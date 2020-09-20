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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1834183518361837

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:Так що словацький газ може мати норвезьке чи катарське чи американське походження
Не обов’язково твоя рашка

ти сам в це віриш?
прокачали газпромовський газ до кордону і послали німцям далі по одній трубі, а по зустрічній трубі прийняли із Свиноустя американський і катарський.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:14

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:А что касается "объявить войну", пусть объявляет тот, кто напал.

це де таке написано?

Это разумный ход. Кто объявляет, тот и несёт за нее ответственность.

Це як, якщо ніхто не зголосився, то значить нікого нема?
Так про що тоді мова. Тим вже сам запутався.
Війна є, але її нема, на нас напала РФ, але ми цього не можемо признати, бо вона не призналася.
Тому будем робити вигляд що нічого не відбулося і продовжувати торгівлю на крові. Все так як було при ПАПі.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:15

  flyman написав:
  Ukrainian написав:Так що словацький газ може мати норвезьке чи катарське чи американське походження
Не обов’язково твоя рашка

ти сам в це віриш?
прокачали газпромовський газ до кордону і послали німцям далі по одній трубі, а по зустрічній трубі прийняли із Свиноустя американський і катарський.

Яка різниця?
Факт в тому що навіть якщо твоя рашка закриє вентиль як вона це зробила в 2009 без газу Україна не залишиться
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Тому будем робити вигляд що нічого не відбулося і продовжувати торгівлю на крові.

Переїхав з польських заробітків на підмосковні дачі?
Заробляєш на крові?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:17

  Ukrainian написав:
  flyman написав:
  Ukrainian написав:Так що словацький газ може мати норвезьке чи катарське чи американське походження
Не обов’язково твоя рашка

ти сам в це віриш?
прокачали газпромовський газ до кордону і послали німцям далі по одній трубі, а по зустрічній трубі прийняли із Свиноустя американський і катарський.

Яка різниця?
Факт в тому що навіть якщо твоя рашка закриє вентиль як вона це зробила в 2009 без газу Україна не залишиться

Європа, а не Україна.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:27

flyman
Чому ж тоді Кремль не закручує вентиль зараз як він це зробив в 2009 ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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