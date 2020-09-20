Додано: Нед 20 вер, 2020 22:47

Эпидимиологи туевы. Как Вы залюбили со своей политикой и историей. ..здуйте на форум по политсрачу. Была интересная актуальная тема о коронавирусе, все скатилось в хохло-москалесрач.....розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період«Прогноз РГ-20»1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. Середньотижневе значення на цей момент становить 1.14, має нейтральну тенденцію до зміни.2. Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 25.09 становить 3580 випадків і 66 летальних випадків на день. Детальніше прогноз представлено в таблиці 7.3. Деякі показники, асоційовані з летальністю – такі, як частка хворих похилого віку та частка повідомлень про хворих з одночасним повідомленням про їх летальний випадок, – перейшли до зниження (рис.3). Загалом спостережувана летальність лишається на рівні 2%, попри відчутні регіональні відмінності (рис.1, таблиця 4).4. З початку вересня зростає частка інфікованих дітей серед загальної кількості офіційно зареєстрованих інфікованих (рис.4). Ймовірно, це пов’язано з відкриттям шкіл, а також із необхідністю медичного огляду школярів.5. Кількість людей, які одужують, продовжує зростати і становить близько 1210 нових одужалих на день. Хоча темпи одужання все ще значно менші за темпи збільшення кількості нових інфекцій. Імовірно, зростає частка людей, які фактично одужали на самоізоляції, але офіційно не виписані або не пройшли повторне ПЛР-тестування.6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, майже не змінилася. Середнє значення за останній тиждень – 8.7 тестів на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 11.5%. Однак цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Тернопільській області – 3.6 тестів на одне виявлення, що відповідає відсотку виявлення 27.5%, при тому, що в загальну кількість тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні.