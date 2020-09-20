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Эпидемия коронавируса в мире

Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 18351836183718381839>

Як вплинула епідемія на ваш фінансовий стан

Эпидемия коронавируса в мире 4.6 5 261
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП без змін
16%
41
Маю бізнес, дохід від бізнесу (майже) без змін
12%
32
Найманий працівник, працюю віддалено, зарплата без змін
21%
56
Найманий працівник, ходжу на роботу як і раніше, ЗП скоротили
3%
9
Найманий працівник, працюю віддалено, ЗП скоротили
5%
14
Маю бізнес, дохід від бізнесу суттєво впав
15%
40
Найманий працівник, у відпустці за свій рахунок
6%
15
Найманий працівник, втратив роботу
5%
14
Маю бізнес, що стоїть, несе збитки
15%
40
Всього голосів : 261
Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:09

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  Ukrainian написав:Так що словацький газ може мати норвезьке чи катарське чи американське походження
Не обов’язково твоя рашка

ти сам в це віриш?
прокачали газпромовський газ до кордону і послали німцям далі по одній трубі, а по зустрічній трубі прийняли із Свиноустя американський і катарський.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:14

  Hotab написав:
  flyman написав:
  Hotab написав:А что касается "объявить войну", пусть объявляет тот, кто напал.

це де таке написано?

Это разумный ход. Кто объявляет, тот и несёт за нее ответственность.

Це як, якщо ніхто не зголосився, то значить нікого нема?
Так про що тоді мова. Тим вже сам запутався.
Війна є, але її нема, на нас напала РФ, але ми цього не можемо признати, бо вона не призналася.
Тому будем робити вигляд що нічого не відбулося і продовжувати торгівлю на крові. Все так як було при ПАПі.
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flyman
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:15

  flyman написав:
  Ukrainian написав:Так що словацький газ може мати норвезьке чи катарське чи американське походження
Не обов’язково твоя рашка

ти сам в це віриш?
прокачали газпромовський газ до кордону і послали німцям далі по одній трубі, а по зустрічній трубі прийняли із Свиноустя американський і катарський.

Яка різниця?
Факт в тому що навіть якщо твоя рашка закриє вентиль як вона це зробила в 2009 без газу Україна не залишиться
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:17

Re: Эпидемия коронавируса в мире

  flyman написав:Тому будем робити вигляд що нічого не відбулося і продовжувати торгівлю на крові.

Переїхав з польських заробітків на підмосковні дачі?
Заробляєш на крові?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:17

  Ukrainian написав:
  flyman написав:
  Ukrainian написав:Так що словацький газ може мати норвезьке чи катарське чи американське походження
Не обов’язково твоя рашка

ти сам в це віриш?
прокачали газпромовський газ до кордону і послали німцям далі по одній трубі, а по зустрічній трубі прийняли із Свиноустя американський і катарський.

Яка різниця?
Факт в тому що навіть якщо твоя рашка закриє вентиль як вона це зробила в 2009 без газу Україна не залишиться

Європа, а не Україна.
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:27

flyman
Чому ж тоді Кремль не закручує вентиль зараз як він це зробив в 2009 ?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 22:47

Эпидимиологи туевы. Как Вы залюбили со своей политикой и историей. ..здуйте на форум по политсрачу. Была интересная актуальная тема о коронавирусе, все скатилось в хохло-москалесрач.....


Прогноз
розвитку епідемії COVID-19 в Україні в період
18–25 вересня 2020 р.
«Прогноз РГ-20»
ВИСНОВКИ
1. Статистика по Україні продовжує демонструвати зростання приблизно сталими темпами. Кількість нових хворих зростає майже лінійно. Середньотижневе значення на цей момент становить 1.14, має нейтральну тенденцію до зміни.
2. Прогнозоване середнє значення кількості нових інфікованих на 25.09 становить 3580 випадків і 66 летальних випадків на день. Детальніше прогноз представлено в таблиці 7.
3. Деякі показники, асоційовані з летальністю – такі, як частка хворих похилого віку та частка повідомлень про хворих з одночасним повідомленням про їх летальний випадок, – перейшли до зниження (рис.3). Загалом спостережувана летальність лишається на рівні 2%, попри відчутні регіональні відмінності (рис.1, таблиця 4).
4. З початку вересня зростає частка інфікованих дітей серед загальної кількості офіційно зареєстрованих інфікованих (рис.4). Ймовірно, це пов’язано з відкриттям шкіл, а також із необхідністю медичного огляду школярів.
5. Кількість людей, які одужують, продовжує зростати і становить близько 1210 нових одужалих на день. Хоча темпи одужання все ще значно менші за темпи збільшення кількості нових інфекцій. Імовірно, зростає частка людей, які фактично одужали на самоізоляції, але офіційно не виписані або не пройшли повторне ПЛР-тестування.
6. У середньому по Україні кількість ПЛР-тестів, витрачених на одне нове виявлення, майже не змінилася. Середнє значення за останній тиждень – 8.7 тестів на нове виявлення, що відповідає відсотку виявлення 11.5%. Однак цей показник дуже різний для регіонів України, найгірший показник у Тернопільській області – 3.6 тестів на одне виявлення, що відповідає відсотку виявлення 27.5%, при тому, що в загальну кількість тестів входять як повторні тестування, так і тестування при одужанні.
http://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages ... ageID=6890
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:04

  Hotab написав:А как это он увидел, что его не ждут?)
Вот Гитлер понял, что не ждут, но все равно пошел туда, куда позволили, а путлер вот сам решил именно вот на полпути, даже не всю донецкую и луганскую область, да?
Не потому, что споткнулся , попробовал ещё пару раз, слишком большие потери и передумал? Просто вот взял и передумал. Не отодвинул от Донецка угрозу, не пошел на Мариуполь, очень важный для Украины порт. Просто передумал, потому что в Марике его не ждут, да??))))


Гитлер как раз пришел на западную Украину где Стецькив с Шептицким и оуновцами Бандеры его с цветами встречали.
А про украинскую армию и ее "боеспособность" равно как и российские потери которых никто не предъявил расскажи в африке шлюхам ,может,поверят
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:10

  vitaliy_berdinskikh написав:
  shapo написав:В совке во время ВМВ с немцами и дипотношений не было, и поезда из Москвы в Берлин не ходили, да и про торговлю никто не слышал

Ну да.

Какой-бы там Гитлер не был бы фюрер сверхнации, но он хотя бы честно войну объявил. И не рассказывал что то какие-то ущемленные коммунистами советские немцы бомбят Киев.


Ты бы хоть историю почитал не от Вятровича и речь Молотова 22 июня
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1 ... 0%B4%D0%B0

Боже,какое поколение выросло.
Точно как в Брате2 московский таксист сказал" Ведь были же люди, и стали все ур**"
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Повідомлення Додано: Нед 20 вер, 2020 23:16

  Hotab написав:
  flyman написав:голоду не було, і Казахстані

Ты предлагаешь украинцам похлопотать, чтоб казахи помнили о жертвах сталинизма и коммунизма? Может это их дело?
Еврей шапо вон носится со своим холокостом, почему бы ему не похлопотать о других, кого немцы уничтожали. Но он же только за евреев топит, как их немцы обижали, как их украинцы во Львове обижали.


Видишь ли,недоумок,немецкие нацисты только евреев, цыган и душевнобольных уничтожали только за то, что они евреи,цыгане и душевнобольные.
остальные народы если не сопротивлялись имели шанс выжить, а к западенцам отношение у немцев вообще было особенно теплое и основанное на взаимности.
В голодомор никакие кацапы.евреи,коммунисты никогда бы не нашли спрятанный крестьянами хлеб - это делали их соседи из соседнего села,как правило,голытьба.
А о участии украинцев в создании Российской империи начиная с гетьмана Кирилла Разумовского и графа Безбородько до Хрущева и Брежнева знают все кроме поколения сломленного сознания
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