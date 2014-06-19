Додано: Нед 20 вер, 2020 23:43

Hotab написав: Как раз таки пишет. И тома доказательств в судах.

Первая ласточка будет Боинг. Она уже есть. Как раз таки пишет. И тома доказательств в судах.Первая ласточка будет Боинг. Она уже есть.

Я бы не спешил с выводами, потому что еще неизвестно - к кому именно прилетит эта "ласточка". В частности, по состоянию на сегодня она может равновероятно прилететь как в Украину, так и в Россию, а может быть и в оба государства.Так, 5 июля 2016 года Евросуд коммуницировал правительству Украины жалобу№ 73776/14Заявители жалуются, что Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликте, что привело к катастрофе Боинга и гибели их родственников. Этим заявителям нужно доказать, что они не имели эффективных средств правовой защиты в национальных судах Украины и поэтому сразу обратились в Евросуд.Кроме того, 3 апреля 2019 года Евросуд коммуницировал правительству России жалобы№ 25714/16 и № 56328/18Заявители жалуются, что Россия непосредственно или косвенно причастна к катастрофе Боинга, что привело к гибели их родственников, а также не провела расследования этого инцидента и не сотрудничала в его расследовании Нидерландами. России придется опровергать факт ее юрисдикции, то есть эффективного контроля над воздушным пространством, в котором потерпел катастрофу Боинг. При этом заявителям тоже нужно доказать, что они исчерпали эффективные средства правовой защиты в национальных судах России.