, до того часу толку не буде. Спочатку потрібно дочекатись поки твоє покоління передохне, до того часу толку не буде.



Хорошую отмазку придумал,приспособленец-патриот на выезде.

С Украины выехали десятки тысяч от бездарного руководства пришедших 29 лет назад к власти циничных барыг и перекрасившихся коммунистов/комсомольцев ставших в одночасье националистами, но только единицы таких как ты вещают из-за бугра как они любят родину и учат этому других. Хорошую отмазку придумал,приспособленец-патриот на выезде.С Украины выехали десятки тысяч от бездарного руководства пришедших 29 лет назад к власти циничных барыг и перекрасившихся коммунистов/комсомольцев ставших в одночасье националистами, но только единицы таких как ты вещают из-за бугра как они любят родину и учат этому других. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4084 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 20:59 beee написав: ЛАД написав: beee написав: .....

Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.

.... .....Так каккогда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.....

Вы или Ваши родители умерли с голоду?

Судя по тому, что Вы сегодня ещё пишете на форуме, то, вроде, нет.

Но вот старики по мусоркам намного меньше лазили. Вы или Ваши родители умерли с голоду?Судя по тому, что Вы сегодня ещё пишете на форуме, то, вроде, нет.Но вот старики по мусоркам намного меньше лазили.



Моя бабушка пережила голод. Всю жизнь и по сей день живёт с животным страхом выживания. Котлеты из крапивы ей часто снятся. Поэтому повторяю. И не нужно здесь это удалять. Никакой вакцины в рф нет. Будут ждать вакцину от настоящих, а не поддельных учёных Моя бабушка пережила голод. Всю жизнь и по сей день живёт с животным страхом выживания. Котлеты из крапивы ей часто снятся. Поэтому повторяю. И не нужно здесь это удалять. Никакой вакцины в рф нет. Будут ждать вакцину от настоящих, а не поддельных учёных

Моя тетя пережила блокаду в Питере и чудом не умерла от дистрофии. Не знаю, что ей снилось, но крошки со стола она не выбрасывала до самой смерти - съедала.

Что дальше?

Здесь всё это удалять нужно, т.к. никакого отношения к теме ветки не имеет. Моя тетя пережила блокаду в Питере и чудом не умерла от дистрофии. Не знаю, что ей снилось, но крошки со стола она не выбрасывала до самой смерти - съедала.Что дальше?всё это удалять нужно, т.к. никакого отношения к теме ветки не имеет. ЛАД 2 Повідомлень: 17236 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4545 раз. Подякували: 4226 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 21:00 Ukrainian написав: shapo написав: Если бы ты,недоумок,знал сколько бывших советских ученых успешно работают в США,Канаде, европе, Австралии, Израиле после того как развалился СССР и сравнил это с "достижениями" незалежной Украины, то пошел бы и повесился Если бы ты,недоумок,знал сколько бывших советских ученых успешно работают в США,Канаде, европе, Австралии, Израиле после того как развалился СССР и сравнил это с "достижениями" незалежной Украины, то пошел бы и повесился

Тобто в Росії не залишилось толкових вчених усі виїхали? То про яку вакцину та інші досягнення путінської Росії ти тут розпинаєшся Тобто в Росії не залишилось толкових вчених усі виїхали? То про яку вакцину та інші досягнення путінської Росії ти тут розпинаєшся



Найди где я распинался о российских ,а не советских ученых, и российской вакцине,дешевый лжец Найди где я распинался о российских ,а не советских ученых, и российской вакцине,дешевый лжец Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4084 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 21:02 ЛАД написав: Что дальше?

Здесь всё это удалять нужно, т.к. никакого отношения к теме ветки не имеет. Что дальше?всё это удалять нужно, т.к. никакого отношения к теме ветки не имеет.



Раз их бред не удаляют,значит,это кому-то нужно - как минимум модератору faceless Раз их бред не удаляют,значит,это кому-то нужно - как минимум модератору faceless Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4084 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 1831183218331834 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15 7229 1650156

ЛОБ П'ят 18 вер, 2020 14:01