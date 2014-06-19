Так углубись. Может "сранаюа" не говорит тебе, так почитай что-то другое, Украина на всех уровнях говорит об анексии Крыма именно Россией, и оккупацию территорий Украины именно забордюрьем. И военнопленных предъявляли именно как напавших,а не заблудившихся. Кто тебе гадит в голову понятно. "Срана " головного мозга.
flyman написав:Це як, якщо ніхто не зголосився, то значить нікого нема? Так про що тоді мова. Тим вже сам запутався.
То ты в кремлёвских методичках запутався. Кацапия не объявляет , потому что сцит санкций и ответственности . Гораздо удобнее гадить тихонько "это не мы" Если объявит Украина, то развяжутся руки у Путлера полностью, с применением кораблей, блокировкой наших портов, вплоть до бомбежек объектов инфраструктуры. "сами ж объявили, вот мы и воюем". Говорить "объявите войну" может либо кацап, либо его слуга в Украине. Это единственные выгодополучатели.
Ты предлагаешь украинцам похлопотать, чтоб казахи помнили о жертвах сталинизма и коммунизма? Может это их дело? Еврей шапо вон носится со своим холокостом, почему бы ему не похлопотать о других, кого немцы уничтожали. Но он же только за евреев топит, как их немцы обижали, как их украинцы во Львове обижали.
Видишь ли,недоумок,немецкие нацисты только евреев, цыган и душевнобольных уничтожали только за то, что они евреи,цыгане и душевнобольные. остальные народы если не сопротивлялись имели шанс выжить, а к западенцам отношение у немцев вообще было особенно теплое и основанное на взаимности. В голодомор никакие кацапы.евреи,коммунисты никогда бы не нашли спрятанный крестьянами хлеб - это делали их соседи из соседнего села,как правило,голытьба. А о участии украинцев в создании Российской империи начиная с гетьмана Кирилла Разумовского и графа Безбородько до Хрущева и Брежнева знают все кроме поколения сломленного сознания
Архисемит, ты когда в свои Палестины спетляешь?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
Hotab написав:Как раз таки пишет. И тома доказательств в судах. Первая ласточка будет Боинг. Она уже есть.
Я бы не спешил с выводами, потому что еще неизвестно - к кому именно прилетит эта "ласточка". В частности, по состоянию на сегодня она может равновероятно прилететь как в Украину, так и в Россию, а может быть и в оба государства.
Заявители жалуются, что Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликте, что привело к катастрофе Боинга и гибели их родственников. Этим заявителям нужно доказать, что они не имели эффективных средств правовой защиты в национальных судах Украины и поэтому сразу обратились в Евросуд.
Кроме того, 3 апреля 2019 года Евросуд коммуницировал правительству России жалобы № 25714/16 и № 56328/18 "Sharlene AYLEY and Others against Russia" и "ANGLINE and Others against Russia": http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-192578
Заявители жалуются, что Россия непосредственно или косвенно причастна к катастрофе Боинга, что привело к гибели их родственников, а также не провела расследования этого инцидента и не сотрудничала в его расследовании Нидерландами. России придется опровергать факт ее юрисдикции, то есть эффективного контроля над воздушным пространством, в котором потерпел катастрофу Боинг. При этом заявителям тоже нужно доказать, что они исчерпали эффективные средства правовой защиты в национальных судах России.
Igneus написав:Заявители жалуются, что Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликте, что привело к катастрофе Боинга и гибели их родственников
Заявители могут жаловаться на что угодно. Украина закрыла пространство до 7 тысяч (или 8, ) , и этого на тот момент было больше чем достаточно исходя из имеющегося и возможного применения того вооружения. Воцн без применения дальнебойного ПВО по всему миру множество. И правила и алгоритмы там отработаны: где, как и до какой высоты перекрывать. У Украина тут сильная позиция, и потому в Гаазском суде лепет о "а почему Украина не закрыла" отбрасывается целиком. Закрыла! Ровно настолько,насколько это надо было, если бы Мордор не завез Бук. Которого там не должно было никак быть без Мордора.
shapo написав: Видишь ли,недоумок,немецкие нацисты только евреев, цыган и душевнобольных уничтожали только за то, что они евреи,цыгане и душевнобольные. остальные народы если не сопротивлялись имели шанс выжить, а к западенцам отношение у немцев вообще было особенно теплое и основанное на взаимности. В голодомор никакие кацапы.евреи,коммунисты никогда бы не нашли спрятанный крестьянами хлеб - это делали их соседи из соседнего села,как правило,голытьба. А о участии украинцев в создании Российской империи начиная с гетьмана Кирилла Разумовского и графа Безбородько до Хрущева и Брежнева знают все кроме поколения сломленного сознания
Архисемит, ты когда в свои Палестины спетляешь?
Когда сам решу без сопливых советчиков из подворотни. Скоро из этой страны уже уезжать будет некому, пора объявлять конкурс на последнего кто погасит свет в аэропорту Борисполь
flyman написав:Це як, якщо ніхто не зголосився, то значить нікого нема? Так про що тоді мова. Тим вже сам запутався.
То ты в кремлёвских методичках запутався. Кацапия не объявляет , потому что сцит санкций и ответственности . Гораздо удобнее гадить тихонько "это не мы" Если объявит Украина, то развяжутся руки у Путлера полностью, с применением кораблей, блокировкой наших портов, вплоть до бомбежек объектов инфраструктуры. "сами ж объявили, вот мы и воюем". Говорить "объявите войну" может либо кацап, либо его слуга в Украине. Это единственные выгодополучатели.
Так ты же путлера на Донбассе уже остановил, а теперь каких-то бомбежек боишься. Сам их побомбить не хочешь?
shapo написав: Видишь ли,недоумок,немецкие нацисты только евреев, цыган и душевнобольных уничтожали только за то, что они евреи,цыгане и душевнобольные. остальные народы если не сопротивлялись имели шанс выжить, а к западенцам отношение у немцев вообще было особенно теплое и основанное на взаимности. В голодомор никакие кацапы.евреи,коммунисты никогда бы не нашли спрятанный крестьянами хлеб - это делали их соседи из соседнего села,как правило,голытьба. А о участии украинцев в создании Российской империи начиная с гетьмана Кирилла Разумовского и графа Безбородько до Хрущева и Брежнева знают все кроме поколения сломленного сознания
Архисемит, ты когда в свои Палестины спетляешь?
Когда сам решу без сопливых советчиков из подворотни. Скоро из этой страны уже уезжать будет некому, пора объявлять конкурс на последнего кто погасит свет в аэропорту Борисполь
Та понятно, что ты ждёшь рашистов до последнего. Сам то к ним не поедешь))
Igneus написав:Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликте
До збиття Боїнга Росією Через воздушное пространство в зоне проведения АТО возможен лишь транзит воздушных судов, осуществляющих полеты выше 260 эшелона (высота 7900 метров).
В Госавиаслужбе отмечают, что авиасообщение в зоне проведения АТО возобновится после полной стабилизации ситуации в регионе.
Напомним, ранее многие авиакомпании по собственной инициативе изменили маршруты в обход Донбасса. Ограничения для движения воздушных судов есть в пограничной зоне - 100 км вдоль границ на высоте до 7,9 тыс. метров от поверхности земли полеты запрещены. 19 июня, 2014
Востаннє редагувалось Ukrainian в Пон 21 вер, 2020 00:01, всього редагувалось 1 раз.
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар". Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД