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Эпидемия коронавируса в мире
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 21 вер, 2020 00:01
shapo написав: Hotab написав: flyman написав:
Це як, якщо ніхто не зголосився, то значить нікого нема?
Так про що тоді мова. Тим вже сам запутався.
То ты в кремлёвских методичках запутався.
Кацапия не объявляет , потому что сцит санкций и ответственности . Гораздо удобнее гадить тихонько "это не мы"
Если объявит Украина, то развяжутся руки у Путлера полностью, с применением кораблей, блокировкой наших портов, вплоть до бомбежек объектов инфраструктуры. "сами ж объявили, вот мы и воюем".
Говорить "объявите войну" может либо кацап, либо его слуга в Украине. Это единственные выгодополучатели.
теперь каких-то бомбежек боишься.
Думаешь твой фюрер будет бомбить Киев избирательно, переживая за своего дряхлого падавана?)))
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Додано: Пон 21 вер, 2020 00:04
Ukrainian написав: Igneus написав:
Украина не закрыла воздушное пространство в зоне конфликте
До збиття Боїнга Росією
Через воздушное пространство в зоне проведения АТО возможен лишь транзит воздушных судов, осуществляющих полеты выше 260 эшелона (высота 7900 метров).
В Госавиаслужбе отмечают, что авиасообщение в зоне проведения АТО возобновится после полной стабилизации ситуации в регионе.
Напомним, ранее многие авиакомпании по собственной инициативе изменили маршруты в обход Донбасса.
Ограничения для движения воздушных судов есть в пограничной зоне - 100 км вдоль границ на высоте до 7,9 тыс. метров от поверхности земли полеты запрещены
.
19 июня, 2014
А почему такой низкий порог закрытия?
Не потому ли, что АТО, а не "війна"?
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Пон 21 вер, 2020 00:08
Вкладчик1234 написав:
А почему такой низкий порог закрытия?
Не потому ли, что АТО, а не "війна"?
Ещё раз, порог ровно такой, какой необходим для ВОЙНЫ с тем видом оружия, которое применяют стороны.
Работай извилинами,раьотай))
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Додано: Пон 21 вер, 2020 00:09
shapo
Чесслово непонятно, если так ненавидишь Украину и украинцев, то напуя сам себя мучаешь? Или ждёшь водворения в Украине Великого Циона?
Замена нравственных норм,отказ от нравственных принципов,признание нормой того,что раньше считалось форменным негодяйством - это сегодняшняя реальность.
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Додано: Пон 21 вер, 2020 00:12
Hotab написав: Вкладчик1234 написав:
А почему такой низкий порог закрытия?
Не потому ли, что АТО, а не "війна"?
Ещё раз, порог ровно такой, какой необходим для ВОЙНЫ с тем видом оружия, которое применяют стороны.
Работай извилинами,раьотай))
Вот тут мы и подходим к вопросу: о какой войне речь?
Была Анти-Террористическая Операция. "Героически" закончилась. И началась другая "операция".
А была бы "война" - закрыли бы и выше 10.000м.
Украина - богатая страна!
ПУМБ "всекарта" и/или кредитка "всеможу", вайбер-бот: v.pumb.ua/bcmzpn 100грн себе и мне после первой траты от 100грн по карте
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Додано: Пон 21 вер, 2020 00:13
Вкладчик1234 написав:
А почему такой низкий порог закрытия?
Тому що в «шахтарів ополченців» немає засобів ппо та операторів ппо які досягнуть вище
Локальний конфлікт «громадянська» війна
Чи ти забув?
"Путін - ... уйло. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-лааа!" вперше пролунала вулицями Харькова у 2014 році під час спільного маршу ультрас ФК "Металіст" і "Шахтар".
Ігнор: Biminovich, win32, Tip Top, ЛАД
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Додано: Пон 21 вер, 2020 00:15
Вкладчик1234 написав:
А была бы "война" - закрыли бы и выше 10.000м
Вот зачем ты лепечешь о том,в чем полнейший д***??
Почему вообще закрывают ровно столько, сколько надо, надеюсь понятно? Это деньги за использование воздушного пространства. Все страны так поступают. И в Африке.
Хоть война, хоть не война, хоть АТО, хоть оос, лишних ограничений никто не хочет.
Тех было достаточно по тому виду оружия. Если ты не догнал до сих пор, уже нет смысла.
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