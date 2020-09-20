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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1831183218331834

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:53

  shapo написав:
  beee написав:Ничего у них нет.
Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.
Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами.
И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину


Если бы ты,недоумок,знал сколько бывших советских ученых успешно работают в США,Канаде, европе, Австралии, Израиле после того как развалился СССР и сравнил это с "достижениями" незалежной Украины, то пошел бы и повесился

Тобто в Росії не залишилось толкових вчених усі виїхали? То про яку вакцину та інші досягнення путінської Росії ти тут розпинаєшся
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:58

  Ukrainian написав:
  shapo написав:Смени пластинку, тупорылый нацик, и возвращайся наконец разбудовывать державу вместо кацапов и жидов

Спочатку потрібно дочекатись поки твоє покоління передохне, до того часу толку не буде.


Хорошую отмазку придумал,приспособленец-патриот на выезде.
С Украины выехали десятки тысяч от бездарного руководства пришедших 29 лет назад к власти циничных барыг и перекрасившихся коммунистов/комсомольцев ставших в одночасье националистами, но только единицы таких как ты вещают из-за бугра как они любят родину и учат этому других.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 20:59

  beee написав:
  ЛАД написав:
  beee написав:.....
Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.
....

Вы или Ваши родители умерли с голоду?
Судя по тому, что Вы сегодня ещё пишете на форуме, то, вроде, нет. :)
Но вот старики по мусоркам намного меньше лазили.


Моя бабушка пережила голод. Всю жизнь и по сей день живёт с животным страхом выживания. Котлеты из крапивы ей часто снятся. Поэтому повторяю. И не нужно здесь это удалять. Никакой вакцины в рф нет. Будут ждать вакцину от настоящих, а не поддельных учёных

Моя тетя пережила блокаду в Питере и чудом не умерла от дистрофии. Не знаю, что ей снилось, но крошки со стола она не выбрасывала до самой смерти - съедала.
Что дальше?
Здесь всё это удалять нужно, т.к. никакого отношения к теме ветки не имеет.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:00

  Ukrainian написав:
  shapo написав:Если бы ты,недоумок,знал сколько бывших советских ученых успешно работают в США,Канаде, европе, Австралии, Израиле после того как развалился СССР и сравнил это с "достижениями" незалежной Украины, то пошел бы и повесился

Тобто в Росії не залишилось толкових вчених усі виїхали? То про яку вакцину та інші досягнення путінської Росії ти тут розпинаєшся


Найди где я распинался о российских ,а не советских ученых, и российской вакцине,дешевый лжец
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:02

  ЛАД написав:Что дальше?
Здесь всё это удалять нужно, т.к. никакого отношения к теме ветки не имеет.


Раз их бред не удаляют,значит,это кому-то нужно - как минимум модератору faceless
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