Ukrainian написав:shapo Паради спільні були і війну разом почали агресією проти Польші
Финляндию еще топтали.
Ватный дед шапо как-то говорил, что нечего было не соглашаться. "Когда гопник требует, отдавать надо сразу. " Ну по тому же принципу и с Украиной. Гопник потребовал дружить с ним, значит нечего смотреть на других. А иначе набью , изуродую, и никому ты вообще будешь не нужна.
И продолжает и дальше иметь отношения с гопником. А про синяки отвечает - что кто-то толкнул и неудачно упала. Заяву на гопника писать не хочет, потому что боится, что "придёт волчок и укусит за бочок" (питун нападьот)
Украина - богатая страна! ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
Вкладчик1234 написав:И продолжает и дальше иметь отношения с гопником. А про синяки отвечает - что кто-то толкнул и неудачно упала. Заяву на гопника писать не хочет, потому что боится, что "придёт волчок и укусит за бочок" (питун нападьот)
а якщо перекрити рашенський газ, то ЄС всуне по самі помідори, тому купуєм словацький газ, видно там неміряні родовища словацького газу. І головне, не вакцинуватися російською вакциною від ковіду, якого нема, бо там буде Новічок і всі умруть і Путін нападе.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 вер, 2020 22:02, всього редагувалось 1 раз.
Hotab написав:А что касается "объявить войну", пусть объявляет тот, кто напал.
Це де таке написано? А якщо не об"явлено, то можна і газ прокачувати, вести ЗЕД, але вакцину не можна купувати, бо там буде Новічок і Путін нападе як тільки Новічок всіх викосить в неньці. А забув, Новічок діє тільки на "щирих патріотів", вату не бере.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 20 вер, 2020 22:07, всього редагувалось 1 раз.
Вкладчик1234 написав:И продолжает и дальше иметь отношения с гопником. А про синяки отвечает - что кто-то толкнул и неудачно упала. Заяву на гопника писать не хочет, потому что боится, что "придёт волчок и укусит за бочок" (питун нападьот)
а якщо перекрити рашенський газ, то ЄС всуне по самі помідори, тому купуєм словацький газ, видно там неміряні родовища словацького газу. І головне, не купувати російську вакцину від ковіду, якого нема, бо там буде Новічок і всі умруть і Путін нападе.
Газпром» сдает Европу: Доля российского газа в ЕС рухнула до минимума более чем за 20 лет Доля российского газа на рынке Европы по итогам второго квартала 2020 года упала до 27,8%, сообщил «Газпром» в отчете по РСБУ. Начиная с 2018 года европейские страны резко увеличили закупки газа в Катаре и США - только эти две страны за последние три года смогли нарастить долю, отмечает «Газпром» в отчете.
Так що словацький газ може мати норвезьке чи катарське чи американське походження Не обов’язково твоя рашка
По итогам июня 2020 года в среднем российский газ уходил на экспорт в ЕС по 82 доллара за тысячу кубометров. Настолько дешево «Газпром» не торговал газом в Европне ни разу с начала 21-го века, следует из его отчетности: за последние 20 лет доступных данных худшим для компании был 2002 год, когда в среднем поставки в дальнее зарубежье стоили 102 доллара за тысячу кубов.
Точкой рентабельности «Газпрома», по оценке Fitch, является уровень в 105 долларов за тысячу кубометров: цены ниже заставляют компанию торговать сырьем в убыток.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД