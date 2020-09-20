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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1834183518361837>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:57

  Hotab написав:
  Zebra написав:
  Ukrainian написав:shapo
Паради спільні були і війну разом почали агресією проти Польші

Финляндию еще топтали.

Ватный дед шапо как-то говорил, что нечего было не соглашаться. "Когда гопник требует, отдавать надо сразу. "
Ну по тому же принципу и с Украиной. Гопник потребовал дружить с ним, значит нечего смотреть на других. А иначе набью , изуродую, и никому ты вообще будешь не нужна.

И продолжает и дальше иметь отношения с гопником.
А про синяки отвечает - что кто-то толкнул и неудачно упала. Заяву на гопника писать не хочет, потому что боится, что "придёт волчок и укусит за бочок" (питун нападьот)
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:58

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  shapo написав:В совке во время ВМВ с немцами и дипотношений не было, и поезда из Москвы в Берлин не ходили, да и про торговлю никто не слышал

Ну да.

Какой-бы там Гитлер не был бы фюрер сверхнации, но он хотя бы честно войну объявил. И не рассказывал что то какие-то ущемленные коммунистами советские немцы бомбят Киев.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:59

Re: Эпидемия коронавируса в мире

Тракторист написав:
  Hotab написав:Вкладчик1234 , ясно-понятно. Если чел умирает от 2-сторонней пневмонии и у него найден Ковид, то это умер от страха. Годится.

кстати от пневмоний и других заболеваний лёгких не связанных с коронавирусом по прежнему умирает больше людей чем от коронавируса...


Зачёт.
От сотни различных заболеваний лёгких умирает возможно, не факт откуда взяли, чем от одного из видов коронавируса.
Не читаю Будивельника, пустая трата времени
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 21:59

  Вкладчик1234 написав:И продолжает и дальше иметь отношения с гопником.
А про синяки отвечает - что кто-то толкнул и неудачно упала. Заяву на гопника писать не хочет, потому что боится, что "придёт волчок и укусит за бочок" (питун нападьот)

а якщо перекрити рашенський газ, то ЄС всуне по самі помідори, тому купуєм словацький газ, видно там неміряні родовища словацького газу.
І головне, не вакцинуватися російською вакциною від ковіду, якого нема, бо там буде Новічок і всі умруть і Путін нападе.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 вер, 2020 22:02, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:02

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Вкладчик1234 написав:А про синяки отвечает - что кто-то толкнул и неудачно упала.

Например? Все официальные и неофициальные лица на всех уровнях говорят об агрессии и предоставляют доказательства. От оружия до документов. Как в Украине это показывают, так и в мире.

  Вкладчик1234 написав:Заяву на гопника писать не хочет,

Как раз таки пишет. И тома доказательств в судах.
Первая ласточка будет Боинг. Она уже есть.
А что касается "объявить войну", пусть объявляет тот, кто напал.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:03

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Путін нападе

Слушай, обезьяна, ты тоже будешь рассказывать, что он не напал и война с шахтерами с кирками?
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:04

  Hotab написав:А что касается "объявить войну", пусть объявляет тот, кто напал.

Це де таке написано?
А якщо не об"явлено, то можна і газ прокачувати, вести ЗЕД, але вакцину не можна купувати, бо там буде Новічок і Путін нападе як тільки Новічок всіх викосить в неньці.
А забув, Новічок діє тільки на "щирих патріотів", вату не бере.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 вер, 2020 22:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:06

  flyman написав:
  Hotab написав:А что касается "объявить войну", пусть объявляет тот, кто напал.

це де таке написано?

Это разумный ход. Кто объявляет, тот и несёт за нее ответственность.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:06

  flyman написав:
  Вкладчик1234 написав:И продолжает и дальше иметь отношения с гопником.
А про синяки отвечает - что кто-то толкнул и неудачно упала. Заяву на гопника писать не хочет, потому что боится, что "придёт волчок и укусит за бочок" (питун нападьот)

а якщо перекрити рашенський газ, то ЄС всуне по самі помідори, тому купуєм словацький газ, видно там неміряні родовища словацького газу.
І головне, не купувати російську вакцину від ковіду, якого нема, бо там буде Новічок і всі умруть і Путін нападе.

Газпром» сдает Европу: Доля российского газа в ЕС рухнула до минимума более чем за 20 лет
Доля российского газа на рынке Европы по итогам второго квартала 2020 года упала до 27,8%, сообщил «Газпром» в отчете по РСБУ.
Начиная с 2018 года европейские страны резко увеличили закупки газа в Катаре и США - только эти две страны за последние три года смогли нарастить долю, отмечает «Газпром» в отчете.

Так що словацький газ може мати норвезьке чи катарське чи американське походження
Не обов’язково твоя рашка

По итогам июня 2020 года в среднем российский газ уходил на экспорт в ЕС по 82 доллара за тысячу кубометров. Настолько дешево «Газпром» не торговал газом в Европне ни разу с начала 21-го века, следует из его отчетности: за последние 20 лет доступных данных худшим для компании был 2002 год, когда в среднем поставки в дальнее зарубежье стоили 102 доллара за тысячу кубов.

Точкой рентабельности «Газпрома», по оценке Fitch, является уровень в 105 долларов за тысячу кубометров: цены ниже заставляют компанию торговать сырьем в убыток.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:08

  Hotab написав:
  Вкладчик1234 написав:А про синяки отвечает - что кто-то толкнул и неудачно упала.

Например? Все официальные и неофициальные лица на всех уровнях говорят об агрессии и предоставляют доказательства. От оружия до документов. Как в Украине это показывают, так и в мире.

  Вкладчик1234 написав:Заяву на гопника писать не хочет,

Как раз таки пишет. И тома доказательств в судах.
Первая ласточка будет Боинг. Она уже есть.
А что касается "объявить войну", пусть объявляет тот, кто напал.

А какие претензии у Украины к рф?
Я не углублялся по Крыму, но интересно, - там тоже неопределённый "агрессор", или смогли хотя бы назвать его по имени?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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