ти сам в це віриш?
прокачали газпромовський газ до кордону і послали німцям далі по одній трубі, а по зустрічній трубі прийняли із Свиноустя американський і катарський.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:09
Re: Эпидемия коронавируса в мире
ти сам в це віриш?
прокачали газпромовський газ до кордону і послали німцям далі по одній трубі, а по зустрічній трубі прийняли із Свиноустя американський і катарський.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:14
Це як, якщо ніхто не зголосився, то значить нікого нема?
Так про що тоді мова. Тим вже сам запутався.
Війна є, але її нема, на нас напала РФ, але ми цього не можемо признати, бо вона не призналася.
Тому будем робити вигляд що нічого не відбулося і продовжувати торгівлю на крові. Все так як було при ПАПі.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:15
Яка різниця?
Факт в тому що навіть якщо твоя рашка закриє вентиль як вона це зробила в 2009 без газу Україна не залишиться
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:17
Re: Эпидемия коронавируса в мире
Переїхав з польських заробітків на підмосковні дачі?
Заробляєш на крові?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:17
Європа, а не Україна.
https://fi202x.blogspot.com/
Додано: Нед 20 вер, 2020 22:27
flyman
Чому ж тоді Кремль не закручує вентиль зараз як він це зробив в 2009 ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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