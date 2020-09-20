будет и вторая и третья волна, так как ничего в политике государства не изменилось, а коронавирус оказался даже лучшей отмазкой чем война на которой предыдущие 5 лет паразитировали порошенко и компания...
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:38
будет и вторая и третья волна, так как ничего в политике государства не изменилось, а коронавирус оказался даже лучшей отмазкой чем война на которой предыдущие 5 лет паразитировали порошенко и компания...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:38
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Ты предлагаешь украинцам похлопотать, чтоб казахи помнили о жертвах сталинизма и коммунизма? Может это их дело?
Еврей шапо вон носится со своим холокостом, почему бы ему не похлопотать о других, кого немцы уничтожали. Но он же только за евреев топит, как их немцы обижали, как их украинцы во Львове обижали.
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:39
І що, вернеш, Львув Польщі чи Лемберг Австрії?
Не почали разом, а СРСР зайняв Всходні Креси коли вже польський уряд покинув Польщу.
Тут напрошується аналогія із ВФЯ.
З вікі:
17 сентября польское правительство бежало на территорию Румынии. В тот же день на территорию Польши вошли советские войска с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 6 октября 1939 года капитулировали последние части польских войск.
Территория Польши после её капитуляции была разделена между Германией и Советским Союзом. Некоторые территории были переданы Литве и Словакии.
А ще про Пакт Пілсудского — Гітлера не чув нє?
І про поділ Чехії, теж не було?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 вер, 2020 21:46, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Нед 20 вер, 2020 21:41
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Тебе, как и кацапью, всю жизнь будет мешать Петя))
Те тоже , хоть 10 честных и демократичных выборов пройдет в Украине, будут называть "киевская власть" , "антинародная власть", "хунта". Ну типа не народ их выбрал и народу надо помочь их сбросить))
Муха, слишком много кремлёвских методичек))) За мовой не спрячешься, кацапчик))
И снова кремлевская методичка)))
"Если фы считаити, что мы акупировали Польшу , Чехословакию и Прибалтику, то можит фас надо отдать назад в фашизм?"
Ватанчик, произошла переокупация. Нового оккупанта не называют освободителем!
Если ты не понял,объясню тебе на пальцах.
Поймал тебя дагестанец и шпилит тебя. А тут приходит азер, набивает морду дагу и продолжает тебя шпилить, но только ещё и конфеты даёт и платье тебе купил. Азер освободитель для тебя???
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 вер, 2020 21:49, всього редагувалось 3 разів.
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:41
Я ж говорил, мир изобрёл своё "АТО".
"Ковид нападьот"
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:43
кстати от пневмоний и других заболеваний лёгких не связанных с коронавирусом по прежнему умирает больше людей чем от коронавируса...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:49
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:51
Ватный дед шапо как-то говорил, что нечего было не соглашаться. "Когда гопник требует, отдавать надо сразу. "
Ну по тому же принципу и с Украиной. Гопник потребовал дружить с ним, значит нечего смотреть на других. А иначе набью , изуродую, и никому ты вообще будешь не нужна.
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:54
на самом деле - это невыявленная корона
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Додано: Нед 20 вер, 2020 21:56
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Польща та Австрія висунули такі вимоги?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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