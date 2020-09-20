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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18331834183518361837>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:38

  Hotab написав:Ну уже все, кто хотел, умерли от страха и от суицидов перед Ковид? Осенью не будет второй волны, или они вдруг снова забоятся и начнут от страха умирать?

будет и вторая и третья волна, так как ничего в политике государства не изменилось, а коронавирус оказался даже лучшей отмазкой чем война на которой предыдущие 5 лет паразитировали порошенко и компания...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:38

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:голоду не було, і Казахстані

Ты предлагаешь украинцам похлопотать, чтоб казахи помнили о жертвах сталинизма и коммунизма? Может это их дело?
Еврей шапо вон носится со своим холокостом, почему бы ему не похлопотать о других, кого немцы уничтожали. Но он же только за евреев топит, как их немцы обижали, как их украинцы во Львове обижали.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:39

  Ukrainian написав:shapo
Паради спільні були і війну разом почали агресією проти Польші

І що, вернеш, Львув Польщі чи Лемберг Австрії?
Не почали разом, а СРСР зайняв Всходні Креси коли вже польський уряд покинув Польщу.
Тут напрошується аналогія із ВФЯ.

З вікі:
17 сентября польское правительство бежало на территорию Румынии. В тот же день на территорию Польши вошли советские войска с целью присоединения к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. 6 октября 1939 года капитулировали последние части польских войск.

Территория Польши после её капитуляции была разделена между Германией и Советским Союзом. Некоторые территории были переданы Литве и Словакии.

А ще про Пакт Пілсудского — Гітлера не чув нє?
І про поділ Чехії, теж не було?
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 вер, 2020 21:46, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:41

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Але чомусь я думаю, що вони не за Україну та за його народ, а за Пецю і посіпак.
Тебе, как и кацапью, всю жизнь будет мешать Петя))
Те тоже , хоть 10 честных и демократичных выборов пройдет в Украине, будут называть "киевская власть" , "антинародная власть", "хунта". Ну типа не народ их выбрал и народу надо помочь их сбросить))
Муха, слишком много кремлёвских методичек))) За мовой не спрячешься, кацапчик))

І що, вернеш, Львув Польщі чи Лемберг Австрії?


И снова кремлевская методичка)))
"Если фы считаити, что мы акупировали Польшу , Чехословакию и Прибалтику, то можит фас надо отдать назад в фашизм?"

Ватанчик, произошла переокупация. Нового оккупанта не называют освободителем!
Если ты не понял,объясню тебе на пальцах.
Поймал тебя дагестанец и шпилит тебя. А тут приходит азер, набивает морду дагу и продолжает тебя шпилить, но только ещё и конфеты даёт и платье тебе купил. Азер освободитель для тебя???
Востаннє редагувалось Hotab в Нед 20 вер, 2020 21:49, всього редагувалось 3 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:41

  Тракторист написав:
  Hotab написав:Ну уже все, кто хотел, умерли от страха и от суицидов перед Ковид? Осенью не будет второй волны, или они вдруг снова забоятся и начнут от страха умирать?

будет и вторая и третья волна, так как ничего в политике государства не изменилось, а коронавирус оказался даже лучшей отмазкой чем война на которой предыдущие 5 лет паразитировали порошенко и компания...

Я ж говорил, мир изобрёл своё "АТО".
"Ковид нападьот"
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:43

  Hotab написав:Вкладчик1234 , ясно-понятно. Если чел умирает от 2-сторонней пневмонии и у него найден Ковид, то это умер от страха. Годится.

кстати от пневмоний и других заболеваний лёгких не связанных с коронавирусом по прежнему умирает больше людей чем от коронавируса...
жертв коронабесия больше чем жертв коронавируса...
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:49

  Ukrainian написав:shapo
Паради спільні були і війну разом почали агресією проти Польші

Финляндию еще топтали.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:51

  Zebra написав:
  Ukrainian написав:shapo
Паради спільні були і війну разом почали агресією проти Польші

Финляндию еще топтали.

Ватный дед шапо как-то говорил, что нечего было не соглашаться. "Когда гопник требует, отдавать надо сразу. "
Ну по тому же принципу и с Украиной. Гопник потребовал дружить с ним, значит нечего смотреть на других. А иначе набью , изуродую, и никому ты вообще будешь не нужна.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:54

  Тракторист написав:
  Hotab написав:Вкладчик1234 , ясно-понятно. Если чел умирает от 2-сторонней пневмонии и у него найден Ковид, то это умер от страха. Годится.

кстати от пневмоний и других заболеваний лёгких не связанных с коронавирусом по прежнему умирает больше людей чем от коронавируса...

на самом деле - это невыявленная корона :)
Украина - богатая страна!
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:56

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:І що, вернеш, Львув Польщі чи Лемберг Австрії?

Польща та Австрія висунули такі вимоги?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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