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на тему Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.

#<1 ... 183218331834183518361837> Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін 16% 41 Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін 12% 32 Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін 21% 56 Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили 3% 9 Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили 5% 14 Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав 15% 40 Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок 6% 15 Найманий працівник, втратив роботу 5% 14 Маю бізнес, що стоїть, несе збитки 15% 40 Всього голосів : 261 Додано: Нед 20 вер, 2020 20:53 shapo написав: beee написав: Ничего у них нет.

Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.

Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами.

И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину Ничего у них нет.Так же, как не было антибиотиков в мировой. Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.Это центр мировой лжи и агрессии. Так же, как они врут об "ихтамнет". А сами ездят на немецких авто, летают на американских самолётах и пользуются американскими телефонами.И будут в стойле смирно ждать пока настоящие американские и европейские учёные им позволят купить настоящую вакцину



Если бы ты,недоумок,знал сколько бывших советских ученых успешно работают в США,Канаде, европе, Австралии, Израиле после того как развалился СССР и сравнил это с "достижениями" незалежной Украины, то пошел бы и повесился Если бы ты,недоумок,знал сколько бывших советских ученых успешно работают в США,Канаде, европе, Австралии, Израиле после того как развалился СССР и сравнил это с "достижениями" незалежной Украины, то пошел бы и повесился

Тобто в Росії не залишилось толкових вчених усі виїхали? То про яку вакцину та інші досягнення путінської Росії ти тут розпинаєшся Тобто в Росії не залишилось толкових вчених усі виїхали? То про яку вакцину та інші досягнення путінської Росії ти тут розпинаєшся "Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9023 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 20:58 Ukrainian написав: shapo написав: Смени пластинку, тупорылый нацик, и возвращайся наконец разбудовывать державу вместо кацапов и жидов Смени пластинку, тупорылый нацик, и возвращайся наконец разбудовывать державу вместо кацапов и жидов

Спочатку потрібно дочекатись поки твоє покоління передохне, до того часу толку не буде. Спочатку потрібно дочекатись поки твоє покоління передохне, до того часу толку не буде.



Хорошую отмазку придумал,приспособленец-патриот на выезде.

С Украины выехали десятки тысяч от бездарного руководства пришедших 29 лет назад к власти циничных барыг и перекрасившихся коммунистов/комсомольцев ставших в одночасье националистами, но только единицы таких как ты вещают из-за бугра как они любят родину и учат этому других. Хорошую отмазку придумал,приспособленец-патриот на выезде.С Украины выехали десятки тысяч от бездарного руководства пришедших 29 лет назад к власти циничных барыг и перекрасившихся коммунистов/комсомольцев ставших в одночасье националистами, но только единицы таких как ты вещают из-за бугра как они любят родину и учат этому других. Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4088 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 20:59 beee написав: ЛАД написав: beee написав: .....

Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.

.... .....Так каккогда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.....

Вы или Ваши родители умерли с голоду?

Судя по тому, что Вы сегодня ещё пишете на форуме, то, вроде, нет.

Но вот старики по мусоркам намного меньше лазили. Вы или Ваши родители умерли с голоду?Судя по тому, что Вы сегодня ещё пишете на форуме, то, вроде, нет.Но вот старики по мусоркам намного меньше лазили.



Моя бабушка пережила голод. Всю жизнь и по сей день живёт с животным страхом выживания. Котлеты из крапивы ей часто снятся. Поэтому повторяю. И не нужно здесь это удалять. Никакой вакцины в рф нет. Будут ждать вакцину от настоящих, а не поддельных учёных Моя бабушка пережила голод. Всю жизнь и по сей день живёт с животным страхом выживания. Котлеты из крапивы ей часто снятся. Поэтому повторяю. И не нужно здесь это удалять. Никакой вакцины в рф нет. Будут ждать вакцину от настоящих, а не поддельных учёных

Моя тетя пережила блокаду в Питере и чудом не умерла от дистрофии. Не знаю, что ей снилось, но крошки со стола она не выбрасывала до самой смерти - съедала.

Что дальше?

Здесь всё это удалять нужно, т.к. никакого отношения к теме ветки не имеет.



P.s. Я так понимаю, что Ваша бабушка вспоминает о 33 годе. Тогда ей уже за 90.

Дай бог Вам и всем нам дожить до такого возраста без всякого голода. Моя тетя пережила блокаду в Питере и чудом не умерла от дистрофии. Не знаю, что ей снилось, но крошки со стола она не выбрасывала до самой смерти - съедала.Что дальше?всё это удалять нужно, т.к. никакого отношения к теме ветки не имеет.P.s. Я так понимаю, что Ваша бабушка вспоминает о 33 годе. Тогда ей уже за 90.Дай бог Вам и всем нам дожить до такого возраста без всякого голода. Востаннє редагувалось ЛАД в Нед 20 вер, 2020 21:11, всього редагувалось 1 раз. ЛАД 2 Повідомлень: 17236 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4545 раз. Подякували: 4226 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 21:00 Ukrainian написав: shapo написав: Если бы ты,недоумок,знал сколько бывших советских ученых успешно работают в США,Канаде, европе, Австралии, Израиле после того как развалился СССР и сравнил это с "достижениями" незалежной Украины, то пошел бы и повесился Если бы ты,недоумок,знал сколько бывших советских ученых успешно работают в США,Канаде, европе, Австралии, Израиле после того как развалился СССР и сравнил это с "достижениями" незалежной Украины, то пошел бы и повесился

Тобто в Росії не залишилось толкових вчених усі виїхали? То про яку вакцину та інші досягнення путінської Росії ти тут розпинаєшся Тобто в Росії не залишилось толкових вчених усі виїхали? То про яку вакцину та інші досягнення путінської Росії ти тут розпинаєшся



Найди где я распинался о российских ,а не советских ученых, и российской вакцине,дешевый лжец Найди где я распинался о российских ,а не советских ученых, и российской вакцине,дешевый лжец Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4088 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 21:02 ЛАД написав: Что дальше?

Здесь всё это удалять нужно, т.к. никакого отношения к теме ветки не имеет. Что дальше?всё это удалять нужно, т.к. никакого отношения к теме ветки не имеет.



Раз их бред не удаляют,значит,это кому-то нужно - как минимум модератору faceless Раз их бред не удаляют,значит,это кому-то нужно - как минимум модератору faceless Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4088 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 21:15 Re: Эпидемия коронавируса в мире shapo написав: твои майданные вожди не жертвы, а соучастники, и пойдут за соучастие рано или поздно под суд твои майданные вожди не жертвы, а соучастники, и пойдут за соучастие рано или поздно под суд

Это потому что не пустили рашистскую чуму к тебе в Киев?

Слушай дед, так есть же выход: если чума не дошла до Киева, ты можеш сам переехать к чуме в лдныру. Ты ж ее хотел в Киеве? Берешь пасочки и вперёд.

Это вообще уникальный шанс, в совке такого не предоставляли, цени! В совке, если бы ты топил за немцев и чтоб те прошли как можно дальше, тебя бы отправили кедры пилить. А в Украине без свободы слова ты можешь перебраться. Када тебе с сумками помочь? Это потому что не пустили рашистскую чуму к тебе в Киев?Слушай дед, так есть же выход: если чума не дошла до Киева, ты можеш сам переехать к чуме в лдныру. Ты ж ее хотел в Киеве? Берешь пасочки и вперёд.Это вообще уникальный шанс, в совке такого не предоставляли, цени! В совке, если бы ты топил за немцев и чтоб те прошли как можно дальше, тебя бы отправили кедры пилить. А в Украине без свободы слова ты можешь перебраться. Када тебе с сумками помочь? Hotab

Повідомлень: 3090 З нами з: 15.02.09 Подякував: 122 раз. Подякували: 1135 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 21:24 Hotab написав: shapo написав: твои майданные вожди не жертвы, а соучастники, и пойдут за соучастие рано или поздно под суд твои майданные вожди не жертвы, а соучастники, и пойдут за соучастие рано или поздно под суд

Это потому что не пустили рашистскую чуму к тебе в Киев?

Слушай дед, так есть же выход: если чума не дошла до Киева, ты можеш сам переехать к чуме в лдныру. Ты ж ее хотел в Киеве? Берешь пасочки и вперёд.

Это вообще уникальный шанс, в совке такого не предоставляли, цени! В совке, если бы ты топил за немцев и чтоб те прошли как можно дальше, тебя бы отправили кедры пилить. А в Украине без свободы слова ты можешь перебраться. Када тебе с сумками помочь? Это потому что не пустили рашистскую чуму к тебе в Киев?Слушай дед, так есть же выход: если чума не дошла до Киева, ты можеш сам переехать к чуме в лдныру. Ты ж ее хотел в Киеве? Берешь пасочки и вперёд.Это вообще уникальный шанс, в совке такого не предоставляли, цени! В совке, если бы ты топил за немцев и чтоб те прошли как можно дальше, тебя бы отправили кедры пилить. А в Украине без свободы слова ты можешь перебраться. Када тебе с сумками помочь?



Слушай, пацан из недоделанных эпох, кто тебя и где научил давать советы тем кто тебя о них не просит?

В твоем недоучилище недолетунов?

Кого бы ты и куда не пустил если бы Путин не увидел что его в Украине нигде кроме Крыма и Донбасса не ждет со своей таратайкой ни на что негодной даже в африке.

В совке во время ВМВ с немцами и дипотношений не было, и поезда из Москвы в Берлин не ходили, да и про торговлю никто не слышал, майданный воин Слушай, пацан из недоделанных эпох, кто тебя и где научил давать советы тем кто тебя о них не просит?В твоем недоучилище недолетунов?Кого бы ты и куда не пустил если бы Путин не увидел что его в Украине нигде кроме Крыма и Донбасса не ждет со своей таратайкой ни на что негодной даже в африке.В совке во время ВМВ с немцами и дипотношений не было, и поезда из Москвы в Берлин не ходили, да и про торговлю никто не слышал, майданный воин Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 4088 З нами з: 29.05.18 Подякував: 102 раз. Подякували: 722 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 21:32 Re: Эпидемия коронавируса в мире shapo написав: Слушай, пацан из недоделанных эпох, кто тебя и где научил давать советы тем кто тебя о них не просит? Слушай, пацан из недоделанных эпох, кто тебя и где научил давать советы тем кто тебя о них не просит?

Ну просто ты старый маразматик, и сам многое уже не понимаешь. Это реально крутой совет, поблагодарил бы.



shapo написав: если бы Путин не увидел если бы Путин не увидел

Ну то, что ты нашел и здесь повод похвалить своего фюрера - это неудивительно))

А как это он увидел, что его не ждут?)

Вот Гитлер понял, что не ждут, но все равно пошел туда, куда позволили, а путлер вот сам решил именно вот на полпути, даже не всю донецкую и луганскую область, да?

Не потому, что споткнулся , попробовал ещё пару раз, слишком большие потери и передумал? Просто вот взял и передумал. Не отодвинул от Донецка угрозу, не пошел на Мариуполь, очень важный для Украины порт. Просто передумал, потому что в Марике его не ждут, да??)))) Ну просто ты старый маразматик, и сам многое уже не понимаешь. Это реально крутой совет, поблагодарил бы.Ну то, что ты нашел и здесь повод похвалить своего фюрера - это неудивительно))А как это он увидел, что его не ждут?)Вот Гитлер понял, что не ждут, но все равно пошел туда, куда позволили, а путлер вот сам решил именно вот на полпути, даже не всю донецкую и луганскую область, да?Не потому, что споткнулся , попробовал ещё пару раз, слишком большие потери и передумал? Просто вот взял и передумал. Не отодвинул от Донецка угрозу, не пошел на Мариуполь, очень важный для Украины порт. Просто передумал, потому что в Марике его не ждут, да??)))) Hotab

Повідомлень: 3090 З нами з: 15.02.09 Подякував: 122 раз. Подякували: 1135 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 21:33 beee написав: ЛАД написав: beee написав: .....

Так как не было жрать в союзе, когда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.

.... .....Так каккогда на весь мир рассказывали сказки о счастье в СССР - пустые полки.....

Вы или Ваши родители умерли с голоду?

Судя по тому, что Вы сегодня ещё пишете на форуме, то, вроде, нет.

Но вот старики по мусоркам намного меньше лазили. Вы или Ваши родители умерли с голоду?Судя по тому, что Вы сегодня ещё пишете на форуме, то, вроде, нет.Но вот старики по мусоркам намного меньше лазили.



Моя бабушка пережила голод. Всю жизнь и по сей день живёт с животным страхом выживания. Котлеты из крапивы ей часто снятся. Поэтому повторяю. И не нужно здесь это удалять. Никакой вакцины в рф нет. Будут ждать вакцину от настоящих, а не поддельных учёных Моя бабушка пережила голод. Всю жизнь и по сей день живёт с животным страхом выживания. Котлеты из крапивы ей часто снятся. Поэтому повторяю. И не нужно здесь это удалять. Никакой вакцины в рф нет. Будут ждать вакцину от настоящих, а не поддельных учёных

А в Росії голоду не було, і Казахстані, от тільки одних українці голодували і більш ніхто, і то кляті москалі заморили, і в Гулазі одні українці були.



А ще насильно русіфікували що хотаба що бі і песікота, а зараз в них щелепа не повертається писати мовою через клятих москалів. Сарказм (якщо хто не зрозумів).



Але чомусь я думаю, що вони не за Україну та за його народ, а за Пецю і посіпак. А в Росії голоду не було, і Казахстані, от тільки одних українці голодували і більш ніхто, і то кляті москалі заморили, і в Гулазі одні українці були.А ще насильно русіфікували що хотаба що бі і песікота, а зараз в них щелепа не повертається писати мовою через клятих москалів. Сарказм (якщо хто не зрозумів).Але чомусь я думаю, що вони не за Україну та за його народ, а за Пецю і посіпак. Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 вер, 2020 21:37, всього редагувалось 1 раз. https://fi202x.blogspot.com/ flyman

Повідомлень: 21632 З нами з: 09.03.14 Подякував: 1168 раз. Подякували: 1577 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Нед 20 вер, 2020 21:35 shapo

Паради спільні були і війну разом почали агресією проти Польші

"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".

Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД Ukrainian

Повідомлень: 9023 З нами з: 18.06.08 Подякував: 22 раз. Подякували: 634 раз. Профіль Вебсайт 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 183218331834183518361837> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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