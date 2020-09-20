Додано: Нед 20 вер, 2020 21:41

flyman написав: Але чомусь я думаю, що вони не за Україну та за його народ, а за Пецю і посіпак. Але чомусь я думаю, що вони не за Україну та за його народ, а за Пецю і посіпак.

І що, вернеш, Львув Польщі чи Лемберг Австрії?



Тебе, как и кацапью, всю жизнь будет мешать Петя))Те тоже , хоть 10 честных и демократичных выборов пройдет в Украине, будут называть "киевская власть" , "антинародная власть", "хунта". Ну типа не народ их выбрал и народу надо помочь их сбросить))Муха, слишком много кремлёвских методичек))) За мовой не спрячешься, кацапчик))И снова кремлевская методичка)))"Если фы считаити, что мы акупировали Польшу , Чехословакию и Прибалтику, то можит фас надо отдать назад в фашизм?"Ватанчик, произошла переокупация. Нового оккупанта не называют освободителем!Если ты не понял,объясню тебе на пальцах.Поймал тебя дагестанец и шпилит тебя. А тут приходит азер, набивает морду дагу и продолжает тебя шпилить, но только ещё и конфеты даёт и платье тебе купил. Азер освободитель для тебя???