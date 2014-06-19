Додано: Пон 21 вер, 2020 00:09

shapo

Чесслово непонятно, если так ненавидишь Украину и украинцев, то напуя сам себя мучаешь? Или ждёшь водворения в Украине Великого Циона?

Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.