beee написав:Ничего у них нет. Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки. Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами. И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину
Если бы ты,недоумок,знал сколько бывших советских ученых успешно работают в США,Канаде, европе, Австралии, Израиле после того как развалился СССР и сравнил это с "достижениями" незалежной Украины, то пошел бы и повесился
Тобто в Росії не залишилось толкових вчених усі виїхали? То про яку вакцину та інші досягнення путінської Росії ти тут розпинаєшся
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
shapo написав:Смени пластинку, тупорылый нацик, и возвращайся наконец разбудовывать державу вместо кацапов и жидов
Спочатку потрібно дочекатись поки твоє покоління передохне, до того часу толку не буде.
Хорошую отмазку придумал,приспособленец-патриот на выезде. С Украины выехали десятки тысяч от бездарного руководства пришедших 29 лет назад к власти циничных барыг и перекрасившихся коммунистов/комсомольцев ставших в одночасье националистами, но только единицы таких как ты вещают из-за бугра как они любят родину и учат этому других.
beee написав:..... Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки. ....
Вы или Ваши родители умерли с голоду? Судя по тому, что Вы сегодня ещё пишете на форуме, то, вроде, нет. Но вот старики по мусоркам намного меньше лазили.
Моя бабушка пережила голод. Всю жизнь и по сей день живёт с животным страхом выживания. Котлеты из крапивы ей часто снятся. Поэтому повторяю. И не нужно здесь это удалять. Никакой вакцины в рф нет. Будут ждать вакцину от настоящих, а не поддельных учёных
Моя тетя пережила блокаду в Питере и чудом не умерла от дистрофии. Не знаю, что ей снилось, но крошки со стола она не выбрасывала до самой смерти - съедала. Что дальше? Здесь всё это удалять нужно, т.к. никакого отношения к теме ветки не имеет.
P.s. Я так понимаю, что Ваша бабушка вспоминает о 33 годе. Тогда ей уже за 90. Дай бог Вам и всем нам дожить до такого возраста без всякого голода.
Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 вер, 2020 21:11, всього редагувалось 1 раз.
shapo написав:Если бы ты,недоумок,знал сколько бывших советских ученых успешно работают в США,Канаде, европе, Австралии, Израиле после того как развалился СССР и сравнил это с "достижениями" незалежной Украины, то пошел бы и повесился
Тобто в Росії не залишилось толкових вчених усі виїхали? То про яку вакцину та інші досягнення путінської Росії ти тут розпинаєшся
Найди где я распинался о российских ,а не советских ученых, и российской вакцине,дешевый лжец
shapo написав:твои майданные вожди не жертвы, а соучастники, и пойдут за соучастие рано или поздно под суд
Это потому что не пустили рашистскую чуму к тебе в Киев? Слушай дед, так есть же выход: если чума не дошла до Киева, ты можеш сам переехать к чуме в лдныру. Ты ж ее хотел в Киеве? Берешь пасочки и вперёд. Это вообще уникальный шанс, в совке такого не предоставляли, цени! В совке, если бы ты топил за немцев и чтоб те прошли как можно дальше, тебя бы отправили кедры пилить. А в Украине без свободы слова ты можешь перебраться. Када тебе с сумками помочь?
shapo написав:твои майданные вожди не жертвы, а соучастники, и пойдут за соучастие рано или поздно под суд
Это потому что не пустили рашистскую чуму к тебе в Киев? Слушай дед, так есть же выход: если чума не дошла до Киева, ты можеш сам переехать к чуме в лдныру. Ты ж ее хотел в Киеве? Берешь пасочки и вперёд. Это вообще уникальный шанс, в совке такого не предоставляли, цени! В совке, если бы ты топил за немцев и чтоб те прошли как можно дальше, тебя бы отправили кедры пилить. А в Украине без свободы слова ты можешь перебраться. Када тебе с сумками помочь?
Слушай, пацан из недоделанных эпох, кто тебя и где научил давать советы тем кто тебя о них не просит? В твоем недоучилище недолетунов? Кого бы ты и куда не пустил если бы Путин не увидел что его в Украине нигде кроме Крыма и Донбасса не ждет со своей таратайкой ни на что негодной даже в африке. В совке во время ВМВ с немцами и дипотношений не было, и поезда из Москвы в Берлин не ходили, да и про торговлю никто не слышал, майданный воин
shapo написав:Слушай, пацан из недоделанных эпох, кто тебя и где научил давать советы тем кто тебя о них не просит?
Ну просто ты старый маразматик, и сам многое уже не понимаешь. Это реально крутой совет, поблагодарил бы.
shapo написав:если бы Путин не увидел
Ну то, что ты нашел и здесь повод похвалить своего фюрера - это неудивительно)) А как это он увидел, что его не ждут?) Вот Гитлер понял, что не ждут, но все равно пошел туда, куда позволили, а путлер вот сам решил именно вот на полпути, даже не всю донецкую и луганскую область, да? Не потому, что споткнулся , попробовал ещё пару раз, слишком большие потери и передумал? Просто вот взял и передумал. Не отодвинул от Донецка угрозу, не пошел на Мариуполь, очень важный для Украины порт. Просто передумал, потому что в Марике его не ждут, да??))))
beee написав:..... Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки. ....
Вы или Ваши родители умерли с голоду? Судя по тому, что Вы сегодня ещё пишете на форуме, то, вроде, нет. Но вот старики по мусоркам намного меньше лазили.
Моя бабушка пережила голод. Всю жизнь и по сей день живёт с животным страхом выживания. Котлеты из крапивы ей часто снятся. Поэтому повторяю. И не нужно здесь это удалять. Никакой вакцины в рф нет. Будут ждать вакцину от настоящих, а не поддельных учёных
А в Росії голоду не було, і Казахстані, от тільки одних українці голодували і більш ніхто, і то кляті москалі заморили, і в Гулазі одні українці були.
А ще насильно русіфікували що хотаба що бі і песікота, а зараз в них щелепа не повертається писати мовою через клятих москалів. Сарказм (якщо хто не зрозумів).
Але чомусь я думаю, що вони не за Україну та за його народ, а за Пецю і посіпак.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 вер, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз.